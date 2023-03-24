Роналду забил 47-й сборной в карьере – Лихтенштейну
Криштиану Роналду за карьеру забил почти полусотне сборных.
Португалец оформил дубль в матче с Лихтенштейном в квалификации Евро-2024. Это 47-я национальная команда, пропустившая от него.
Впервые форвард отметился 12 июня 2004 года в игре с Грецией (1:2) на Евро-2004.
Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Роналду забил со штрафного в двух матчах подряд – за «Аль-Наср» и Португалию
И сколько из них топ сборным? В официальных матчах 😁
Утром будет еще пара мировых рекордов от Роналду 😉
Если конечно Месси снова не забьет в товарняке с пенальти 🤣
Кстати, сколько голов у Месси с пенальти на крупных турнирах, а сколько с игры? 😁
Там их клуб хотят выкинуть из элиты из-за подкупа судей, финансовых махинаций и недобросовестном поведении… а их кулесы говорят о голах Месси забитых пр купленных судейских комитетов 🤣
Россель, Бартомеу, Лапорта - это самый успешный период Барсы за всю историю…
Но дело идет к тому, что их разоблачили и Барсу хотят унизить 😁
А тут видите ли Роналду устанавливает рекорд:
1. Матчи за сборную
2. Голы за сборную
3. Голы за сборную в официальных матчах
4. Голы со штрафного
5. Что-то упустил?
Кулесы, что с лицом? 😁
https://ibb.co/6v9RNkH
уровень ФНЛ? да не, много хуже )) вратарь топ)
Кстати, кто может привести статистику голов Месси в официальных матчах за сборную… и сколько из них с пенальти и с игры???
Заранее спасибо 😁
Да и не должнику Эдера рассуждать о чьей-то помощи🍓
Матч сборной Португалии.
И еще вопрос, кто купил пенальти в ворота Аргентины в финале?)
Сам Мбаппе чек Инфантино отправил или с Гризманном скинулся?)))