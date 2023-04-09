«Благодарен Путину за закон. Это громадный шаг для наших территорий». Глава Федерации футбола ЛНР об интеграции в систему спорта России

Президент Федерации футбола ЛНР выразил благодарность Владимиру Путину

Ранее правительство России подготовило законопроект о распространении российской системы спорта на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, что позволит спортсменам и тренерам из этих регионов пользоваться всеми видами государственной помощи.

В частности, документ позволит новым регионам создавать региональные федерации и входить в общероссийские, присваивать спортивные разряды и звания, принимать участие в соревнованиях любого уровня (индивидуально или в составе российских сборных), получать положенные выплаты, преференции, в том числе для победителей и призеров.

– Это громадный шаг для всех наших территорий. Исторически в этих регионах очень большие футбольные традиции. Напомню, сборная России 90-х годов частично состояла из выпускников наших регионов – Онопко, Юран и другие.

Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину за этот закон. Он будет определяющим для всех регионов. Нам есть, что показать.

– Это значит, вы сможете подать заявку на членство в РФС?

– С РФС у нас давние отношения, это касается Никиты Павловича Симоняна. Мы на протяжении многих лет общаемся через комитет ветеранов.

Если РФС пригласит нас, тогда будем думать над этим вопросом. Если сейчас будет принято какое-либо решение по нам, по , то почему нет? Но благодаря заместителю министра спорта России Одесу Хасаевичу Байсултанову у нас есть альтернатива – Кубок содружества. Пока мы нацелены на него.

– Сами не будете отправлять заявку на вступление в члены РФС?

– Мы – Федерации футбола ДНР и ЛНР – довольно самодостаточны, проводим Лигу Донбасса и другие очень крупные соревнования. Сейчас детвора участвует во всероссийских играх.

Так что препятствий у нас нет. Но с профессиональным футболом первые шаги должны делать в РФС. Мы уже лет пять пытались войти в российские соревнования. Теперь просто ждем ответных действий, – заявил .