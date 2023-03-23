«Боруссия» предлагала за Головина 40 млн евро. Хавбек отказался от перехода и продлил контракт с «Монако» (РБК)
Дортмундская «Боруссия» хотела купить Александра Головина в зимнее трансферное окно.
По информации РБК, немецкий клуб предложил за трансфер рекордную для российского футбола сумму – 40 миллионов евро. Однако сам футболист отказался от перехода и решил продлить контракт с «Монако».
Агент игрока Александр Клюев подтвердил, что «Боруссия» интересовалась Головиным, но не стал называть предлагавшуюся сумму.
«Подтверждаю факт интереса немецкого клуба к Александру, но о сумме мне неизвестно. Он верен клубу, счастлив играть в «Монако» и приносить ему пользу», – сказал Клюев.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 35,8 млн долларов, став самым дорогим российским игроком в истории. Действующий контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 2026 года.
В этом сезоне Александр забил 6 голов и отдал 6 результативных передач в 26 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.
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Я в плане того что этот переход (если куда-то перейдёт) будет последним большим переходом в карьере Головина.
логично что он хочет перейти в какой нибудь европейский гранд. а если и не перейдёт, останется в Монако на хорошем счету и не нужно менять обстановку ради Дортмунда.
Его можно понять.
если то что говорят на счет 40 млн правда, то и другие более статусные клубы могут заинтересоваться или уже интересуются Головиным.