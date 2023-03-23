Томас Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Политика Биатлон

Томас Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что выступает против политического влияния на спорт и любых предположений о том, что к россиянам следует относиться как к носителям «коллективной вины». Олимпийские игры, по мнению Баха, должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой.

«Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, то спорт и спортсмены становятся инструментами политики.

В таком случае спорт не сможет передать свои объединяющие силы. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными.

Мы хорошо знаем, что миром правит политика, и что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в нашем образе мыслей.

Но мы не должны совершать ошибку, выдвигая себя в судьи политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами», – цитируют главу МОК AP и Inside the Games.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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62 комментария

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Валерий Петров
Ответ Amalfitano
Ну всё, доигрался Томик. Скоро найдут данные как он 40 лет назад обижал кошек и поэтому он должен уйти в отставку.
Или отдыхал с проституткой, не используя презерватив.
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Георгий Большаков
Ответ Slavik Smirnov
А с чьих аеродромов до сих пор взлетают российские военньіе самолетьі? Откуда в феврале 2022 зашли войска на Чернобьільском направлении???
>аеродромов
>военньіе
>Чернобьільском
Совсем не палишься, нехохол)
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Batt Monner
"Целью Олимпизма является повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства"
Получается, Россия с ее воинственной риторикой, где людей лишают достоинства, сажая за так называемые фейки, где воспитывают из детей з-путриотов, где стремятся устроить сво во всех западных сопредельных странах, где грозят планете ядерной войной, по этому критерию вообще не должна иметь отношения к Олимпийским играм
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Pertinax Gandi
Бах пытается и "цивилизованному миру" угодить и без газпромовских денежек не остаться. Да и не секрет, что Россия до сих пор платит взносы во все международные федерации, которые её отстранили.
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Forever Alone
Нацист опять сказки вещает
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murzzzzzilka
Ответ Genry
все кто из Этой Страны Волей не Волей, вовлечены в террористические действия которые сейчас идут на территории мирной Украины.Все должны быть наказаны без исключения, а если человек , покаялся и попросил убежище , что не хочет поддерживать тиранию , и весь беспредел который устроил , один всеми известный персонаж, то такого человека мы будем на руках носить
«Мирной Украины»:))))
Донецку расскажи об этом.
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murzzzzzilka
Ответ tyuiop tyuiop
если осуждать за нападение на Донбасс, то Россию должны были отстранить ещё а 2014...
На каком основании?:)))
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Jetter
В итоге коллективная вина останется на обычных людях, которым запретили путешествовать, распоряжаться своими деньгами в валюте, делать покупки в зарубежных магазинах и говорить то, что они думают.
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murzzzzzilka
Ответ tyuiop tyuiop
я уже год наблюдаю картину, как вы к любой спортивной новости приплетаете Азов со свастикой, в ответ вам пишут про русских нацистов типа мильчакова и вы гордо уходите в игнор, типа задача выполнена
У нас официально запрещен нацизм.
Напомнить, какие две страны из года в год голосовали против резолюций по борьбе с героизацией нацизма? Ась?
В этот раз добавились еще страны, которые перестали стесняться….
Я без понятия, кто такой Мильчаков. У нас в стране это не возведено в ранг идеологии. В отличие от Украины.
Отдельно взятых придурков везде полно.
Недавно вон в Австралии прошел марш нацистов. Полиция охраняла их, и не давала приблизиться возмущенной толпе.
Но при этом очевидно, что в австралии это - не норма. А на Украине - норма.
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Slavik Smirnov
Ответ Погладь быка
Бах, ну россияне то ладно, вины там хватает. Беларусов когда восстанавливать, реабилитировать и компесанцию им выплачивать будете за неправомерное отстранение. Беларусов то вы вообще не то что без коллективной вины, без вины вообще, чисто за компанию, для показухи, для изображения бурной деятельности отстранили.
А с чьих аеродромов до сих пор взлетают российские военньіе самолетьі? Откуда в феврале 2022 зашли войска на Чернобьільском направлении???
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Yusa Naza
сколько пар обуви у этого человека?
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Melnikov1968
А когда дети, старики, инвалиды становятся заложниками действий тупоголовых политиков и несут коллективую ответственность, это нормально? Чем спортсмены лучше обычных граждан?
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Мишаня Кашников
Ответ YOKODZUMA
Не всех. А только тех кто поддерживает нападение на Украину.
и че такого? ну напали, человеки всю свою историю на кого-то нападают, что теперь спортсменов от спорта отлучать
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Slavik Smirnov
Ну бабки отрабатьівать надо. С другой стороньі самому под санкции не хочется. Вот и сосет сразу у двух господ.
Статья к ознакомлению https://www.zeit.de/sport/2016-05/russland-doping-putin-grigori-rodtschenkow-ioc-olympia-rusada?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Hola Hola
Яйца из тисков выскочили что ли? Странный он какой-то, семь пятниц на неделе.
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Vasily Ivanov
А касательно российских спортсменов ...что-то не видно в их рядах добровольцев на СВО ...каких было великое число в ВОВ. Но все рвутся выступать в странах НАТО или просто недружественных ,под любимым заклинанием ,что спорт вне политики . А вот у советских спортсменов в 1941 году спорт и политика были неразрывны. Раз напали фашисты ,то они с их физической подготовкой должны и обязаны быть в первых рядах защитников ....а не делать мерзкие вбросы как Немов , про сохранение генофонда в тылу ....
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Genry
все кто из Этой Страны Волей не Волей, вовлечены в террористические действия которые сейчас идут на территории мирной Украины.Все должны быть наказаны без исключения, а если человек , покаялся и попросил убежище , что не хочет поддерживать тиранию , и весь беспредел который устроил , один всеми известный персонаж, то такого человека мы будем на руках носить
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tyuiop tyuiop
Ответ Фрэнк Канистра
я повторяю - ОН ОТСТРАНИЛ ВСЕХ. и почему вообще кто то из спортсменов должен высказываться на политические темы, на осуждение или поддержание боевых действий? это вообще с какого перепуга обсуждается в контексте профессионального спорта высших достижений?
потому что это основная идея спорта, миру мир, против дискриминации
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tyuiop tyuiop
Ответ murzzzzzilka
Тогда и всех, кто не против нападений на Палестину, Сирию, Афганистан, Югославию, Ливию, Донбасс и далее по списку:)
если осуждать за нападение на Донбасс, то Россию должны были отстранить ещё а 2014...
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tyuiop tyuiop
Ответ murzzzzzilka
То ли дело мирные азовцы с настоящей, а не выдуманной свастикой, на телах, на одежде и знаменах. Это же совершенно другое:))
я уже год наблюдаю картину, как вы к любой спортивной новости приплетаете Азов со свастикой, в ответ вам пишут про русских нацистов типа мильчакова и вы гордо уходите в игнор, типа задача выполнена
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Kareglazaya
Опять сам с собой разговаривает и сам себе противоречит.
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Артем Кузнецов
Ответ Amalfitano
Если им прикажут - уйдут!
А что из России не ушли? Не приказали думаешь?)) Да и уже сам МОК напомнил бритам, что спонсоры не решают такие вопросы. Хорошо, допустим текущие уйдут. На их место сразу вырастет очередь, спонсорство ОИ дает очень неслабые барыши бизнесу, в том числе сильно вырастает узнаваемость бренда. Была такая аналитика в Форбсе после Пхенчана
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Vasily Ivanov
Бах вчера проснулся ? Он сам участвовал в олимпиаде , которую по политическим причинам бойкотировали африканские страны . Мы может напомнить ему как его Германию . по политическим мотивам отстранили от игр 1948 года...И все это объяснимо. Вряд ли кто-то из спортсменов , да еще в Лондоне 1948 года , со следами бомбежек люфтваффе аплодировал бы появлению немецких спортсменов ...хотя бы они и не воевали (что вряд ли )
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Artem Karev
Ответ Aleksey Yashin
Следующая новость: Томас Бах внесён в базу Миротворца
да там уже половина населения планеты
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Atsuktuvas
Даже если перейти от коллективной вины к индивидуальной, то ничего по сути не изменится: Тех, кто поддерживает сво - не пустят они, а тех, кто осуждает - не пустим мы.
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