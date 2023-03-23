Трусова зачислена в МГУ на факультет журналистики («Чемпионат»)

Теги сборная России фото женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова зачислена в МГУ на факультет журналистики.

Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник «Чемпионат.com». Сегодня спортсменка посетила лекции в Московском государственном университете (МГУ).

«Примерно месяц назад видели, как Трусова подписывала документы. Учится на факультете журналистики, сегодня присутствует на парах», – заявил источник издания.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине. В прошлом году она поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) на кафедру теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга.

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190 комментариев

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Delirium
Ответ tanya_1111
Поэтому и пошла учиться, для этого и существует образование, а если конкретно вам колонки не нравятся зачем вы их читаете?
Читаю я затем, что надеюсь почерпнуть полезную информацию. Образование, конечно, важно, но было бы неплохо реально оценивать свои способности. Саша отличный спортсмен, но из ее колонки прекрасно видно, что в жизни она прочитала книжки три от силы, и писать она не может, отсутствует кругозор, что, опять же, неудивительно для спортсмена ее уровня. Общаться с людьми ей тоже трудно, в чем можно убедиться посмотрев любое ее интервью. В общем журналистика в ее случае выглядит выбором наперекор кому-то, как и у Загитовой.
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Виктор Войнов
Ну вот и конкуренция госпоже Загитовой подрастает))
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tanya_1111
Ответ Delirium
Это очевидно. Писать, тем более интересно, она не умеет. Собирать информацию со всех окружающих тоже- она интроверт. Журналистика ей, наверное, немного поможет, как и Загитовой, но карьеры на этой стезе она не сделает.
Ну не сделает и не сделает, вам то всем какая печаль от этого? Это её жизнь делает то что хочет. Люди тут испыхтелаись все, только что желчь не льется через экран.
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ЮИ
Ответ youknowme
В МГУ есть 8-месячные курсы в формате доп. образования за 150 т. рублей. Современная журналистика и блогинг, например, все желающие могут получить корочку журфака МГУ, ничего сверхъестественного. И прочее подобное http://www.journ.msu.ru/education/extra/
Хороший вариант. Переподготовка только когда уже есть образование хотя бы СПО. Может быть, не переподготовка, а просто курсы?
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pulpfiction
Ответ Jessi
Она в комфортной обстановке
Плющенко рядом?
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Зямлянин
Ответ EuhenioV
Сей факт лишь подчёркивает,что МГУ из разряда некогда элитных ВУЗов,превратился в обычный "клоповник".
То, что олимпийские чемпионы выбирают МГУ это подчеркивает элитность этого ВУЗа.
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sprmn
Ответ elena-
журфак мгу- одно из самых престижных направлений. Там прозодной балл под 300 плюс творческий конкурс.
Ты серьезно хочешь мне сказать что это единственный критерий лол. Решение принимает приемная комиссия, основывая на многих факторах. Какого то случая вопиющей коррупции на этом примере я не вижу.
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Black&White
Ответ Пинающий Достоинства
Да ну что это, это как меня б в секции к Тутберидзе записали, я б просто не потянул, а эти лезут, потом будет интервью у Загитовой брать
А она набирала любителей в инстаграмме, было объявление. Что ж не пошли?
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pulpfiction
Ответ Artemon1302
Со спортом всё. Жаль
Спорт - это труд. Что доказала Щербакова: посредственное катание отличницы. Рееееедко можно увидеть действительно талантливого фигуриста на вершине. У нас такими были Загитова, Валиева, Косторная. У них все совпало: талант, возраст, тренер. И будем благодарны им за это и пересматривать прокаты.
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Зямлянин
Саша молодец! Талантливый человек талантлив во всем.
Успехов в учебе!
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elena-
Ответ vanessa2021
На платное отделение можно поступать с любыми проходными баллами егэ.
Нет. На платном тоже конкурс. Особенно на престижные специальности. Вуз не резиновый.
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Алексей Токарев
Ответ Black&White
Вы это про кого, интересно?
Про ракету без квадов.
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Зямлянин
Ответ Sat397
Анне самой с ультрасишницами не справится, а кто сказал, что сама она будет справляться?))
У Анны есть артистизм с помощью которого она справится с ультрасишницами )
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grom55
А я думал, в ВУЗ поступают(!) в сентябре, а не зачисляются на заляву ближе к лету.
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EmperorNazer
Интересно, каким это образом ее зачислили в середине учебного года? Можно перевестись с одного направления на схожее другое в рамках одного вуза, но чтобы с физкультурного на журналистику, без потери года, просто вклиниться в текущий поток? Это как вообще?
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elena-
Ответ Чёрный тюльпан
С какой это радости невозможно? Ознакомьтесь с законом об образовании! Если академическая разница небольшая, то переводишься на тот же курс, что и учился в предыдущем ВУЗе. Если академическая разница существенная, то от её зависимости тебя понижают на количество курсов. При большой академической разнице на бюджетное место претендовать нереально, если студент занимал его в другом ВУЗе, но если разница небольшая, а бюджетные места есть в том ВУЗе и на той специальности, куда переводишься, то всё окей, хотя теоретически приоритет ВУЗ должен отдавать своим студентам, которые хорошо учатся на платном, т.е. им в первую очередь должны предложить занять это бюджетное место.
Я что то другое написала? Или в впшей реальности спорт и журфак это без разницы? Или в марте есть куча бюджетных мест? НЕВОЗМОЖНО перевестись при таких вводных.
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Tatiana48
Ответ Vasily Ivanov
Хотят устроиться на Спортс....это очень престижно.
Спасибо за этот комментарий, смех и слезы, плюсик Ваш )
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Enchanter WIZZARD
Ответ vanessa2021
Есть фото и видео- Саша в МГУ с каким то парнем ходит и на лекции сидит. Правда. Очевидно перевелась, будет на платной основе учиться. .
Кондратюк в лося превращается?😂
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Black&White
Ответ Алексей Токарев
Фигуристкой не получилось стать, придётся учится.
Вы это про кого, интересно?
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alexnew
Проходной балл, может, и высокий, но, во-первых, это никакого отношения не имеет к учебе по контракту, во-вторых, все эти гуманитарные специальности, а особенно творческие конкурсы не вызывают большого доверия.
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Марина Синельникова
Ответ Raduga
А творческий конкурс она прошла?
Колонка на Матч ТВ
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Black&White
Ответ Светлана Менова
Супер, только ещё одной косноязычной комментаторши нам не хватало.
Странно, а нас несколько сезонов подряд уверяют, что Щ и З отличные комментаторши и журналистки. И даже премии выигрывают. Так что у Саши не хуже будет уж точно.
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Галина Александрова
Ответ elena-
Прыгуны в воду так то умеют писать и говорить.
всегда ли она была такая? может её на факультете журналистики научили?
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tanya_1111
Ответ Delirium
Это очевидно. Писать, тем более интересно, она не умеет. Собирать информацию со всех окружающих тоже- она интроверт. Журналистика ей, наверное, немного поможет, как и Загитовой, но карьеры на этой стезе она не сделает.
Вы внук Ванги?
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Delirium
Ответ Stigmata
И кого они выпускают? Многих читали?
В том то и дело, что практически все интересные и качественные отечественные журналисты пришли в профессию совсем не с факультетов журналистики.
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