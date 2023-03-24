Роналду забил 47-й сборной в карьере – Лихтенштейну

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду за карьеру забил почти полусотне сборных.

Португалец оформил дубль в матче с Лихтенштейном в квалификации Евро-2024. Это 47-я национальная команда, пропустившая от него.

Впервые форвард отметился 12 июня 2004 года в игре с Грецией (1:2) на Евро-2004.

Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Роналду забил со штрафного в двух матчах подряд – за «Аль-Наср» и Португалию

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52 комментария

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Вырви Глаз
Ребят,что за дибилушка эрнандес тут тужится , 3 дня грит ждал чтоб сообщить как он передернул на кринжулика своего
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afganskymak
Ответ VERBLYUD
В памяти фанатов навсегда останутся его голы в плей-офф ЧМ💪
Ну либо 5 побед в ЛЧ
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Эрнандес Эрнандес
Оказывается у Месси всего 40 голов с игры за сборную… в официальных матчах… без учета это проклятого кулесами пенальти 🤣

И сколько из них топ сборным? В официальных матчах 😁
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МТБ
Ответ Peter Parker
К слову, вот тут люди с Афганистана смеялись, а они выше Лихтенштейна почти на 50 строчек
Ну, Афганистан не играет в Европе. Строчки сами по себе ни о чём не говорят
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МТБ
Ответ Artem Piatkov
Стоп, а говорили же, что он регулярно только Лихтеншейну и забивает А тут оказывается, первые мячи им..
Меня больше удивляет, что это 47я сборная.
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МТБ
Ответ Gaiar
Давайте лучше посчитаем его голы в плей-офф ЧМ
Зачем?
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Эрнандес Эрнандес
А есть еще рекорды, которые он не побил?

Утром будет еще пара мировых рекордов от Роналду 😉

Если конечно Месси снова не забьет в товарняке с пенальти 🤣

Кстати, сколько голов у Месси с пенальти на крупных турнирах, а сколько с игры? 😁
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Эрнандес Эрнандес
Кулесы набежали 🤣

Там их клуб хотят выкинуть из элиты из-за подкупа судей, финансовых махинаций и недобросовестном поведении… а их кулесы говорят о голах Месси забитых пр купленных судейских комитетов 🤣

Россель, Бартомеу, Лапорта - это самый успешный период Барсы за всю историю…

Но дело идет к тому, что их разоблачили и Барсу хотят унизить 😁

А тут видите ли Роналду устанавливает рекорд:

1. Матчи за сборную
2. Голы за сборную
3. Голы за сборную в официальных матчах
4. Голы со штрафного
5. Что-то упустил?

Кулесы, что с лицом? 😁
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atomio
зацените его гол со штрафного:
https://ibb.co/6v9RNkH
уровень ФНЛ? да не, много хуже )) вратарь топ)
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нелюбитель футбола
Ответ Artem Piatkov
Мне достаточно знать, что у него 42 гола в ЛЧ (начиная с 1/4 финала) Лучший бомбардир финалов ЛЧ (4 гола) А сборная это сборная, у него там нет Ди Марии
С общим кол-вом голов и передач в ЛЧ ему всё-таки придется попрощаться... И это вас коробит...
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нелюбитель футбола
Ответ VERBLYUD
В памяти фанатов навсегда останутся его голы в плей-офф ЧМ💪
Не, на первом месте гол волосами... А-ха-ха-ха...
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нелюбитель футбола
Ответ Oleg
А что кто то виноват что он с Ганой и США из группы не может выйти? Или обыграть Марокко в 1/4 , Уругвай в 1/8?
Волосы... А-ха-ха-ха...
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Антоша Спирин
Забил. Забил и забил...
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gudvinbrok@gmail.com
Ответ Роман
А тут постоянно писали "Король Лихтейнштейна". А оказывается 47 сборная.
Любите вы приврать. Его прозвали Королем Люксембургским, а не принцем Лихтенштейна.
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Эрнандес Эрнандес
Спасибо фанатам рычага за бан, 😁 отдохнул три дня)

Кстати, кто может привести статистику голов Месси в официальных матчах за сборную… и сколько из них с пенальти и с игры???

Заранее спасибо 😁
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gPk
Ответ Роман
Сегодня Леопольд против Панамы развлекается. Ждите потом новостей от мессифанов какой он ГОАТ)
Гоат ЧМ уже выиграл. Статистикс против всяких Панам нам неинтересна
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Artem Piatkov
Мне достаточно знать, что у него 42 гола в ЛЧ (начиная с 1/4 финала) Лучший бомбардир финалов ЛЧ (4 гола) А сборная это сборная, у него там нет Ди Марии
А причём здесь ДиМа? В 2014-м и 2022-м он весь ПО пропускал из-за травмы. Да, в финале подсобил нормально, но, пардон, из 3 голов он забил 1. А Месси 2...как бы объяснить, что такое финал ЧМ и что такое голы в этом финале?🤔
Да и не должнику Эдера рассуждать о чьей-то помощи🍓
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Игорь Климов
Лихтенштейн - 194 место.
Матч сборной Португалии.
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gPk
Ответ Темирбег Ашурбеков
Че то вы так не писали до последнего чм Не потому что месси тоже нифига не забивал ?
Это если что фанат Юнайтеда и не имеет никакого отношения к Месси;)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Бедолага, не повезло со сборной, на скамейке сидят ноунеймы Леау, Рамуш, Невеш, Мендеш, а многих топов даже не вызывают) всего лишь всякие бруну выкатывают на пустые каждую игру 😎
Всякие Бруну отбирают аппетитные голы. А это, как известно, влияет на результат, ведь фруктовые голы считаются за два😡
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QWertY
Ответ Темирбег Ашурбеков
Мне интересно вам сколько лет вообще кто пишет такую фигню ?
Я тебя услышал, Темирбег Ашурбек
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Peter Parker
К слову, вот тут люди с Афганистана смеялись, а они выше Лихтенштейна почти на 50 строчек
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Темирбег Ашурбеков
Ответ QWertY
Нет, потому что Дзюба забивал, в отличие от португальского Дзюбы. И не абы кому, а самой Испании!!
Мне интересно вам сколько лет вообще кто пишет такую фигню ?
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Artem Piatkov
Мне достаточно знать, что у него 42 гола в ЛЧ (начиная с 1/4 финала) Лучший бомбардир финалов ЛЧ (4 гола) А сборная это сборная, у него там нет Ди Марии
Бедолага, не повезло со сборной, на скамейке сидят ноунеймы Леау, Рамуш, Невеш, Мендеш, а многих топов даже не вызывают) всего лишь всякие бруну выкатывают на пустые каждую игру 😎
+7
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Oleg
Ответ дамир дугаров
До ЧМ 22 вы эту статистику не любили поднимать )) но после серии купленных пенальти для аргов, конечно голову надо поднять 😅
Какой именно пенальти купленный?)
И еще вопрос, кто купил пенальти в ворота Аргентины в финале?)
Сам Мбаппе чек Инфантино отправил или с Гризманном скинулся?)))
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