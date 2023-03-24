Панарин набрал 1+1 в матче с «Каролиной», став 2-й звездой. У него 82 очка в 72 играх
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Каролиной» (2:1) и был признан второй звездой.
На 31-й минуте россиянин сравнял счет (1:1), а на 45-й сделал голевую передачу Адаму Фоксу, забросившему победную шайбу.
Всего в 72 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Панарина 82 (24+58) балла.
Сегодня за 17:21 (3:24 – в большинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
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