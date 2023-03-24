Роналду дважды забил Лихтенштейну – с пенальти и со штрафного. У него 120 голов за Португалию

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду забил 119-й и 120-й голы за сборную Португалии.

38-летний форвард реализовал пенальти на 51-й минуте матча с Лихтенштейном (4:0, второй тайм) в квалификации Евро-2024. На 63-й минуте он забил со штрафного второй мяч.

Это 119-й и 120-й голы Роналду за национальную команду. Он является лучшим бомбардиром в истории сборных.

Подробно со статистикой футболиста «Аль-Насра» можно ознакомиться здесь.

Роналду побил мировой рекорд по матчам за сборную. У него 197 игр за Португалию

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86 комментариев

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danik 258808
Ответ huzayfa
А ты 50 лет футбол смотриш да?😂
достаточно просто посмотреть нарезки и этого более чем достаточно)
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Temp LC
Ответ нелюбитель футбола
А тебе хочется?...
Сильно
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Kasilas__1
Ответ Фёдор Кузнецов
2 матча подряд гол со штрафного, Роналду что с тобой случилось?
А что случилось? Просто Роналду делает то, что умеет лучше всех в мире.
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huzayfa
Ответ danik 258808
так при Пеле уровень хоть какой то был, а 50-е это же чисто любительский уровень
А ты 50 лет футбол смотриш да?😂
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нелюбитель футбола
Ответ Temp LC
Не удивлюсь, если Роналду заведётся и обгонет меси по забитым мячам со штрафного удара. Уже второй гол за неделю
А тебе хочется?...
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нелюбитель футбола
Ответ Бестрофейник 19/20
У Месси больше 50% процентов голов на ЧМ это с пенальти, но это ЗМ)
Кто мешал кринжу забивать на ЧМ?... Хоть с пенальти, хоть так?... Видать, волосы... А-ха-ха-ха...
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yrok77
Ответ Александр Граф
не обижайся ты так, никто не сможет принизить заслуги великого Криштиану, этими пенками в том числе он вошёл в историю
где ты увидел, что я обижаюсь?
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нелюбитель футбола
Бедный, как он выдавливал улыбку при замене... Хе...
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Антон
Ну вот и главная задача сборной Португалии выполнена: помочь Королю лиги бедуинов набить статку.
И плевать, что в команде золотое поколение и топовые исполнители из лучших лиг Европы, вокруг которых можно было бы построить новую сборную Франции. Нет, лучше опять пожертвовать трофеями и перспективами ради помешанного на себе и своем рекорде эгоиста. Очень жаль сборную, человек явно не сможет сам уйти.
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Gaiar
Ответ Dmitry Shaolin
Смотри игры, поймешь.
Ну смотрю. Роналдо только по записям и хайлайтам видел. Небо и земля по сравнению с Лео, где небо именно аргентинец
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нелюбитель футбола
Ответ Temp LC
И тут умудряешься оскорбить Роналду,неужели ты настолько ненавидешь его?
МЮ и Тен Хагу расскажи про любовь к кринжу... Да прошлый год вспомни... Хе..
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Goofts
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Очередной со штрафного👏
Не стоит апплодировать, любой вратарь третьей лиги Франции отразил бы удар, мяч во вратаря летел, а он сел на колени, кринж какой то
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Dmitry Shaolin
Ответ Gaiar
И в чем это выражается?)
Смотри игры, поймешь.
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FCB2020
Ох уж этот князь Лихтенштейнский
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Setdow Kazuto
Ответ Темирбег Ашурбеков
Забил гол позор не забил гол позор Фанаты месси че ему делать ?
Просто забей и не обращай внимание на из хейт, ну хейтят и хейтят🤷‍♂️ бывает
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Max Payne
Ответ AlexTim03
Комментарий удален модератором
Ну и проблемы у тебя
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Гекдениз Кардениз
Ответ Фёдор Кузнецов
2 матча подряд гол со штрафного, Роналду что с тобой случилось?
Лихтенштейну и хз каким арабам при том что с арабами там стенка разошлась оставалась только в ворота попасть
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hedgehog111
Ответ Барсик Юрана
Дух Месси вечен
в отличие от меси он бегает,а не ходит пешком по полю!!!
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hedgehog111
Ответ Темирбег Ашурбеков
Забил гол позор не забил гол позор Фанаты месси че ему делать ?
👍😀++
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kutavlik
Набивет очки!!!! Ему уже давно насрать на Португалию!!!!
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hedgehog111
Ответ joze mourino
ну у месси и партнеры были топовые в сборной, чем у криштиану
+++
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MrWillSee
Ответ Темирбег Ашурбеков
Забил гол позор не забил гол позор Фанаты месси че ему делать ?
Не играть)
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danik 258808
Ответ Artem Piatkov
Игроки с 1000 и больше очков по гол+пас за всю карьеру: 🥇 Месси - 1152 очков (799+353) 🥈 Пушкаш - 1133 очков (729+404) 🥉 Пеле - 1131 очков (762+369) 🏅 Роналду - 1066 очков (830+236) Уверен, Пеле и Пушкаша должен обогнать, и ради этого незазорно играть с Люксембургами и Лихтенштейнами (Пеле так и вовсе забивал пляжникам) И честно говоря, я до сих пор под впечатлением, как Пушкаш с такими результатами (404 ассиста) не сравнивается с Месси, Пеле и Марадоной Великий игрок же (финалист Чемпионата Мира, 3х победитель КЕЧ, победитель Олимпиады) Вот что значит играл не во время СМИ и Инстаграма, а в послевоенные времена...
так при Пеле уровень хоть какой то был, а 50-е это же чисто любительский уровень
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Поч на связи
Вернулся в Европу, чтобы править (и это в 38 лет)!!
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Enchanter WIZZARD
Легенда. 830 голов за карьеру!
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