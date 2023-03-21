Чемпионат мира по фигурному катанию. Уно, Малинин, Грассль, Ямамото, Браун, Риццо, Мессинг выступят с короткими программами

23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Мужчины

Короткая программа

Начало – 9.50 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО.

Участники

(Азербайджан)

(Канада)

Боян Цзинь ( )

Конрад Орзел ( )

Михаил Селевко (Эстония)

(Франция)

( )

(Грузия)

(Грузия)

( )

(Италия)

(Япония)

(Япония)

(Япония)

Чха Чжун Хван (Южная Корея)

(Латвия)

(Польша)

Лукас Бричги (Швейцария)

(США)

(США)

(США)

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее.