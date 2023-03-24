покинет должность главного тренера «Баварии».

Bild сообщает, что руководство клуба приняло решение уволить 35-летнего специалиста. Фаворитом на это место называется , отправленный «Челси» в отставку в начале сезона.

« » после паузы на ЧМ-2022 позволила « » Дортмунд отыграть девятиочковое отставание и опередить себя по итогам 25-го тура Бундеслиги. Это вызвало недовольство менеджеров.

Президент «Баварии: «Нагельсманн – топ-тренер и с «ПСЖ» доказал, что он прекрасный тактик и стратег»