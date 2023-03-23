Андрей Мостовой о критике: «Восхищаюсь стержнем Дзюбы в этом плане. Он прошел через многое»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Магомед Оздоев Андрей Мостовой Футбол

 Андрей Мостовой рассказал, как относится к критике в свой адрес.

– Ты читаешь все, что тебе болельщики пишут в личку?

– Первый год прям все читал. Сильно расстраивался, загонялся. Было неприятно. Плюс игра не шла. Но потом все более или менее наладилось. Сейчас все устраивает.

– Иммунитет к критике образовался?

– Сто процентов. Это все опыт. Я в этом плане восхищаюсь Артемом [Дзюбой], его стержнем. Он прошел через многое. Помню игру с «Краснодаром» после того самого видео.

Перед матчем Дзюба лежит на массажном столе, смотрит в потолок. Просто сам не свой. Видно, что не думает об игре. Потом первый тайм, незабитый пенальти… Я подумал: ну все, сейчас он может сломаться. А он собрался, забил победный гол («Зенит» выиграл 3:1, уступая 0:1 – Sports.ru).

После первого тайма мы стояли в подтрибунке, Мага [Магомед Оздоев] сказал: «Пацаны, давайте, за Артема». И команда понеслась вперед, – сказал полузащитник «Зенита».

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65 комментариев

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Антон Ивонов
впору снимать новый фильм с Джеки Чаном
Доспехи Бога RUSSIAN VERSION: Стержень Дзюбы
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Алексей Селезнёв
Ответ Serega Fart
Не каждый может восхищаться стержнем Дзюбы!!!
Вернее восхищаться могут не только лишь все
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Ivan Sokolov
«Дзюба лежит на массажном столе» - тут я напрягся
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Vidic5
Ответ Ruscello
Дзюба мог снимать, что угодно, это его личное дело. Вопрос к тому, кто это все в общий доступ выложил. Вот этот человек, во многом больше себя опозорил, чем Дзюба. Я бы сказал, что ему вообще среди людей не место.
Конечно )))
А ты коммент читал ?
Речь шла о том чтобы играть "за это" )
С трудом могу представить себе такой призыв )
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portvein-psih
Мостовой точно знает, через что прошёл стержень Дзюбы
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Эндрю81
Опять Дзюба проплатил себе пиар очередного паспортиста. Хорошая попытка, Андрей, но нет! Фанатов не проведешь. Долгие годы за кассой 5ерочки открыли им правду жизни.
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vas1105
Ответ Пирс Морган
Стержень Дзюбы прошел через многое
Всё то вы знаете, товарищ прапорщик)
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Зубы Дзюбы
Зубы заговаривает
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Мари Хуан
Ответ Буратино55
Какой ожидаемый коммент..
Вы очень ждали?)
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Pb-SE
Ответ Мистер Уайт
Стержень Дзюбы вся страна видела:)
Вроде Путин не видел (по крайней мере он на своей конференции сказал, что не смотрел). Но с тех пор 2 года прошло- может, пересматривает вечерами.
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Мари Хуан
Чёрт, это не тот Мостовой(( Расходимся
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xomamb
прочитав заголовок сразу заходишь читать гусарские комментарии
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Виктор Войнов
И через многих
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dpv
Ответ borovel
Это каминг аут от Мостового что-ли? Андрей, мы об этом догадывались!
Андрей?
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Pb-SE
Ответ Vovker
Вас самих не тошнит от этих очевидных, неоригинальных и плоских "шуток". Как же дёшево это выглядит...
Куда нам до неочевидного, оригинального и 3D стержня.
+1
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Игорь Серебренников
Дзюба,Дзюба иди на ...
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Pb-SE
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Всё равно лучше и тоньше Мостового никто не сделает, так что...гусары, молчать!😎
Гусары молчат и восхищаются
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Pb-SE
Главное, чтобы стержень Дзюбы не начал восхищаться тобой.
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borovel
Это каминг аут от Мостового что-ли? Андрей, мы об этом догадывались!
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Иван Ларин
Ответ Пирс Морган
Стержень Дзюбы прошел через многое
боевой стержень..
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A K
А вот не надо было всякие видео смотреть 🤣
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a2wai
Перспективная ветка, надо будет попозже зайти почитать комменты.
+2
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Капудастик
Что хотите говорите , а характер у Дзюбы сильный.
Через все аренды прошёл и не сгинул, вышел на топ уровень для нашего чемпионата.
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brig_Mercury
У Заготовой в плане речевых оборотов новый конкурент.
+3
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руслан рарк
’’Восхищаюсь стержнем Дзюбы’’ спортс, такой заголовок нужно было оставлять
+1
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