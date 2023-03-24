Роналду забил 47-й сборной в карьере – Лихтенштейну

за карьеру забил почти полусотне сборных.

Португалец оформил дубль в матче с в квалификации Евро-2024. Это 47-я национальная команда, пропустившая от него.

Впервые форвард отметился 12 июня 2004 года в игре с Грецией (1:2) на Евро-2004.

Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Роналду забил со штрафного в двух матчах подряд – за «Аль-Наср» и Португалию