Роналду дважды забил Лихтенштейну – с пенальти и со штрафного. У него 120 голов за Португалию
Криштиану Роналду забил 119-й и 120-й голы за сборную Португалии.
38-летний форвард реализовал пенальти на 51-й минуте матча с Лихтенштейном (4:0, второй тайм) в квалификации Евро-2024. На 63-й минуте он забил со штрафного второй мяч.
Это 119-й и 120-й голы Роналду за национальную команду. Он является лучшим бомбардиром в истории сборных.
Подробно со статистикой футболиста «Аль-Насра» можно ознакомиться здесь.
Роналду побил мировой рекорд по матчам за сборную. У него 197 игр за Португалию
И плевать, что в команде золотое поколение и топовые исполнители из лучших лиг Европы, вокруг которых можно было бы построить новую сборную Франции. Нет, лучше опять пожертвовать трофеями и перспективами ради помешанного на себе и своем рекорде эгоиста. Очень жаль сборную, человек явно не сможет сам уйти.