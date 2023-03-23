«Авангард» вышел в финал Востока, победив «Металлург» 4-0 в серии

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Авангард» вышел в финал Восточной конференции КХЛ.

Омская команда победила «Металлург» (4:1) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Авангард», таким образом, одержал победу в серии со счетом 4-0.

В первом раунде омичи выиграли у «Сибири» со счетом 4-1 в серии.

В финале Восточной конференции «Авангард» встретится с победителем пары «Ак Барс» – «Адмирал».

Металлург Мг – Авангард 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Дата проведения
23 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Толчинский (Грицюк, Бродхерст)
1:1 – 10 Дронов ()
1:2 – 28 Буше (Найт, Белов)
1:3 – 46 Буше (Найт, Ткачев)
1:4 – 57 Бродхерст (Сведберг, Демченко)
Вратари: Паскуале 23/26 – Демченко 29/30.

 

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83 комментария

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Da prozecutor
Ответ VasyaFilkin
С Бурмистровым уже лет 5 как все понятно. Чего ещё от него ждут топ-клубы. Я удивляюсь вообще, как он ещё не за Сочи-Кузни какие-нибудь играет. Бывший талант уровня Кузнецова набирает 5-10 очков за сезон, а в Плей-Офф уступает даже Демченко.
Бурми и рядом с Кузей не стоял, он даже не сидел рядом. А уж если посмотреть какой Кузя разгильдяй...
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krasno-siniyman
Ответ Станислав Захаров
За что спасибо. ? За то что опустил команду до плинтуса . Жаль , Вы наверное ещё юный болельщик , поэтому не видели настоящих тренеров и настоящего " Металлурга " . Посмотрите записи прошлых лет , и всё поймёте . За такой позор Вы ещё его хвалите . За все время, присутствия Варобьева у руля команды , " Металлург " побил все антирекорды . Почитайте историю команды , это интересно , Вы поймёте , что Магнитка и " Металлург " легендарны .
Болею за команду с 2002 года, спасибо за ликбез))
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Ыжык
Чё там со льдом? Душно? Не фарт? Экспертам и ноющим привет.
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Станислав Захаров
Ответ krasno-siniyman
Как болельщик Магнитки испытываю жгущий стыд и неловкость. Как будто это мне дали леща в этой серии Авангард был лучше. Был лучше в большинстве, игре на пятаке, в физподготовке, более злая и собранная команда Поздравляю омичей с выходом финал конференции и буду болеть за вас, берите КГ)) p.s. В адрес Петровича никакого негатива не буду говорить, ему реально спасибо за многое. Но думаю его цикл на данный момент в это команде подошел к концу
За что спасибо. ? За то что опустил команду до плинтуса . Жаль , Вы наверное ещё юный болельщик , поэтому не видели настоящих тренеров и настоящего " Металлурга " . Посмотрите записи прошлых лет , и всё поймёте . За такой позор Вы ещё его хвалите . За все время, присутствия Варобьева у руля команды , " Металлург " побил все антирекорды . Почитайте историю команды , это интересно , Вы поймёте , что Магнитка и " Металлург " легендарны .
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Нет Его
Ответ Dastan 82
Весь секрет успеха Авангарда в наличии двух гениев, которые дополняют друг друга. Один гений создания голевой ситуации, второй гений ее завершения. И это не заслуга ТШ, который просто выпускает из в любой непонятной ситуации. Это просто идеальная взаимосвязь. Ходят слухи, что у Найта и Буше встроены чипы, которые позволяют им чувствовать друг друга на льду даже вне поля зрения. Недаром Найт ставил условия руководству, что останется в клубе только при подписании подмочившего репутацию Рида. Теперь все видят, что это было не зря. Это Альфа и Омега для Омска
не забывай про Ткачёва, который не менее талантлив и гениален
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Черный Татарин
Ответ атом
Поздравляю с победой.Ждем Адмирал
Барсы вынесут птичек!
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Дядя-Юра Карлов
Ответ Дина Мусина
Хартли ,он что в Омске ?
Конечно
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Дядя-Юра Карлов
Ответ Rodgeras
Не зря Хартли на трибунах в Омске. Сдаётся мне он активно консультирует Кравца!
Он в Академии Авангард
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Юрец55
Ответ Dastan 82
Весь секрет успеха Авангарда в наличии двух гениев, которые дополняют друг друга. Один гений создания голевой ситуации, второй гений ее завершения. И это не заслуга ТШ, который просто выпускает из в любой непонятной ситуации. Это просто идеальная взаимосвязь. Ходят слухи, что у Найта и Буше встроены чипы, которые позволяют им чувствовать друг друга на льду даже вне поля зрения. Недаром Найт ставил условия руководству, что останется в клубе только при подписании подмочившего репутацию Рида. Теперь все видят, что это было не зря. Это Альфа и Омега для Омска
Там ещё у главного тренера глаза разного цвета, чтобы лучше из видеть. Так, кому косяк передать?
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Дядя-Юра Карлов
Ответ атом
Поздравляю с победой.Ждем Адмирал
Адмирал молодчики!!! Но не думаю, что Ак барс упустит🙃
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Знатный стахановец
Ответ Maks Isaev
Удивило количество легов у Авы. "Никому нельзя покинуть Омск"?
Всего 4. Ниже нормы.
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Антон Черноножкин
Ответ Rodgeras
И тебя вылечат!
да главное чтоб тебя вылечили, такая психологическая травма 0-4 отлететь😂🤦‍♂️
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Александр Маслов
Ответ GoodZilla
Шарипзянову - здоровья! Воробьева - на биржу труда! Авангард - с победой! Магнитке - спасибо за игру!
Все коротко и ясно,респект!!!
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ros80
Ответ Янеж Везбол
Насильник играет и забивает когда уже будет наказание амерекосу
Кто громче всех кричит держи вора? Так вот, с таким крикуном оставлять детей наедине опасно.
+2
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barsik94
И стоило ради этого спасать серию с авто?)
+2
0
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krasno-siniyman
Как болельщик Магнитки испытываю жгущий стыд и неловкость. Как будто это мне дали леща в этой серии
Авангард был лучше. Был лучше в большинстве, игре на пятаке, в физподготовке, более злая и собранная команда
Поздравляю омичей с выходом финал конференции и буду болеть за вас, берите КГ))
p.s. В адрес Петровича никакого негатива не буду говорить, ему реально спасибо за многое. Но думаю его цикл на данный момент в это команде подошел к концу
+10
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Алекс Я
Ответ Rodgeras
Умойся! Всё лицо в том, чего Буше обвиняют!
Написал какой то бред,сам понял ?
+1
-1
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Dastan 82
Весь секрет успеха Авангарда в наличии двух гениев, которые дополняют друг друга. Один гений создания голевой ситуации, второй гений ее завершения. И это не заслуга ТШ, который просто выпускает из в любой непонятной ситуации. Это просто идеальная взаимосвязь. Ходят слухи, что у Найта и Буше встроены чипы, которые позволяют им чувствовать друг друга на льду даже вне поля зрения. Недаром Найт ставил условия руководству, что останется в клубе только при подписании подмочившего репутацию Рида. Теперь все видят, что это было не зря. Это Альфа и Омега для Омска
+6
-2
+4
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Евгений Конюхов
Надо барсов дрюкнуть и чтобы кто нить из игроков птичку сделал как Радулов в последнем матче регулярки. Надеюсь адмирал их ещё свозит во владик.
+8
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VasyaFilkin
Ответ HockeyMan
Ну будем честны, Металлург отскочил в предыдущей серии (благо у Авто сломался основной вратарь), но тут все встало на свои места. Не взять ни одной игры в полуфинале конференции, это конечно приговор тренерскому штабу. Голдобин вообще себя не проявил. 2 очка за 11 матчей Бурмистрова вообще не понятно для чего брали. Вообщем летом очень много предстоит работы
С Бурмистровым уже лет 5 как все понятно. Чего ещё от него ждут топ-клубы. Я удивляюсь вообще, как он ещё не за Сочи-Кузни какие-нибудь играет. Бывший талант уровня Кузнецова набирает 5-10 очков за сезон, а в Плей-Офф уступает даже Демченко.
+4
0
+4
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Nick Nichols
Всех Омских с хорошей победой,красиво и убедительно !
+5
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Сергей Жарковский
Авангард! Поздравляю от всей души! 🌟
+5
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Нет Его
Ответ Maks Isaev
Удивило количество легов у Авы. "Никому нельзя покинуть Омск"?
Сведберг вроде как Казахстан)
+2
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Нет Его
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Отскок курятника.
Бомбалейло 😃🤣
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чайка.
Ответ Дина Мусина
Хартли ,он что в Омске ?
Ага
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