Финский бизнесмен подал заявку на покупку «МЮ» и предложил фанатам взять на себя половину суммы: «Менее 3 долларов с человека, если присоединится каждый»

Финский предприниматель сообщил о намерении приобрести « ».

Бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус заявил, что подал заявку на покупку клуба, при этом рассчитывая, что половину суммы выплатят фанаты.

«Любой спортивный клуб в конечном счете должен принадлежать фанатам. Мое предложение основано на равенстве с болельщиками.

Нынешняя тенденция, когда шейхи-миллиардеры и олигархи покупают клубы и обращаются с ними как с игровой площадкой, является нездоровой.

Текущая рыночная стоимость клуба составляет чуть менее 3,9 млрд долларов. Это означает, что если каждый болельщик присоединится к покупке клуба, заплатить каждому из них придется менее 6 долларов.

Моя группа обеспечит половину суммы, необходимой для приобретения клуба, и попросит болельщиков принять участие в финансировании оставшейся части через специально организованную для этого компанию.

Если присоединится каждый фанат, с одного человека потребуется меньше 3 долларов», – отметил Зиллиакус, добавив также, что предоставит приложение, через которое болельщики смогут посредством голосования принимать решения по футбольным вопросам.

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