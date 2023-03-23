Томас Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов.

выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что выступает против политического влияния на спорт и любых предположений о том, что к россиянам следует относиться как к носителям «коллективной вины». Олимпийские игры, по мнению Баха, должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой.

«Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, то спорт и спортсмены становятся инструментами политики.

В таком случае спорт не сможет передать свои объединяющие силы. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными.

Мы хорошо знаем, что миром правит политика, и что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в нашем образе мыслей.

Но мы не должны совершать ошибку, выдвигая себя в судьи политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами», – цитируют главу МОК AP и Inside the Games.

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