Иран нанес 22 удара, Россия – 5. В створ – 7 против 4

нанесла в четыре раза меньше ударов, чем команда Ирана.

Они провели товарищеский матч в Тегеране. Игра завершилась со счетом 1:1, оба гола – с пенальти.

В течение игры Иран нанес по воротам соперника 22 удара и 7 раз попал в створ. У команды 5 ударов, точных – 4.

При этом россияне имели преимущество в части владения мячом – 52% на 48%.

Россия не побеждает три матча – ничьи с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном