Трусова зачислена в МГУ на факультет журналистики («Чемпионат»)

Фигуристка Александра Трусова зачислена в МГУ на факультет журналистики.

Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник «Чемпионат.com». Сегодня спортсменка посетила лекции в Московском государственном университете (МГУ).

«Примерно месяц назад видели, как Трусова подписывала документы. Учится на факультете журналистики, сегодня присутствует на парах», – заявил источник издания.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине. В прошлом году она поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) на кафедру теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга.