Игорь Ларионов: «ИИХФ отвернулась от России. Зачем она нам вообще нужна? Мы должны жестко запускать процесс ухода из организации»

Теги Торпедо ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею НХЛ Игорь Ларионов КХЛ ЧМ по хоккею лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов считает, что Федерация хоккея России должна выйти из ИИХФ.

Вчера стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

– Вы предлагаете продлить сезон КХЛ, но как тогда готовиться к чемпионату мира?

– Надо действовать по принципу, как канадцы и американцы, шведы и финны, чехи и словаки. На то, чтобы собрать команду под чемпионат мира, нужно всего пять-шесть дней. Провел один товарищеский матч – и вперед.

Вы сами посмотрите, семь матчей группового этапа для сборной получаются практически проходными. Есть большой резон в том, чтобы все это пересмотреть, принять жесткое и правильное решение.

Мы должны все-таки сделать так, чтобы нас уважали. А сегодня ИИХФ отвернулась от нас. Это мое личное мнение, но возникает резонный вопрос: а зачем нам вообще нужна ИИХФ?

Вот мы говорим о легионерах, которые сейчас выступают в КХЛ. Но со следующего сезона, во-первых, у нас начинает работать лимит в три иностранца на клуб.

Во-вторых, мало какие легионеры попадут в составы своих национальных сборных. Практически все хоккеисты едут в сборные из Северной Америки. Так что здесь вопрос заключается в том, что мы должны принимать правильные решения и жестко запускать процесс ухода из ИИХФ, если мы к этому готовы.

Федерация хоккея России (ФХР) может иметь с Международной федерацией какое-то сотрудничество. Наверное, это будет правильно. Но дальше мы можем иметь дело напрямую с НХЛ в плане трансферов игроков.

Потому что мы за последние 10 лет потеряли, если не ошибаюсь, 23 миллиона долларов. Это мальчишки уехали в Северную Америку бесплатно из КХЛ. А ведь эти деньги очень бы пригодились в Нижнем Новгороде, Новокузнецке и любом городе, где воспитывают молодых хоккеистов.

Есть масса вопросов, которые требуют обсуждения. Опять же, я говорю со стороны хоккейных людей. Не знаю, насколько вмешаются юристы и адвокаты. Но свое мнение я высказал, – сказал главный тренер «Торпедо».

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64 комментария

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Макинтош Шевченко
человек сказал сугубо свое мнение, тут уже все раздули как всегда. и таких мнений миллионы у каждого свое.
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BananaMama
Идеальная КХЛ - которая вышла отовсюду, не подчиняется ни ФХР, ни ИИХФ
Как НХЛ, да
Но это утопия и первый пункт в обозримом будущем точно нереален(
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Kestutis Ceponis
Насколько я понимаю, большинство спортивных наблюдателей в отчаянии. Все спешат обвинить руководство федерации, как если бы они были виновны. Но они совершенно невиновны, виновата только сама Россия.Я так понимаю, что мое заявление вами не принимается. Вы все знаете, что спорт тесно связан с политикой. Никакого политиканства с моей стороны, я говорю то, что есть правда, хотя вам она кажется совсем другой. Между нами очень большая разница по уровню знаний, потому что я проработал в школе 43 года и учил детей на основе истории.Согласитесь, что работа учителя сложная и учитель должен иметь огромный багаж знаний. Тем более, что с тобой очень сложно общаться, потому что ты видишь только одну сторону. Вам всегда будет казаться, что ваш глава государства прав, виноват только Запад или США. Вы, конечно, не согласитесь с моим мнением и тут же появится разница в знаниях. Спасибо за понимание с уважением.
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Russ Ivan
Осталось донести эту здравую мысль до Третьяка!
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ЧакЧак
Ларионова как бы не того...не любят у нас таких
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NoWar
Ответ Павел Мельников
Байден забрал Лев, Медвешчак, Йокерит и Ригу, загубил проект-кальку НХЛ в зародыше. Панимаете?
Я, я, натюрлих!
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Vladislove Dobry
Ответ Serge Vendino
Только в нынешних условиях невозможно представить, чтобы НХЛ заключала какие-то договоры с нашей лигой. Идея интересная, но с прикидкой на будущее явно
ПОчему не сейчас ?
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BananaMama
Ответ Alex1104
Принципиальная идея, чтобы КХЛ вела себя как НХЛ - абсолютно правильная. И заключать договор с НХЛ напрямую. Зачем какая-то федерация? Они здесь причем? И будет забавно посмотреть на зрительский интерес к ЧМ, на котором не играют игроки из НХЛ (как и сейчас), КХЛ, России, Беларуси.
Особенно Беларуси, ага)))
Посыл-то верный, просто именно упоминание Беларуси в конце насмешило - ну как же ЧМ без беларусов, которые на их последнем ЧМ вылетели бы в пердив, если бы не сами знаете)
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Евгений Мешков
Ответ Vladislav Khromov
Вообще-то именно с НХЛ соглашения представить легко - коммерческая лига должна блюсти свой интерес, а не вести политические игры.
вот согласен 100%
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Vladislove Dobry
Логично .
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2hsjck49rf
Ответ elena
В мелочах кроется суть вопроса. Ларионов упомянул юристов. А юристы скажут, что в ИИХФ состоят федерации, а не лиги (НХЛ, КХЛ и др.). Уйдем из ИИХФ, это вообще уход в никуда. Я не очень понимаю эту идею. Бросил по воротам Третьяка, что ли?
КХЛ нужно выйти из федерации хоккея России
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Michael_Monza
В принципе их нужно посылать в задницу. Тут, в отличие от футбола, без России действительно соревнования никому не нужны. Последний ЧМ, показательный в этом плане. Нужно стараться фокусироваться на внутреннем продукте в первую очередь сейчас.
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Printezis1990
Только Ларионова и слушать который обосрался в серии со ска жидко Профессор кислых щей ))
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-2
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Максим Старовойтов
Пока сидят всякие пенсионеры типа Третьяка и в совет директоров вносят свои мысли по развитию спорта который почему то остается лишь только на бумаге, то толку не будет никогда в российском хоккее. Третьяк пяткой в грудь себя бил что отстроят кучу коробок для пацанов из провинциальных городков и что? Где они? Он только на открытие дворцов приезжает к которым он совершенно никакого отношения не имеет. Поулыбаться и мол смотрите что вам мы построили.
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Павел Мельников
Ответ NoWar
Кто мешал развивать КХЛ до сегодняшнего дня? Мыкола?
Байден забрал Лев, Медвешчак, Йокерит и Ригу, загубил проект-кальку НХЛ в зародыше. Панимаете?
+1
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Дмитрий Рупосов
молодец 👏 согласен полностью
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elena
В мелочах кроется суть вопроса. Ларионов упомянул юристов. А юристы скажут, что в ИИХФ состоят федерации, а не лиги (НХЛ, КХЛ и др.). Уйдем из ИИХФ, это вообще уход в никуда. Я не очень понимаю эту идею. Бросил по воротам Третьяка, что ли?
0
0
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Vladislav Khromov
Ответ Serge Vendino
Только в нынешних условиях невозможно представить, чтобы НХЛ заключала какие-то договоры с нашей лигой. Идея интересная, но с прикидкой на будущее явно
Вообще-то именно с НХЛ соглашения представить легко - коммерческая лига должна блюсти свой интерес, а не вести политические игры.
+1
0
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Игорь Новиков
Ответ Герман Гевейлер
А на деле хочет остаться у кормушки олигархов. А за это в России хоть мать родную продадут
Печально, когда люди вроде Ларионова и Фетисова, бежавшие за океан сами так, что аж пятки сверкали, теперь стали такими защитниками режима...
+3
-1
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R_RB
Ответ Melnikov1968
Вообще-то заголовок не полностью отражает суть сказанного Ларионовым.
Надо же, впервые видим такое на спортсе, должно быть, это постыдное недоразумение и никогда больше такого не повторится! (нет)
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-1
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ДудьСдулся
Может и росс. хоккей в Азию :)?
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Spartakovec navsegda
Разумно.
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Andrey Bokov
все верно. Профессор прав. боюсь, трусливые чиновники не согласятся
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Дмитрий Галкин
Чиновники от ФХР во главе с Третьяком будут категорически против, ведь тогда будут не нужны паузы на евро туры, месячные паузы на подготовку сборной к ЧМ и Олимпиадам, базовые клубы для Сборной, да и сама ФХР, которая диктует КХЛ свои порядки...
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Фёдор Кузнецов
Ответ Dima Lopatin
Вот именно:) Решил все дела с Сибирью и уехал. С действующим контрактом не уехал бы. А теперь вопрос. Что по итогу получила Сибирь?
Сибирь получила -1 игрока основы
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