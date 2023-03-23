«Шинник» представил форму с элементами купюры номиналом 1000 рублей

« » представил игровую форму с элементами купюры номиналом 1000 рублей.

На банкноте банка России изображены достопримечательности Ярославля. Клуб обыграл это при разработке нового комплекта формы.

«Где, как не в лучшей лиге мира, футбол просто не имеет права быть скучным? Ярославский «Шинник» и PARI с иронией подошли к новому комплекту формы клуба. Долой привычные шаблоны, дорогу экспериментам!

Купюра номиналом 1000 рублей – настоящий символ города. В народе «косарь» разошелся не только как банкнота, но и как мем. Каждый знает, сколько он должен отдать, если «сел на пенек».

В дизайне учтены мотивы оформления банкноты, точечно подобрана и стилизована цветовая гамма. На лимитированной форме можно найти кучу крутых отсылок к городу и купюре.

В презентации формы принимали участие воспитанники «Шинника» ярославцы Арсений Прокуроров, Роман Шишков и Павел Кузнецов, для которых Ярославль – это не просто столица Золотого кольца, а нечто большее.

В новом комплекте команда сыграет уже в ближайшем матче 26 марта. Каждый житель города сможет увидеть уникальную форму в день игры и приобрести ее в клубном магазине», – говорится в сообщении « ».

Фото: https://t.me/fc_shinnik/