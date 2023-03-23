«Боруссия» предлагала за Головина 40 млн евро. Хавбек отказался от перехода и продлил контракт с «Монако» (РБК)

Дортмундская «Боруссия» хотела купить в зимнее трансферное окно.

По информации РБК, немецкий клуб предложил за трансфер рекордную для российского футбола сумму – 40 миллионов евро. Однако сам футболист отказался от перехода и решил продлить контракт с «Монако».

Агент игрока Александр Клюев подтвердил, что « » интересовалась Головиным, но не стал называть предлагавшуюся сумму.

«Подтверждаю факт интереса немецкого клуба к Александру, но о сумме мне неизвестно. Он верен клубу, счастлив играть в «Монако» и приносить ему пользу», – сказал Клюев.

Головин перешел в « » из ЦСКА в 2018 году за 35,8 млн долларов, став самым дорогим российским игроком в истории. Действующий контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 2026 года.

В этом сезоне Александр забил 6 голов и отдал 6 результативных передач в 26 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.

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