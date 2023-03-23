Томас Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Томас Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что выступает против политического влияния на спорт и любых предположений о том, что к россиянам следует относиться как к носителям «коллективной вины». Олимпийские игры, по мнению Баха, должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой.
«Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, то спорт и спортсмены становятся инструментами политики.
В таком случае спорт не сможет передать свои объединяющие силы. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными.
Мы хорошо знаем, что миром правит политика, и что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в нашем образе мыслей.
Но мы не должны совершать ошибку, выдвигая себя в судьи политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами», – цитируют главу МОК AP и Inside the Games.
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
>военньіе
>Чернобьільском
Совсем не палишься, нехохол)
Получается, Россия с ее воинственной риторикой, где людей лишают достоинства, сажая за так называемые фейки, где воспитывают из детей з-путриотов, где стремятся устроить сво во всех западных сопредельных странах, где грозят планете ядерной войной, по этому критерию вообще не должна иметь отношения к Олимпийским играм
Донецку расскажи об этом.
Напомнить, какие две страны из года в год голосовали против резолюций по борьбе с героизацией нацизма? Ась?
В этот раз добавились еще страны, которые перестали стесняться….
Я без понятия, кто такой Мильчаков. У нас в стране это не возведено в ранг идеологии. В отличие от Украины.
Отдельно взятых придурков везде полно.
Недавно вон в Австралии прошел марш нацистов. Полиция охраняла их, и не давала приблизиться возмущенной толпе.
Но при этом очевидно, что в австралии это - не норма. А на Украине - норма.
Статья к ознакомлению https://www.zeit.de/sport/2016-05/russland-doping-putin-grigori-rodtschenkow-ioc-olympia-rusada?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F