Андрей Мостовой о критике: «Восхищаюсь стержнем Дзюбы в этом плане. Он прошел через многое»

рассказал, как относится к критике в свой адрес.

– Ты читаешь все, что тебе болельщики пишут в личку?

– Первый год прям все читал. Сильно расстраивался, загонялся. Было неприятно. Плюс игра не шла. Но потом все более или менее наладилось. Сейчас все устраивает.

– Иммунитет к критике образовался?

– Сто процентов. Это все опыт. Я в этом плане восхищаюсь Артемом [Дзюбой], его стержнем. Он прошел через многое. Помню игру с «Краснодаром» после того самого видео.

Перед матчем Дзюба лежит на массажном столе, смотрит в потолок. Просто сам не свой. Видно, что не думает об игре. Потом первый тайм, незабитый пенальти… Я подумал: ну все, сейчас он может сломаться. А он собрался, забил победный гол («Зенит» выиграл 3:1, уступая 0:1 – Sports.ru).

После первого тайма мы стояли в подтрибунке, Мага [Магомед Оздоев] сказал: «Пацаны, давайте, за Артема». И команда понеслась вперед, – сказал полузащитник « ».