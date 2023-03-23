Роман Ротенберг: «Смотрим фильмы о «Барсе». Но нужно так работать, чтобы снимали о нас. Пусть в Барселоне смотрят кино о хоккейном СКА»

Теги СКА Торпедо Сборная России по хоккею Барселона Ла Лига КХЛ Кубок Гагарина Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг хотел бы, чтобы в Барселоне смотрели фильмы о хоккейном СКА.

22 марта клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Торпедо» (4-0 в серии) в четвертом матче Кубка Гагарина и вышел в финал Западной конференции.

– Серия СКА – «Торпедо» имела очень большой рейтинг. Это связано с тем, что команды играют в атакующем стиле?

– Это связано и с подходом клуба как организации. После золотой Олимпиады-2018 в Пхенчхане мы создали рабочую группу и думали, как нам двигаться вперед. Мы понимали, что с таким «стоячим» хоккеем нам больше ничего не выиграть. Это я говорю в общих словах.

И мы задумались: куда мы пойдем дальше? Мы годами формировали стратегию, и не все были готовы к этим изменениям. Тут и тренерская работа совсем другая, и другие упражнения. Но мы делаем шаги вперед в том числе благодаря команде «Торпедо», нашей совместной работе – мы вместе развиваем российский хоккей.

И мы рассчитываем, что будет все больше и больше тренеров, которые станут работать по-новому, а не копировать наши старые подходы.

– Можно ли сказать, что в серии СКА – «Торпедо» словно встретились две «Барселоны» – команда Кройффа с тотальным футболом и команда Гвардиолы с тики-такой?

– Знаете, я очень слежу за «Барселоной», и мы даже смотрели кино об этом испанском клубе. Есть такой документальный фильм, который называется «Отдай пас». И он о том, как формировалась идеология «Барселоны». Всем рекомендую его посмотреть.

Повторю, что нельзя копировать, быть плагиатором. Надо брать лучшее, но делать свое. Мы сейчас смотрим фильмы о «Барсе». Но нужно так работать, чтобы фильмы снимали о нас. Пусть там в Барселоне смотрят фильмы о хоккейном СКА. К этому надо стремиться, – заявил генеральный директор и главный тренер СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России.

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63 комментария

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SpartMoscow1988
Ага и название фильма: "Им помогали судьи"
Вчера при 3:2 дваджы нужно было давать удаления игрокам СКА, но судья ничего не знает, не видел) Прям как Зенит)
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Макс Y-O-Y
Ответ viktorpavlov70
Рома начал просматривать фильмы о Барсе. Хави уже надо напрячься. Потому что, когда Рома приступит к просмотру её матчей будет уже поздно.
Ну, я не сомневаюсь, что он матчи барсы смотрит и однажды может стать ее тренером ))
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Максим Старовойтов
Уж больно завышенное эго у ромки. Пора уже сбить ему корону с головы.
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Сергей Галынский
И опять ни слова о системе э🤔
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Сергей Носков
Ну так и вас в КХЛ судят так же, как Барсу в Ла Лиге, только они взятки судьям дают, а СКА из-за страха перед несменяемым.
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sabur
Ну Зенит и не копирует Барсу.Та с Реалом на билетах заработала 9лярдов евро, а Зенит ,наоборот, потратил 9лярдов на билеты на свою арену.Так что нормально все,никакого плагиата, свой особый путь
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Пинающий Достоинства
Ответ morgan23
А когда это Чита стала принадлежать Ротенбергам?
🙀 уже и до Читы эта чета добралась?
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dosatuy
Вот насмешил: испанцы смотрят хоккей.
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Пинающий Достоинства
Ответ Михаил Максаков
я уже даже сюжет этого фильма знаю: тренером команды становится какой-то левый чувак, и всё только потому, что его папа в школьные годы ходил в одну секцию по борьбе вместе с Путиным. неплохое кино может получиться..
Ну да, а потом его укусил паук 🕷 и он обрёл сверх способность Жозе Моуриньо…)
Да быть такого не может, рассказываете тут ))
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Sh FF
Ответ ДЖИН
Комментарий удален пользователем
руки прочь от Читы
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Алексей Иванов
В криминальной России покажут про газпром , Зенит и ска
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charly_54
Ответ Ебздрогыч
Пусть в Барселоне смотрят кино о хоккейном СКА. Я конечно слышал, что в Питере много наркоманов, но теперь они уже и в спорт пришли
Надо просто снять фильм про ска, а Ротенберг поедет в Барселону и посмотрит его
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Анатолий Magicbrain
Перед цирком на цветном бульваре давно пора памятник Никулину убрать. Нечего этому дилетанту клоунского цеха там делать, пока есть на свете такие профи!
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Marcus-light
Барселона скорее просмотрит все фильмы Кинотавра, чем хоть одно гонзокино о СКА
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mdaa
Просто 😆😆😆😆
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dimpa
Взоржнул, каким-то политбюро повеяло ))
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illest
Ну параллели провести очень даже возможно, в связи с последними событиями (я про Барсу и судеек)
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Никому_никабельный
"Генеральный директор и главный тренер СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России."
Просто машина. И когда он всё успевает
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Batitotti
Все логично. Хочешь разбираться в хоккее - изучай футбол.
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BillShen
Cи из Китая что ли новый ядреный наркотик привез на пробу Ромке? Что за поток бреда?
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SadlerRG
Ответ Ебздрогыч
Пусть в Барселоне смотрят кино о хоккейном СКА. Я конечно слышал, что в Питере много наркоманов, но теперь они уже и в спорт пришли
Будучи тёзкой этого субъекта (к моему глубочайшему сожалению) добавлю, что Роман хорошо рифмуется с "наркоман". Доказано школой.
Ну хоть кто-то соответствует.
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слесарь Гавриленко
Корреспондент тоже красава. Читал бы и читал эти диалоги "
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Sergejs Fedotovs
А Роман в курсе, что тики-така, это особенность конкретного тренера, а не "идеология Барселоны"? Сейчас Барса играет уже в другом стиле, был бы Иньеста, например, вместо Хави, может вернулись бы к контролю и филигранным пасам
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viktorpavlov70
Рома начал просматривать фильмы о Барсе. Хави уже надо напрячься. Потому что, когда Рома приступит к просмотру её матчей будет уже поздно.
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Sergejs Fedotovs
Ответ Лёха Жданчик
Смотреть фильмы это же полезнее чем тренироваться.....все великие спортсмены стали великими благодаря просмотрам фильмов о великих)))
Так он и матчи смотрел, что ты. Сколько там было - 5 тысяч матчей?
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