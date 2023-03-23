УЕФА может отстранить «Барсу» от еврокубков на сезон из-за дела Негрейры. Это серьезно ударит по экономике клуба (El Confidencial)

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА деньги Лига Конференций УЕФА Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

УЕФА из-за коррупционного дела может отстранить «Барселону» от еврокубков на один сезон.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Согласно регламенту УЕФА, клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне. 

В противном случае организация оставляет за собой право отстранить клуб от участия в еврокубках, однако такая дисквалификация может продлиться лишь один сезон. Сообщается, что решение будет принято в июне.

Как отмечает El Confidencial, в случае отстранения от еврокубков «Барселона» понесет многомиллионные убытки в следующем сезоне. Согласно новым правилам Ла Лиги, «Барселона» больше не сможет использовать экономические рычаги, поэтому дисквалификация станет для клуба серьезным ударом.

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83 комментария

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Алексей Степанюк
всего сезон за подкуп судей? да уж, лайтово.
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Андрей Герасимов
Хорошая новость
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Артём Толоконников
Ответ Max Crosbi
Те що Барса там грала це позор
Ну так там и Арсенал с МЮ играет, такое случается, это уж явно не позор
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Alexander Katschalow
Ответ LLiriKK
Их нужно в Сегунду отправлять, лишая, если они его возьмут, нынешнего чемпионства, а не ограничиваться смешным и нелепым отсутствием Европы!
А тебя к доктору отправить надо
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Altim
Ответ trav
но как же так - местные кулес из Самары пишут, что расследование не стоит и выеденного яйца и это всё наклёпы Тебаса. Когда им пишешь, что Тебас тут ни при чём, делом занимается Прокуратура Испании они пишут, что Перес купил кроме Тебаса еще и Прокуратуру
так оно и не стоит. доказательства были какие-то?
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B_Boris
Ответ Ебздрогыч
В этом случае Барса может устроить турне по России и сыграть с нашими клубами, которых тоже отстранили от еврокубков. Практически суперлига будет!
Все сразу Fan id оформят 😁
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S.Bernabeu
Ответ Артём Толоконников
Вылет из ЛЕ от такого МЮ это позор???
Вылет на ранних стадиях-позор.
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Бухгалтер2021
заплатят и не отстранят
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Он саМый
Ответ нелюбитель футбола
Твои мечты запомнились всем ещё с финала ЧМ... А-ха-ха-ха...
Ну напомни мои мечты с финала, раз запомнил. Или троллоло?
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LLiriKK
Их нужно в Сегунду отправлять, лишая, если они его возьмут, нынешнего чемпионства, а не ограничиваться смешным и нелепым отсутствием Европы!
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bress10
Все это больше похоже на банальную отмывку денег, чем на давление на судей
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Youzhny23
вот клятые мадридцы и уефа , безосновательно гонят на наш клуб © болелы каталонского спорт кружка!
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Serge Vendino
Ответ Ебздрогыч
В этом случае Барса может устроить турне по России и сыграть с нашими клубами, которых тоже отстранили от еврокубков. Практически суперлига будет!
Главное, чтобы Рубин сыграл с ней
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Седесим Куиндесимов
Скрещиваем пальцы
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Пинающий Достоинства
Зенит Барса на Мордовии арене….
Приятного просмотра)
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f0rmoceft
Если это произойдет, запуск Суперлиги попытаются ускорить
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cukken
Может, но не отстранит… продолжайте придумывать новости и очередные доказательства на потеху неокрепшим умам.
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нелюбитель футбола
Ответ Он саМый
Зачем дисквалификация от УЕФА? Тут сначала Ла Лига должна утвердить лишение всех внутренних титулов с 2001 по 2018 год и понижение до самой низшей испанской лиги. Потом уже УЕФА лишает всех европейских титулов с 2001 до 2018, ведь попадала барса на эти турниры незаконно. Ну а потом, если барса выберется из подвальных лиг, займёт высокое место в Ла Лиге, добро пожаловать в еврокубки, году эдак в 2026.
Твои мечты запомнились всем ещё с финала ЧМ... А-ха-ха-ха...
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Футбол, хоккей итд
Если Барса действительно получит дисквалификацию, то Левандовски вернётся в Мюнхен несолоно хлебавши.
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Max Crosbi
Ответ Артём Толоконников
Вылет из ЛЕ от такого МЮ это позор???
Те що Барса там грала це позор
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trav
но как же так - местные кулес из Самары пишут, что расследование не стоит и выеденного яйца и это всё наклёпы Тебаса. Когда им пишешь, что Тебас тут ни при чём, делом занимается Прокуратура Испании они пишут, что Перес купил кроме Тебаса еще и Прокуратуру
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Он саМый
Ответ Vlad
Как же радуются глоры других клубов. Злорадство до добра не доводит. Настолько желчи и г...а в них много, что это им спокойно жить не могут.
Ну извини, всему Миру противно было смотреть на эвребе, айтекина и прочих барселонских судей, а вы только злорадствовали в ответ.
Теперь расплата близка
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Bob Ganiev
Ответ PolarBear
В Сегунду её ! А лучше вообще в терсеру
а кто будет мадрид деклассировать? или в этом и есть причина, что бы никто?
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Bob Ganiev
Ответ Mr.BadGuy
Барса это испанский Спартак. Должна пройти очищение сегундой, а Спартак пердивом
вместо этого очищение Барсой каждый раз проходит мадрид, в следствие чего очищение прямой кишки получают фаны инста с
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Bob Ganiev
привет суперлига. вопрос времени.
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