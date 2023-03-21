Чемпионат мира по фигурному катанию. Уно, Малинин, Грассль, Ямамото, Браун, Риццо, Мессинг выступят с короткими программами

Теги чемпионат мира по фигурному катанию результаты сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Италии чемпионат Швейцарии мужское катание Никита Кацалапов Джейсон Браун Киган Мессинг сборная Латвии Федерация фигурного катания Канады Цзинь Боян сборная Азербайджана Морис Квителашвили Шома Уно сборная Грузии Сота Ямамото Денис Васильев Владимир Самойлов Федерация фигурного катания Франции Маттео Риццо Чха Чжун Хван Эндрю Торгашев Кевин Аймо Казуки Томоно Конрад Орзел Даниэль Грассль Адам Сяо Хим Фа Владимир Литвинцев Илья Малинин Ника Эгадзе Лукас Бричги Фигурное катание

23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами. 

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Мужчины

Короткая программа 

Начало – 9.50 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО. 

Участники 

Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Киган Мессинг (Канада)

Боян Цзинь (Китай)

Конрад Орзел (Канада

Михаил Селевко (Эстония)

Кевин Аймо (Франция)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Ника Эгадзе (Грузия)

Морис Квителашвили (Грузия)

Даниэль Грассль (Италия)

Маттео Риццо (Италия)

Казуки Томоно (Япония)

Сота Ямамото (Япония)

Шома Уно (Япония)

Чха Чжун Хван (Южная Корея)

Денис Васильев (Латвия)

Владимир Самойлов (Польша)

Лукас Бричги (Швейцария)

Джейсон Браун (США)

Илья Малини (США)

Эндрю Торгашев (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий