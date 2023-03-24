Кузьменко забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер»

забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд « » для дебютантов.

Форвард «Кэнакс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с « » (7:2). Он прервал серию из 3 игр подряд без результативных действий.

В активе 27-летнего россиянина 63 (35+28) очка в 70 матчах сезона. Он побил рекорд Павла Буре по числу голов в дебютном сезоне в НХЛ за канадский клуб (1991/92, 34 шайбы в 65 играх).

Рекордом «Кэнакс» для дебютантов по очкам владеет Элиас Петтерссон (2018/19, 66 очков в 71 игре, 28+38).

Российским рекордом по голам для новичков владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 52 шайбы в 81 игре, 2005/06).