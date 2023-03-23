«Авангард» вышел в финал Востока, победив «Металлург» 4-0 в серии
«Авангард» вышел в финал Восточной конференции КХЛ.
Омская команда победила «Металлург» (4:1) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.
«Авангард», таким образом, одержал победу в серии со счетом 4-0.
В первом раунде омичи выиграли у «Сибири» со счетом 4-1 в серии.
В финале Восточной конференции «Авангард» встретится с победителем пары «Ак Барс» – «Адмирал».
- Дата проведения
- 23 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
- 0:1 – 1 Толчинский (Грицюк, Бродхерст)
- 1:1 – 10 Дронов ()
- 1:2 – 28 Буше (Найт, Белов)
- 1:3 – 46 Буше (Найт, Ткачев)
- 1:4 – 57 Бродхерст (Сведберг, Демченко)
Авангард был лучше. Был лучше в большинстве, игре на пятаке, в физподготовке, более злая и собранная команда
Поздравляю омичей с выходом финал конференции и буду болеть за вас, берите КГ))
p.s. В адрес Петровича никакого негатива не буду говорить, ему реально спасибо за многое. Но думаю его цикл на данный момент в это команде подошел к концу