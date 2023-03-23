Игорь Ларионов: «ИИХФ отвернулась от России. Зачем она нам вообще нужна? Мы должны жестко запускать процесс ухода из организации»

Игорь Ларионов считает, что Федерация хоккея России должна выйти из ИИХФ.

Вчера стало известно, что Международная федерация хоккея ( ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

– Вы предлагаете продлить сезон , но как тогда готовиться к чемпионату мира?

– Надо действовать по принципу, как канадцы и американцы, шведы и финны, чехи и словаки. На то, чтобы собрать команду под чемпионат мира, нужно всего пять-шесть дней. Провел один товарищеский матч – и вперед.

Вы сами посмотрите, семь матчей группового этапа для сборной получаются практически проходными. Есть большой резон в том, чтобы все это пересмотреть, принять жесткое и правильное решение.

Мы должны все-таки сделать так, чтобы нас уважали. А сегодня ИИХФ отвернулась от нас. Это мое личное мнение, но возникает резонный вопрос: а зачем нам вообще нужна ИИХФ?

Вот мы говорим о легионерах, которые сейчас выступают в КХЛ. Но со следующего сезона, во-первых, у нас начинает работать лимит в три иностранца на клуб.

Во-вторых, мало какие легионеры попадут в составы своих национальных сборных. Практически все хоккеисты едут в сборные из Северной Америки. Так что здесь вопрос заключается в том, что мы должны принимать правильные решения и жестко запускать процесс ухода из ИИХФ, если мы к этому готовы.

Федерация хоккея России ( ) может иметь с Международной федерацией какое-то сотрудничество. Наверное, это будет правильно. Но дальше мы можем иметь дело напрямую с в плане трансферов игроков.

Потому что мы за последние 10 лет потеряли, если не ошибаюсь, 23 миллиона долларов. Это мальчишки уехали в Северную Америку бесплатно из КХЛ. А ведь эти деньги очень бы пригодились в Нижнем Новгороде, Новокузнецке и любом городе, где воспитывают молодых хоккеистов.

Есть масса вопросов, которые требуют обсуждения. Опять же, я говорю со стороны хоккейных людей. Не знаю, насколько вмешаются юристы и адвокаты. Но свое мнение я высказал, – сказал главный тренер « ».