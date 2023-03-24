«Бавария» уволила Нагельсманна (Bild)
Юлиан Нагельсманн покинет должность главного тренера «Баварии».
Bild сообщает, что руководство клуба приняло решение уволить 35-летнего специалиста. Фаворитом на это место называется Томас Тухель, отправленный «Челси» в отставку в начале сезона.
«Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание и опередить себя по итогам 25-го тура Бундеслиги. Это вызвало недовольство менеджеров.
Президент «Баварии: «Нагельсманн – топ-тренер и с «ПСЖ» доказал, что он прекрасный тактик и стратег»
Сложно, конечно, молодому тренеру без серьезного футбольного бэкграунда или громких успехов супер-команды тренировать)
Особенно если учитывать недавнее заявление руководства, что даже неудача с ПСЖ не приведет к изменению положения Нагельсманна
Скорее всего, увольнение вызвано конфликтом в команде, недовольством игроков тренером, хотя тому же Ковачу давали больше шансов, а он из Лиги Чемпионов вылетел рано+ СМИ постоянно сообщали о напряженной обстановке внутри клуба.
Мне кажется, что расставание с тренером преждевременное, гонка за Серебряную Салатницу в самом разгаре, Юлиан не допускал слишком много ошибок в последнее время.