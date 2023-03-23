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Финский бизнесмен подал заявку на покупку «МЮ» и предложил фанатам взять на себя половину суммы: «Менее 3 долларов с человека, если присоединится каждый»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес болельщики деньги Футбол

Финский предприниматель сообщил о намерении приобрести «Манчестер Юнайтед».

Бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус заявил, что подал заявку на покупку клуба, при этом рассчитывая, что половину суммы выплатят фанаты.

«Любой спортивный клуб в конечном счете должен принадлежать фанатам. Мое предложение основано на равенстве с болельщиками.

Нынешняя тенденция, когда шейхи-миллиардеры и олигархи покупают клубы и обращаются с ними как с игровой площадкой, является нездоровой.

Текущая рыночная стоимость клуба составляет чуть менее 3,9 млрд долларов. Это означает, что если каждый болельщик присоединится к покупке клуба, заплатить каждому из них придется менее 6 долларов.

Моя группа обеспечит половину суммы, необходимой для приобретения клуба, и попросит болельщиков принять участие в финансировании оставшейся части через специально организованную для этого компанию.

Если присоединится каждый фанат, с одного человека потребуется меньше 3 долларов», – отметил Зиллиакус, добавив также, что предоставит приложение, через которое болельщики смогут посредством голосования принимать решения по футбольным вопросам.

Катарский шейх и миллиардер Рэтклифф сделали улучшенные предложения о покупке «МЮ». Сделка может стать рекордной в истории спорта

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43 комментария

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FEZ10
Ответ Glukinho
я в детстве всегда мечтал, что каждый житель России даст мне рубль и тогда у меня будет 145 млн рублей
Такая же хуиня😁
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Caucentus
Через КриРо надо эти вопросы продвигать
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Александра Александрова
Ответ Glukinho
я в детстве всегда мечтал, что каждый житель России даст мне рубль и тогда у меня будет 145 млн рублей
Нас нет столько , но я даже сейчас иногда мечтаю об этом )
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Петр Васильев
Ответ Андрей маяк
Очень давно, что-то такое читал про Спартак.
ага, а потом Федун спихнул акции Лукойлу
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wolkov
а ловко ты это придумал. особенно, после глейзеров, которые примерно таким же сакаром клуб купили
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Петр Васильев
У МЮ 650 млн фанатов?
+1
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avcgloronalduMU
Ответ Алекс 777
он думает что миллиард человек скинется?
он думает, что Нокиа до сих пор круче всех, а о китайских смартфонах никто и никогда не слышал
+3
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Sarumian
Томас Зиллиакус такой же финн, как и Йозе Марино.
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Spartakus1984
Ага и фанаты потом будут трансферы сами оплчивать)))Хитрый
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united77
Ответ Stas Zaitsev
а потом слиться.
А если скинуться не по $3 бакса на половину а по $6 тогда можно собрать всю сумму и выкупить клуб самим болельщикам 💪🙂
+1
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S1rAlex
скиньтесь вы, а управлять буду я. Хороший план. Надежный, как швейцарские часы
+2
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serb2010
По такой схеме и я могу подать заявку на покупку клуба))у меня конечно сильно меньше денег чем у финна, но главное участие !))
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Алекс 777
Ответ avcgloronalduMU
решил попиариться) там уже 5,5 предлагают на трансферы тоже скидываться потом?
он думает что миллиард человек скинется?
+1
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Alex Manola
Учитывая судьбу телефонов нокиа, его нельзя подпускать к клубу.
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Spaten
Спасибо, родной! Но русский учи, пригодится!
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Футбол, хоккей итд
Теперь каждый юзер Спортса знает - кто такой Томас,) и заодно вспомнят о существовании Нокиа.
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red hikkikomori
Ответ ɔculpa
Для того, чтобы написать в личку, это надо тебя добавлять. Ненавижу никого добавлять. Пиши номер прямо здесь, ты же без пина пишешь, худшее, что может с тобой случиться - тебе никто ничего не пришлёт. Ну или оформят на тебя ипотеку, но тогда, клянусь, одну из комнат буду сдавать тебе со скидкой, честно!
Не, ну просто так долю в клубе не получить, надо хоть усилия приложить, в личку написать настоящих фанатов не отпугнёт, а кто не напишет значит не так уж и хотел)
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Joker17
Ок, куда донаты кидать? На бусти или патрион?
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Адлет Амангельдин
А ловко он это придумал
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ɔculpa
Ответ red hikkikomori
скидываем мне на карту) кому интересно пишем в личку, скину номер карты)
Для того, чтобы написать в личку, это надо тебя добавлять. Ненавижу никого добавлять. Пиши номер прямо здесь, ты же без пина пишешь, худшее, что может с тобой случиться - тебе никто ничего не пришлёт. Ну или оформят на тебя ипотеку, но тогда, клянусь, одну из комнат буду сдавать тебе со скидкой, честно!
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Stas Zaitsev
а потом слиться.
Поздравляю, Вы изобрели финансовую пирамиду!😎
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fedorbazaykin
Так а чего не попросить 8 миллиардов людей по доллару? 😌
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ДудьСдулся
Пусть попросит добавить граждан Финляндии--Тимченко и Ротенберга.
Тогда точно перебьёт предложения от шейхов.
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Konstantin Meerov
без русской водки финн тронулся умом
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Брулин
Финский бизнесмен с греческой фамилией, немецким именем, проживающий в Сингапуре...
МЮ же потом концы с концами не найдёт.
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