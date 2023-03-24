Кузьменко забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер»

Теги Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Павел Буре рекорды Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд «Ванкувера» для дебютантов.

Форвард «Кэнакс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (7:2). Он прервал серию из 3 игр подряд без результативных действий. 

В активе 27-летнего россиянина 63 (35+28) очка в 70 матчах сезона. Он побил рекорд Павла Буре по числу голов в дебютном сезоне в НХЛ за канадский клуб (1991/92, 34 шайбы в 65 играх).

Рекордом «Кэнакс» для дебютантов по очкам владеет Элиас Петтерссон (2018/19, 66 очков в 71 игре, 28+38).

Российским рекордом по голам для новичков владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 52 шайбы в 81 игре, 2005/06).

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8 комментариев

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TBFTT
А сколько лет было Буре? Ну он это сделал за 65 матчей, а Кузьменко за 70.
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Truba
Интересно, он сам ожидал такого дебюта? Превзойти Буре дорогого стоит.
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Ramzez II
Кузьменко топ. Как можно было не брать такого игрока на олимпиаду, без мозгов фхр
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ak80
Красавчик, приятно удивил. Будем надеяться, что и дальше пойдёт по стопам Буре
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matush
Обогнать Буре, достойно!
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Сергей Жарковский
Ну наконец Андрея пробило!
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ogent
Молодец Андрей! Неплохой дебютный сезон выходит. Даже рекорд Буре смог побить!!!
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Vankouver
Кузьменко большой молодец, хотя если бы Буре начинал свой дебютный сезон, как все нормальные дебютанты, то рекорд Ванкувера по голам для новичков был бы и сейчас у Павла!
+4
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