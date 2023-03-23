установил мировой рекорд по матчам на уровне сборных.

38-летний форвард вышел в стартовом составе на игру с в квалификации Евро-2024.

Это 197-й матч Роналду за национальную команду. Он обошел из – впрочем, тот завтра может принять участие в игре с Филиппинами.

При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.

Со статистикой выступлений Роналду, представляющего « », можно ознакомиться здесь.

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