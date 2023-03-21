Чемпионат мира по фигурному катанию. Уно, Малинин, Грассль, Ямамото, Браун, Риццо, Мессинг выступят с короткими программами
23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Мужчины
Короткая программа
Начало – 9.50 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО.
Участники
Владимир Литвинцев (Азербайджан)
Киган Мессинг (Канада)
Боян Цзинь (Китай)
Конрад Орзел (Канада)
Михаил Селевко (Эстония)
Кевин Аймо (Франция)
Ника Эгадзе (Грузия)
Морис Квителашвили (Грузия)
Маттео Риццо (Италия)
Казуки Томоно (Япония)
Сота Ямамото (Япония)
Шома Уно (Япония)
Чха Чжун Хван (Южная Корея)
Денис Васильев (Латвия)
Владимир Самойлов (Польша)
Лукас Бричги (Швейцария)
Джейсон Браун (США)
Илья Малини (США)
Эндрю Торгашев (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее.
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