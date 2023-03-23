Технический директор Ки покинул «Макларен», экс-глава отдела аэродинамики «Феррари» Саншес вернется в британскую команду

Теги переходы Феррари Макларен Джеймс Ки Питер Продрому Формула-1 Андреа Стелла Давид Саншес Авто

«Макларен» сообщил о существенной реорганизации команды.

Исполнительный технический директор Джеймс Ки покинул «Макларен». Коллектив избавился от данной должности, заменив ее тремя специализированными техническими директорами, отчитывающимися перед руководителем Андреа Стеллой.

Техническая команда «Макларена» будет включать в себя экс-руководителя отдела аэродинамики «Феррари» Давида Саншеса, Питера Продрому и Нила Холди. Саншес вернется в «Макларен» 1 января 2024 года после десяти лет в Скудерии. Давид будет отвечать за концепцию и производительность болида, Питер – за аэродинамику, Нил – за инжиниринг и дизайн.

Джузеппе Пеше стал директором по аэродинамике и будет отчитываться перед Продрому, главным операционным директором назначен Пирс Тинн.

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3 комментария

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McLarenCSKA
Ответ Mr.Alien
Ки нужно в Феррари приглашать, толковый специалист
Приглашайте, очень толковый. Пока был в Макларене, собирал одни вёдра.
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Владимир Малинин
Ответ Mr.Alien
Ки нужно в Феррари приглашать, толковый специалист
и в чем же он толковый? Пока ни одной действительно крутой машины он не собрал.
Про него уже лет десять пишут, что он перспективный, да перспектива так далеко, что и не видать...
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Mr.Alien
Ки нужно в Феррари приглашать, толковый специалист
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