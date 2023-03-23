Иран нанес 22 удара, Россия – 5. В створ – 7 против 4

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России нанесла в четыре раза меньше ударов, чем команда Ирана.

Они провели товарищеский матч в Тегеране. Игра завершилась со счетом 1:1, оба гола – с пенальти.

В течение игры Иран нанес по воротам соперника 22 удара и 7 раз попал в створ. У команды Валерия Карпина 5 ударов, точных – 4.

При этом россияне имели преимущество в части владения мячом – 52% на 48%.

Россия не побеждает три матча – ничьи с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном

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59 комментариев

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Локуся
Да просто лупили по воробьям иранцы, а у нас почти всё куда надо, редко но метко, вы чего лодку раскачиваете?
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Женя Григорьев
Карпин сказал , что ни к чему не готовимся , но был не прав . Он готовил любителей футбола к матчу Италия - Англия . Как матч разогрев , Иран показал отличный футбол , спасибо .
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pizzatcarizza
Ответ Ramin Mamedov
боже, люди серьезно судят по тренеру и команде по абсолютно бессмысленной товарищеской игре) ладно бы, был параллельно какой то отбор, но по сути игроки играют абсолютно ни за что, как и тренер.. сборная России еще очень нескоро будет играть в каком нибудь важном турнире, зачем игрокам выкладываться ради непонятных целей?
А кто домоседов с пивом радовать будем? Кто будет показывать,что без нашего футбола Европа загнется? Кто докажет,что санкции нам не страшны?
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_Amelina_ Landau
Откровенно говоря, вот вообще не переживаю по поводу отстранения наших бездельников, как на уровне сборных , так и клубов...Ну, объективно...что там делать? Передивать можно за хоккеистов, тенесистов, синхронистов, гимнастов и т.д... нет мля в стране футбола ...есть нае*алово!
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Гуго
Матч, к сожалению не видел. Но сейчас на Матче выложили хайлайт. Я не понял, в опорной зоне у нас что за черная дыра, куча ударов с дуги штрафной. Кто там так косячил, Глебов что ли в опорной играл?
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grek087
Ответ Давид Agabekyan
Какой гениальный современный футбол поставил
Искрометный забыл
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Arman FCSM
Покоробило, бро, покоробило
все парни, я больше непишу)) за час ошибок больше чем за год
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Stantheman1997
Ну и?
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Spartakovec navsegda
Ответ Hola Hola
Я за футболом давненько уже не особо пристально слежу. Есть у нас сейчас какие-нибудь яркие молодые игроки, вроде Дзагоева или Головина когда-то? В сегодняшней серой массе сложно было что-то разобрать.
Да, есть. Сам Головин, например, даже лучше чем когда-то. Вот только в сборной многие из игроков выглядят хуже чем в клубах.
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grek087
Ответ Space666
Комментарий удален пользователем
Хоть моль хоть не моль. У России никогда не будет весомого и решающего преимущества перед традиционными фаворитами. Россия нефутбольная страна с тяжелым климатом. Сложно нашему парню играющему в футбол в лучшем случае 6 месяцев в году, соревноваться с бразильцами или даже португальцами которые играют стабильно весь год 7 дней в неделю и образно говоря 24/7. Подход конечно нужно менять, улучшать и стремится к лучшему, но решающее превосходство все равно будет у больших латинских и европейских стран. Да даже африканцы и арабы на перспективу будут предпочтительнее. Тоже самое касается успехов африканских и латинских стран в хоккее, лыжах или фигурном катании. Им никогда не приблизится к нам, хоть пусть всей гурьбой в Альпы переедут, не поможет. Меня в этой ничьей другое интересует: почему играя в экспериментальном составе, не играть в экспериментальный смелый футбол в атаку?! Бегите, рискуйте, бейте, прессингуйте… Нет, Валерка даже в таком виде хочет результат начальству предьявить как доказательство нормальной работы. Это печально
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Hilperico
Ответ Артём Кадуков
ну когда-то мы против приличных команд не допускали статистики 5-22. На фоне ничьих последних это подзабылось, но Россия вообще в топ-20 мира входила... А щас в топ 120 хотя бы войти. Зато по зарплатам, думаю, все еще где-то наверху))
В топ 120? Рейтинг давно смотрели?
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Arman FCSM
Ответ a.k.a. DRAGON0928
по факту бро, самого покоребило,но че то забил
Покоробило, бро, покоробило
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sprmn
Ответ Вячеслав Суворов
Нужно переходить в Африканскую федерацию.
Чтобы нас вынесла Нигерия и Сенегал
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Ramin Mamedov
боже, люди серьезно судят по тренеру и команде по абсолютно бессмысленной товарищеской игре)
ладно бы, был параллельно какой то отбор, но по сути игроки играют абсолютно ни за что, как и тренер..
сборная России еще очень нескоро будет играть в каком нибудь важном турнире, зачем игрокам выкладываться ради непонятных целей?
+6
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Spartakovec navsegda
Ответ brig_Mercury
Никогда бы не подумал, что начну тосковать по Черчесову. При нём хотя бы в товарниках был виден поиск игры и эксперименты. А при Валере всё предсказуемо - тупо игра вторым номером с любым соперником - Карпиначчо
Не совсем в тему, но ваш комментарий мне напомнил рассказ одногруппника, году так в 2003, что он, чтобы соскочит с метадона, перешел на героин.
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justbored
Валераверим.
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Alex Rhea
Ответ Давид Agabekyan
И чем же лучше? Тоже самое но без Дзюбы, Фернандеса и Головина. На Евро были Бельгия и Дания. 2 команды которые наголову лучше России. В квалификации к Евро выиграл всё кроме матчей с Бельгией. Вот так плохо подготовил
Без Акинфеева, Фернандеса, хоть и старого но Игнашевича, Черышева, Дзюбы молодого, Головина - это очень много, половина команды. Им на смену приходят игроки ещё хуже, а на смену этим, видимо, ещё хуже придут.
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Вячеслав Суворов
Нужно переходить в Африканскую федерацию.
+6
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+6
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brig_Mercury
Никогда бы не подумал, что начну тосковать по Черчесову. При нём хотя бы в товарниках был виден поиск игры и эксперименты. А при Валере всё предсказуемо - тупо игра вторым номером с любым соперником - Карпиначчо
+1
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melmi
Да как-то многого и не ожидал от наших
И сила Ирана( они хорошая команда) и мы в изоляции
Без Головина/Миранчука
А мы варимся в своем болото чемпионате и без еврокубков и отборов куда -то не можем понимать реальный свой уровень
Так что ожидаемо серенько от нашей сборной
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Lionel Van Damme
Всё ж логично - самая миролюбивая страна
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Goldstream
Добро пожаловать в Азиатскую конфедерацию)
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feelthedroom@mail.ru
Валера, иди сюда, ***!
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Давид Agabekyan
Ответ Alex Rhea
у Стасика был уже пройденный отбор домашнего ЧМ + состав получше этого, а на Евро он просто провально подготовил команду
И чем же лучше? Тоже самое но без Дзюбы, Фернандеса и Головина. На Евро были Бельгия и Дания. 2 команды которые наголову лучше России. В квалификации к Евро выиграл всё кроме матчей с Бельгией. Вот так плохо подготовил
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Андрей Балабаев
Удары реже, деньги те же
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