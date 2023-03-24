«Бавария» уволила Нагельсманна (Bild)

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия отставки Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн покинет должность главного тренера «Баварии».

Bild сообщает, что руководство клуба приняло решение уволить 35-летнего специалиста. Фаворитом на это место называется Томас Тухель, отправленный «Челси» в отставку в начале сезона.

«Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание и опередить себя по итогам 25-го тура Бундеслиги. Это вызвало недовольство менеджеров.

Президент «Баварии: «Нагельсманн – топ-тренер и с «ПСЖ» доказал, что он прекрасный тактик и стратег»

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188 комментариев

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slatar99
Однозначно, внутрикомандный конфликт. Напомнило историю с Виллашем-Боашем и Челси - тоже ветераны команды его не поддерживали, хотя тот был тогда такой же молодой звездой как и Нагель сейчас.

Сложно, конечно, молодому тренеру без серьезного футбольного бэкграунда или громких успехов супер-команды тренировать)
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Manuel Neuer-Bayern Munchen
Очень спорное решение, на мой взгляд.
Особенно если учитывать недавнее заявление руководства, что даже неудача с ПСЖ не приведет к изменению положения Нагельсманна
Скорее всего, увольнение вызвано конфликтом в команде, недовольством игроков тренером, хотя тому же Ковачу давали больше шансов, а он из Лиги Чемпионов вылетел рано+ СМИ постоянно сообщали о напряженной обстановке внутри клуба.
Мне кажется, что расставание с тренером преждевременное, гонка за Серебряную Салатницу в самом разгаре, Юлиан не допускал слишком много ошибок в последнее время.
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Матвей Бондарев
Уверен, виноваты Канн и Салихамиджич, они вечно сплавляют всех, кто с ними не очень ладил.
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Alexshara
зря по моему, ну и где его ждать а ПСЖ очень врядли, в Челси тоже нет, Тоттенхем или Ньюкасл если не зайдут в ЛЧ
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Arslan Galandarov
Ахаха, детский сад какой-то
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Извилина Заремы
Ответ OldRedWhite
Думаю залез в чужой шкафчик ! Какие ж ещё могут быть причины ?
Если бы залез в чужой шкафчик, его бы отправили в "Томь" в аренду. Здесь что-то другое.
+1
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+1
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МТБ
Вообще ребята забавные. Т.е. вы делаете ставку на молодого тренера, в рассчёте на длительное сотрудничество, вы затеваете некоторую перестройку, а потом увольняете тренера посреди его второго сезона, хотя у него 70% побед с командой и он вполне себе уверенно идёт по сезону. Да, ситуативно уступил лидерство боруссии, не более того.
+4
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Арман Мартиросян
Это реально как гром среди ясного неба. Зачем, Бавария?
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Мукунку хороший
Вот тебе бабушка и Юльев день)))
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Goofts
Ответ Kemal Gul
А кто-то реально под предыдущей новостью писал, что Романо фейк вкинул) Делать больше нечего одному из самых авторитетных инсайдеров.
Так то он пророчит возвращение Месси в Барселону, неужто правда
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mr kovalsky
Уволили личного тренера Нойера, который подготавливал его с самих низов, поддержали его против одного из лучших вратарей в истории футбола, а потом уволили его, гениально
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Young Anton
прощай мi будем скучатi
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-2
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Иван Меркушев
Клоунада
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Владислав Рязанский
Хоть бы не в тоттенхем ушёл 🤞🏻
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Алексей Маврин
Вообще долбанулись???? Сезон в разгаре. Бундеслигу и так бы взяли. А в ЛЧ сложнейшая сетка
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mr kovalsky
Ответ Александр Граф
а не кринжатина сливать байерам (без чемпионов мира и финалистов чемпионата мира)?
Будто бы при других тренерах не сливали Байерам
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Запасной Канал Бобра
Ответ Андрей Кастуев
Так и герр Хасан Салихамиджич там рулит.)
Так Хасан сам очень хотел Нагеля, тут что-то с выше а-ля Кан или Хайнер
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Биограф Венгера
ну и тупость... Боруссия это одно очко наверняка про херит в оставшихся турах. Опять Салихамиджичу тренер не угодил?
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Ко-ко-джамбо
Мне кажется идеальный вариант для Челси с их кучей игроков
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Сергей Орлов
Челси, не спи.
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Rahmonali Khusainov
После того как Нагельсман поставил убогий состав на игру с Байером все было решено! я и тогда сказал что у Нагельсмана нет авторитета над игроками и порой он делает глупые замени и не угадывает состав! Надо авторитетный тренер что бы некоторых радужных парней посадить на скамейку записных ...
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-4
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Семён Жуйло
Очень странно. 1 апреля Бавария - Дортмунд, и статус кво будет восстановлен, я на 99% уверен, что Бавария вернётся на первое место. Совершенно непонятно зачем именно сейчас менять тренера?
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Ххх Ххх
Я так понимаю тренер для ПСЖ готов
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Максим Семин
Есть у многих такое мнение, что тренер должен дать результат моментально. Об одном жалею, что Артету так же не выкинули, теперь вон Арсенал тащит к чемпионству:(
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hedgehog111
Ответ Илнур Кара
А какую они проблему решили уволив Нагельсмана за две недели до четвертьфинала?
узнаешь
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