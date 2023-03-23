«Шинник» представил форму с элементами купюры номиналом 1000 рублей

Теги премьер-лига Россия Первая лига Шинник игровая форма стиль ПариМатч деньги Павел Кузнецов Арсений Прокуроров Футбол

«Шинник» представил игровую форму с элементами купюры номиналом 1000 рублей. 

На банкноте банка России изображены достопримечательности Ярославля. Клуб обыграл это при разработке нового комплекта формы. 

«Где, как не в лучшей лиге мира, футбол просто не имеет права быть скучным? Ярославский «Шинник» и PARI с иронией подошли к новому комплекту формы клуба. Долой привычные шаблоны, дорогу экспериментам!

Купюра номиналом 1000 рублей – настоящий символ города. В народе «косарь» разошелся не только как банкнота, но и как мем. Каждый знает, сколько он должен отдать, если «сел на пенек».

В дизайне учтены мотивы оформления банкноты, точечно подобрана и стилизована цветовая гамма. На лимитированной форме можно найти кучу крутых отсылок к городу и купюре.

В презентации формы принимали участие воспитанники «Шинника» ярославцы Арсений Прокуроров, Роман Шишков и Павел Кузнецов, для которых Ярославль – это не просто столица Золотого кольца, а нечто большее.

В новом комплекте команда сыграет уже в ближайшем матче 26 марта. Каждый житель города сможет увидеть уникальную форму в день игры и приобрести ее в клубном магазине», – говорится в сообщении «Шинника».

Фото: https://t.me/fc_shinnik/

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15 комментариев

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Дмитрий Джи
закосили под косарь
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Александр Кудрявцев
Ответ Мукунку хороший
Евсеев придумал.?))
Моё Мнение скорее всего Фетисов с Тарасовой и Уткиным только такое могут придумать.
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Сергей Жарковский
Похоже дорогие футболки,за подделку срок!🙀
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Rusmaslov
Бомба )
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Колбаскер тут
Вы самое главное не написали. На воротнике написано "косарь" :)
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L.E.V
норм)
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ХавиГави_Паратрупер
Прикольно, если ещё и стоить 1000 будет, то вообще сказка😎
+3
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Вадим Сидоров
Годится
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Александр Суходолов
Ответ Мукунку хороший
Евсеев придумал.?))
👍👍🙏🙏
+2
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Мукунку хороший
Евсеев придумал.?))
+6
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Arman FCSM
От старой формы "Шинника" 2000-х годов не осталось ничего...
+1
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.ru
собственно на этом спонсорская помощь клубу и закончилась...
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Kapitan Klos
Молодцы - креативно и весело.
+8
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кuraakula belov
Похоже на Сибирь 2010
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angry horse
Задумка крутая, будем объективны😎
+21
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