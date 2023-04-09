«Благодарен Путину за закон. Это громадный шаг для наших территорий». Глава Федерации футбола ЛНР об интеграции в систему спорта России

Теги Никита Симонян премьер-лига Россия РФС Первая лига Владимир Путин Кубок Содружества Вторая лига Политика Одес Байсултанов Юрий Малыгин Футбол

Президент Федерации футбола ЛНР выразил благодарность Владимиру Путину

Ранее правительство России подготовило законопроект о распространении российской системы спорта на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, что позволит спортсменам и тренерам из этих регионов пользоваться всеми видами государственной помощи.

В частности, документ позволит новым регионам создавать региональные федерации и входить в общероссийские, присваивать спортивные разряды и звания, принимать участие в соревнованиях любого уровня (индивидуально или в составе российских сборных), получать положенные выплаты, преференции, в том числе для победителей и призеров.

– Это громадный шаг для всех наших территорий. Исторически в этих регионах очень большие футбольные традиции. Напомню, сборная России 90-х годов частично состояла из выпускников наших регионов – Онопко, Юран и другие.

Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину за этот закон. Он будет определяющим для всех регионов. Нам есть, что показать.

– Это значит, вы сможете подать заявку на членство в РФС?

– С РФС у нас давние отношения, это касается Никиты Павловича Симоняна. Мы на протяжении многих лет общаемся через комитет ветеранов.

Если РФС пригласит нас, тогда будем думать над этим вопросом. Если сейчас будет принято какое-либо решение по нам, по ФНЛ, то почему нет? Но благодаря заместителю министра спорта России Одесу Хасаевичу Байсултанову у нас есть альтернатива – Кубок содружества. Пока мы нацелены на него.

– Сами не будете отправлять заявку на вступление в члены РФС?

– Мы – Федерации футбола ДНР и ЛНР – довольно самодостаточны, проводим Лигу Донбасса и другие очень крупные соревнования. Сейчас детвора участвует во всероссийских играх.

Так что препятствий у нас нет. Но с профессиональным футболом первые шаги должны делать в РФС. Мы уже лет пять пытались войти в российские соревнования. Теперь просто ждем ответных действий, – заявил Юрий Малыгин.

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54 комментария

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Igor Vladimirov
Ненадолго
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ariuntrius
В этом и проблема, что шаги делаются не для людей, а территориям
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Vinnipukh Vinni
Ответ Amalfitano
Пошел искромётный юмор от релокантов.
Они же знают, что никто за их слова не будет их убивать, можно и повеселиться
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Фан Рубина
Можно лишь приветствовать.
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barsuk611
ну вот и появился ещё один партнёр для матчей сборной России. А то здесь всепропальщики сокрушаются, что играть придётся только с Ираном и Эритреей. Не только, нашего полку прибыло
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DekiB
Ответ Dexter Dallas
во во. почитай и конституцию и остальные законы России. может откроешь для себя тайну, что лнр, что остальные даже по законам России присоединены незаконно.
Мнение соевых экспертов мало кого интересует и учитывается как статпогрешность, малыш)))
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Vinnipukh Vinni
Ответ jonnysilverhand01
Глава Федерации ЛНРЫ 🤣🤣🤣 даже фамилию побоялись написать, и он дождётся своего бюста !
С тем, что Украина террористическое государство, и может только терактами людей запугивать и убивать, никто и не спорит.
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Андрей Балабаев
Лигу Донбасса и другие очень крупные соревнования).Он наркоман?
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Ворон и Я
А кто ты такой что бы такое говорить?таких как ты и под микроскопом не видать.это страна скажет вам спасибо,когда уберетесь из России подальше.
А кем я должен быть, чтобы указывать чинуше на его действия? Я - гражданин этой страны. Страны, которую насилует мелкая тварь со своей бандой. При поддержке таких, как ты. Жди Нюрнберг 2.0
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Игорь
Ответ Alex Slobodskikh
И огромный шаг назад для всей остальной страны
Сразу в нытьё. Вас никто не приглашает Россия сама разбирается.
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Alex Tiruk
Ответ Сергей Минкевич
Сейчас рогулятина и верхнеларсовцы набегут и расскажут как же это плохо все и печально и вообще крнтрнаступ)
Коренного raвнaедa, типо тебя, чем удивить то ) факты как горох об твое темечко бьются все мимо, доводы бьются истерикой твоей души про "своих", даже новости о явной деградации спорта и предстоящие десятилетия футбола России без участия в каких либо серьезных соревнованиях и развития вбок а не в вверх - тебе кажутся чем то пустяковым что можно так же покрыть примитивной психологической ловушкой свои-чужие. Ну ты кушай кушай не отвлекайся )
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Павел Мельников
Ответ Ворон и Я
А кто ты такой что бы такое говорить?таких как ты и под микроскопом не видать.это страна скажет вам спасибо,когда уберетесь из России подальше.
Карусели и вбросы на всех выборах делались не для столько решающего исхода, а для красивых циферок, чтобы потом вот так вот в один прекрасный момент одна группа людей говорила другим - да вас под микроскопом не видно, cвaлите уже скорее, вы только мешаете, мы без вас обойдемся. Когда настоящая картина совсем иная. Отрезвление, как там говорят, всегда очень болезненное.
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Dexter Dallas
Ответ DekiB
Почитай хотя бы Конституцию, прежде чем лужу газировать))
во во. почитай и конституцию и остальные законы России. может откроешь для себя тайну, что лнр, что остальные даже по законам России присоединены незаконно.
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ARIGAMI ARIGAMI
Разве что женские виды. Мужчин почти не осталось
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Pb-SE
Ответ Сергей Минкевич
Сейчас рогулятина и верхнеларсовцы набегут и расскажут как же это плохо все и печально и вообще крнтрнаступ)
Как же это плохо все.
Рогуля из Верхнего Ларса.
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Eridan
Будет окончательный гвоздь в крышку гроба нашего футбола.
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Евгений Громов 22
Ответ Ramin Mamedov
интересно, есть ли более бесполезная должность у них?)
Бесполезных должностей у нас хватает , с полезными все намного много хуже)
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Сергей
Сборная ЛНР всегда гремела на мировой футбольной арене, возродим былое величие!
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Денис Шорц
Ответ Сергей Минкевич
Сейчас рогулятина и верхнеларсовцы набегут и расскажут как же это плохо все и печально и вообще крнтрнаступ)
А что в этом хорошего?
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Пако
ВажнА будет оценка этих событий и решений лет так через 10-20. На трезвую голову.
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Amalfitano
Ответ Добрый Ретроград
На Ваганько)
Пошел искромётный юмор от релокантов.
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jonnysilverhand01
Ответ Влад Путман
Путин дал этим мелким чинушам хапать и загребать на оттяпанных территориях, пока есть время. Ясное дело они его боготворят.
Не страшно тебе Влад ?
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Ворон и Я
Ответ encaro_one
Что за сепаратист? Никакого ЛНР нет, есть Луганская область согласно Конституции РФ
Бредишь?именно ЛНР в составе России.
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Amalfitano
Ответ Сергей Минкевич
Сейчас рогулятина и верхнеларсовцы набегут и расскажут как же это плохо все и печально и вообще крнтрнаступ)
УжО!
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Ворон и Я
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Забирайте этого чудика себе и стройте какой хотите мир. Страна и планета скажет СПАСИБО!
А кто ты такой что бы такое говорить?таких как ты и под микроскопом не видать.это страна скажет вам спасибо,когда уберетесь из России подальше.
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