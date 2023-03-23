Роналду побил мировой рекорд по матчам за сборную. У него 197 игр за Португалию
Криштиану Роналду установил мировой рекорд по матчам на уровне сборных.
38-летний форвард вышел в стартовом составе на игру с Лихтенштейном в квалификации Евро-2024.
Это 197-й матч Роналду за национальную команду. Он обошел Бадера Аль-Мутву из Кувейта – впрочем, тот завтра может принять участие в игре с Филиппинами.
При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.
Со статистикой выступлений Роналду, представляющего «Аль-Наср», можно ознакомиться здесь.
Роналду о том, что может побить рекорд по играм за сборные: «Люблю бить рекорды, у меня их много. Горжусь этим»
Роналду выдал мудрость из пацанских пабликов. Вот еще десять волчьих цитат, которые пригодятся Кришу
39 комментариев