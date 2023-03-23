Роналду побил мировой рекорд по матчам за сборную. У него 197 игр за Португалию

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Кувейта по футболу высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд сборная Малайзии Бадер Аль-Мутва Футбол

Криштиану Роналду установил мировой рекорд по матчам на уровне сборных.

38-летний форвард вышел в стартовом составе на игру с Лихтенштейном в квалификации Евро-2024.

Это 197-й матч Роналду за национальную команду. Он обошел Бадера Аль-Мутву из Кувейта – впрочем, тот завтра может принять участие в игре с Филиппинами.

При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.

Со статистикой выступлений Роналду, представляющего «Аль-Наср», можно ознакомиться здесь.

Роналду о том, что может побить рекорд по играм за сборные: «Люблю бить рекорды, у меня их много. Горжусь этим»

Роналду выдал мудрость из пацанских пабликов. Вот еще десять волчьих цитат, которые пригодятся Кришу

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Мороз
и че выносить теперь золотого верблюда?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Samsonov_24_4_11_15
Ответ Artem Piatkov
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⢿⣷⠒⠲⣾⣾⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣴⣿⠟⠁⠀⢿⣿⠁⣿⣿⣿⠻⣿⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⣠⡾⠟⠁⠀⠀⠀⢸⣿⣸⣿⣿⣿⣆⠙⢿⣷⡀⠀⠀⠀⠀ ⣰⡿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠉⠻⣿⡭⡀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠈⠉⠂⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⠿⠟⠀⠀⠻⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⡿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣿⡟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⢠⣿⠟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⣿⣧⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⢀⣿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣆⠀⠀⠀ ⠀⠀⠠⢾⠇⠀⠀⠀ ⠀ CR7 🤴⠀⠀ ⠀⠀⢸⣿⣷⡤⠄
Я так понимаю, внизу куча - это ты
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
danteeeq
Ответ сам ГазПром
А иные рушили твои стереотипы. Расскажи как это было, жду.
Забивали хет трик в финале кожаного мяча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пинающий Достоинства
Кто бы что не говорил, но быть 20 лет в не самой слабой сборной - это достижение с приставкой ультра Siiiii
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Барсик Юрана
Это он посрал внизу?
Да, это же ты там
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
casatt
Сейчас ещё хет трик великому Лихтенштейну отгрузит и ещё один рекорд будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Теперь я понял за чем его вызвали . Это молодцы и Роналду должен был это сделать . Надеюсь дальше не будет перекрывать дорогу молодым . У Португалии отличный состав- главное чтобы тренер справился.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Ell
Ответ #SharkTeam
Лотар защитник. Можно еще вратарей поискать
В первой части своей карьеры он играл в полузащите,много забивал,в защите стал играть после 30.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антоша Спирин
Вы уже заиппали рекордами Лео и Рона. Хвааатит. Никому это неинтересно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Ell
Ответ Le_Mogul
Ничего удивительного. Лотар Маттеус: 1980-2000.
Удивительно,учитывая,что Лотар,один из самых разносторонних игроков в истории,не играл в финальной части ЧЕ 1992 и 1996(причины не в его форме),а на ЧЕ-1980,по-моему,вышел в одном матче на замену,сам Рональду в свои 19,был уже одним из лидеров сборной в 2004.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сам ГазПром
Ответ Football Ekspert
Удивительно Он на Евро 2004 участвовал и возможно сыграет На Евро 2024 года 20 лет мирового уровня
А иные рушили твои стереотипы. Расскажи как это было, жду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FC.Barcelona
Великий статист
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дерзкий пеликан
Символично, что рекорд в матче с Лихтенштейном. Бггг
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rookie84
Ответ Eziiko
Великий!
;D
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akbar Djumakulov
Ответ Le_Mogul
Ничего удивительного. Лотар Маттеус: 1980-2000.
И это ещё не предел для Роналду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ Eziiko
Великий!
однозначно 👍👍👍
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akbar Djumakulov
Ответ Le_Mogul
Ничего удивительного. Лотар Маттеус: 1980-2000.
20 лет ты представляешь???
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitri Kudrenko
IFFHS помойка. Зачем ее вообще упоминают?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ Барсик Юрана
Это он посрал внизу?
на голову тебе
+32
-24
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
Пусть радуется, что Онопко бросил играть за сборную считай в детстве. А то о рекорде не было бы и речи.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оригинальный Ник
Ответ Football Ekspert
Удивительно Он на Евро 2004 участвовал и возможно сыграет На Евро 2024 года 20 лет мирового уровня
Не сыграет, он и на чм был палкой, а через год совсем рассыпется
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дри66линг Нейа
Ответ Eziiko
Великий!
)))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
error505
Поздравляю! Кстати, там гол на Канселу засчитали. Что-то мне это напоминает....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ А.В.Бубнов
Где еще есть такая сборная, где игрока вызывают не по спортивному принципу, а по блату?!
целый клуб есть, мюмю называется, всяких верхостей туда тащат и антоней за 100
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лужин
Надеюсь со сборной он закончит после рекорда. Тормозит всю сборную в развитии.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий