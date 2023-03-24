Роналду дважды забил Лихтенштейну – с пенальти и со штрафного. У него 120 голов за Португалию

забил 119-й и 120-й голы за сборную .

38-летний форвард реализовал пенальти на 51-й минуте матча с (4:0, второй тайм) в квалификации Евро-2024. На 63-й минуте он забил со штрафного второй мяч.

Это 119-й и 120-й голы Роналду за национальную команду. Он является лучшим бомбардиром в истории сборных.

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Роналду побил мировой рекорд по матчам за сборную. У него 197 игр за Португалию