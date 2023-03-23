«Боруссия» предлагала за Головина 40 млн евро. Хавбек отказался от перехода и продлил контракт с «Монако» (РБК)

Теги Боруссия Дортмунд Монако бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Клюев Александр Головин агенты деньги Футбол

Дортмундская «Боруссия» хотела купить Александра Головина в зимнее трансферное окно.

По информации РБК, немецкий клуб предложил за трансфер рекордную для российского футбола сумму – 40 миллионов евро. Однако сам футболист отказался от перехода и решил продлить контракт с «Монако». 

Агент игрока Александр Клюев подтвердил, что «Боруссия» интересовалась Головиным, но не стал называть предлагавшуюся сумму. 

«Подтверждаю факт интереса немецкого клуба к Александру, но о сумме мне неизвестно. Он верен клубу, счастлив играть в «Монако» и приносить ему пользу», – сказал Клюев. 

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 35,8 млн долларов, став самым дорогим российским игроком в истории. Действующий контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 2026 года.

В этом сезоне Александр забил 6 голов и отдал 6 результативных передач в 26 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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49 комментариев

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Лужин
Думаю он просто конкуренцию в Боруссии не потянул бы, трезво свой уровень оценил. Зачем менять стабильное место в составе Монако на скамейку в Дортмунде?
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Andrew Chepaylo
Ответ Брэд Либил
Жить в Монте-Карло или в Дортмунде, какой сложный выбор 🤔 (нет)
Если приоритет футбол, то действительно не сложный..
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Ярик01
Ответ Kirkoroff
А смысл им отдавать одного из лидеров команды, который ещё не вышел на пик (не факт что выйдет из за травм, но всё же) за те же плюс минус деньги что купили. Выведет их в ЛЧ, выступят там, и тогда уже могут и отпустить за те же деньги.
И в пятый сезон Головнина не выйдет Монако в ЛЧ (группу) второе место им не светит, а через возможное третье и квалификацию у них глухо.
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Dmitry__HiLL
Ответ Shuller18
Не знаю, насколько это правда, но что-то мне подсказывает, что предложи Монако сорокет, они бы отдали Саню, не задумываясь. С другой стороны, прямо огромной разницы между Боруссией и Монако нет, да, БЛ сильнее чемпионат, а Дортмунд несколько выше уровнем, но блин, это Дортмунд)) Менять Лазурный берег ради рабочего города, где еще нужно будет адаптироваться и привыкать, не каждый бы решился.
Напомню, что кроме согласия клуба нужно еще и согласие игрока на переход
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Denis Akhmarov
Ответ alx_lv
А почему зря? Зачем менять 26-летнему миллионеру Монако на скучный Дортмунд
видимо чтобы начать налоги платить)
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Val Smith
Ответ BVB82
Удивительно, что об этом знает только агент Головина и РБК, а вот в Германии об этом не знает никто и ни в одном источнике об этом не говорили. Дортмунд еще ни за кого 40 не платил, но за Головина наверняка отдали бы, ага, без сомнений.
Сейчас такие цены что любая покупка не кота в мешке выйдет в круглую сумму. Того же Дембеле за 35 тебе сейчас не продадут.
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Dmitry__HiLL
Ответ Кино Музыка
Если это правда, то странно. Дортмунд лучше всех в Европе прокачивает игроков.
Почитай, сколько Монако заработал на трансферах. Так что с точки зрения "прокачки" тому же Дортмунду точно не уступает.
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Евгений Кузнецов
Зря Саня не перешел, боруссия сейчас более статусный клуб да и сменить обстановку уже пора
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FNT
Очень сильно пахнет уткой. Рекордные для клуба деньги за почти 27-летнего середняка по европейским меркам, который вряд ли выведет клуб на новый уровень, да и вряд ли существенно спрогрессирует? Просто вброс внутрироссийский.
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Val Smith
Ответ Илнур Кара
И мог бы уже сейчас бороться за чемпионат Германии , а не за тройку цепляться.
В Германии такой же гегемон Бавария. В Монако уже адаптирован, даже травмы не помеха. Да и город для жизни думаю лучше. Какой смысл дёргаться?
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Игорь Новиков
Ответ Blaumerc
в спортивном плане между Монако и Дортмундом разница не велика, как говорится шило на мыло. Головин скорее всего ждёт предложения от более статусного клуба. по-моему правильно сделал.
Разница довольно велика. Монако когда в плей-офф ЛЧ играл в последний раз? И из Дортмунда уехать в топ-клуб как раз проще.
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ЦСКА1960
Ответ Blaumerc
и в Монако и в Дортмунде он будет в команде которые будут вечно после гегемонами своих стран. и там и там Бавария и ПСЖ будут штамповать внутренние титулы. ну а в Европе (в частности в ЛЧ) ни Монако ни Дортмунду ничего не светит. Я в плане того что этот переход (если куда-то перейдёт) будет последним большим переходом в карьере Головина. логично что он хочет перейти в какой нибудь европейский гранд. а если и не перейдёт, останется в Монако на хорошем счету и не нужно менять обстановку ради Дортмунда.
Только Боруссия постоянно в ЛЧ играет, а Монако с трудом попадает в ЛЕ, и легко вылетает оттуда.
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Slavnov
ну так и сгниет в футбольной попе мира
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Blaumerc
Ответ Денис Давыдов
Боруссия куда статуснее и играет в чуть более статусном чемпионате
и в Монако и в Дортмунде он будет в команде которые будут вечно после гегемонами своих стран. и там и там Бавария и ПСЖ будут штамповать внутренние титулы. ну а в Европе (в частности в ЛЧ) ни Монако ни Дортмунду ничего не светит.
Я в плане того что этот переход (если куда-то перейдёт) будет последним большим переходом в карьере Головина.
логично что он хочет перейти в какой нибудь европейский гранд. а если и не перейдёт, останется в Монако на хорошем счету и не нужно менять обстановку ради Дортмунда.
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Кино Музыка
Если это правда, то странно. Дортмунд лучше всех в Европе прокачивает игроков.
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Kirkoroff
Ответ Shuller18
Не знаю, насколько это правда, но что-то мне подсказывает, что предложи Монако сорокет, они бы отдали Саню, не задумываясь. С другой стороны, прямо огромной разницы между Боруссией и Монако нет, да, БЛ сильнее чемпионат, а Дортмунд несколько выше уровнем, но блин, это Дортмунд)) Менять Лазурный берег ради рабочего города, где еще нужно будет адаптироваться и привыкать, не каждый бы решился.
А смысл им отдавать одного из лидеров команды, который ещё не вышел на пик (не факт что выйдет из за травм, но всё же) за те же плюс минус деньги что купили. Выведет их в ЛЧ, выступят там, и тогда уже могут и отпустить за те же деньги.
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Вадим flanec
А может Головина не устраивал личный контракт, который могла предложить Боруссия. Типа з/п меньше чем в Монако.
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Валера, уходи!!!
Ответ Юрий Кечко
Ну и очень зря , что сказать
вообще нет
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МТБ
Ответ Ярик01
Через месяц 27 лет. Сложно думать, что из Головнина можно выковать, да еще и с травмами. В последний раз Дортмунд покупал дороже 30 млн. евро лишь 7 лет назад, обычно предпочитая более молодых и перспективных. Это и был трансферный рекорд за Усмана в 35 млн. Скорее всего просто фейк, недостойный даже новости.
Себастьян Аллер "Ну да, пошёл я нафиг"
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Kirkoroff
Ответ Юрий Кечко
Ну и очень зря , что сказать
Ты бы стал менять luxury Монако на промышленный Дортмунд без многократного повышения зарплаты?
Его можно понять.
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Anders_b
"Взятку предлагал. Но не дал" (с) ДМБ
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Денис Давыдов
Ответ Blaumerc
в спортивном плане между Монако и Дортмундом разница не велика, как говорится шило на мыло. Головин скорее всего ждёт предложения от более статусного клуба. по-моему правильно сделал.
Боруссия куда статуснее и играет в чуть более статусном чемпионате
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Blaumerc
Ответ Илнур Кара
Вот только кому он нужен из более статусных клубов
как известно, Дортмунд деньги на ветер не бросают. Это не игрушки арабских шейхов или бездонный Челси из АПЛ.
если то что говорят на счет 40 млн правда, то и другие более статусные клубы могут заинтересоваться или уже интересуются Головиным.
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Илнур Кара
Ответ Konvicted
А Монако типа нет? Или Мбаппе, Бернарду, Фабиньо, Тчуамени и еще с десяток всяких лемаров, марсиалей и менди недостаточно качественные? По мне так такой переход - обмен шила на мыло с точки зрения развития карьеры. Только вместо Монако ему пришлось бы жить в унылом промышленном Дортмунде, где единственное развлечение, собственно, футбол.
И мог бы уже сейчас бороться за чемпионат Германии , а не за тройку цепляться.
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Илнур Кара
Ответ Blaumerc
в спортивном плане между Монако и Дортмундом разница не велика, как говорится шило на мыло. Головин скорее всего ждёт предложения от более статусного клуба. по-моему правильно сделал.
Вот только кому он нужен из более статусных клубов
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