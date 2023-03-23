«Авангард» вышел в финал Востока, победив «Металлург» 4-0 в серии

«Авангард» вышел в финал Восточной конференции .

Омская команда победила « » (4:1) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

« », таким образом, одержал победу в серии со счетом 4-0.

В первом раунде омичи выиграли у «Сибири» со счетом 4-1 в серии.

В финале Восточной конференции «Авангард» встретится с победителем пары «Ак Барс» – «Адмирал».