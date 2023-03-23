УЕФА может отстранить «Барсу» от еврокубков на сезон из-за дела Негрейры. Это серьезно ударит по экономике клуба (El Confidencial)

УЕФА из-за коррупционного дела может отстранить «Барселону» от еврокубков на один сезон.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Согласно регламенту , клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне.

В противном случае организация оставляет за собой право отстранить клуб от участия в еврокубках, однако такая дисквалификация может продлиться лишь один сезон. Сообщается, что решение будет принято в июне.

Как отмечает El Confidencial, в случае отстранения от еврокубков « » понесет многомиллионные убытки в следующем сезоне. Согласно новым правилам , «Барселона» больше не сможет использовать экономические рычаги, поэтому дисквалификация станет для клуба серьезным ударом.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

«Барселона» платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции