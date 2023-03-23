Иран нанес 22 удара, Россия – 5. В створ – 7 против 4
Сборная России нанесла в четыре раза меньше ударов, чем команда Ирана.
Они провели товарищеский матч в Тегеране. Игра завершилась со счетом 1:1, оба гола – с пенальти.
В течение игры Иран нанес по воротам соперника 22 удара и 7 раз попал в створ. У команды Валерия Карпина 5 ударов, точных – 4.
При этом россияне имели преимущество в части владения мячом – 52% на 48%.
Россия не побеждает три матча – ничьи с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном
ладно бы, был параллельно какой то отбор, но по сути игроки играют абсолютно ни за что, как и тренер..
сборная России еще очень нескоро будет играть в каком нибудь важном турнире, зачем игрокам выкладываться ради непонятных целей?
И сила Ирана( они хорошая команда) и мы в изоляции
Без Головина/Миранчука
А мы варимся в своем болото чемпионате и без еврокубков и отборов куда -то не можем понимать реальный свой уровень
Так что ожидаемо серенько от нашей сборной