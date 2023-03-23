Роман Ротенберг: «Смотрим фильмы о «Барсе». Но нужно так работать, чтобы снимали о нас. Пусть в Барселоне смотрят кино о хоккейном СКА»

хотел бы, чтобы в Барселоне смотрели фильмы о хоккейном СКА.

22 марта клуб из Санкт-Петербурга обыграл « » (4-0 в серии) в четвертом матче Кубка Гагарина и вышел в финал Западной конференции.

– Серия СКА – «Торпедо» имела очень большой рейтинг. Это связано с тем, что команды играют в атакующем стиле?

– Это связано и с подходом клуба как организации. После золотой Олимпиады-2018 в Пхенчхане мы создали рабочую группу и думали, как нам двигаться вперед. Мы понимали, что с таким «стоячим» хоккеем нам больше ничего не выиграть. Это я говорю в общих словах.

И мы задумались: куда мы пойдем дальше? Мы годами формировали стратегию, и не все были готовы к этим изменениям. Тут и тренерская работа совсем другая, и другие упражнения. Но мы делаем шаги вперед в том числе благодаря команде «Торпедо», нашей совместной работе – мы вместе развиваем российский хоккей.

И мы рассчитываем, что будет все больше и больше тренеров, которые станут работать по-новому, а не копировать наши старые подходы.

– Можно ли сказать, что в серии СКА – «Торпедо» словно встретились две «Барселоны» – команда Кройффа с тотальным футболом и команда Гвардиолы с тики-такой?

– Знаете, я очень слежу за «Барселоной», и мы даже смотрели кино об этом испанском клубе. Есть такой документальный фильм, который называется «Отдай пас». И он о том, как формировалась идеология «Барселоны». Всем рекомендую его посмотреть.

Повторю, что нельзя копировать, быть плагиатором. Надо брать лучшее, но делать свое. Мы сейчас смотрим фильмы о «Барсе». Но нужно так работать, чтобы фильмы снимали о нас. Пусть там в Барселоне смотрят фильмы о хоккейном СКА. К этому надо стремиться, – заявил генеральный директор и главный тренер СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России.