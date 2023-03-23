Технический директор Ки покинул «Макларен», экс-глава отдела аэродинамики «Феррари» Саншес вернется в британскую команду

«Макларен» сообщил о существенной реорганизации команды.

Исполнительный технический директор покинул «Макларен». Коллектив избавился от данной должности, заменив ее тремя специализированными техническими директорами, отчитывающимися перед руководителем .

Техническая команда «Макларена» будет включать в себя экс-руководителя отдела аэродинамики « » Давида Саншеса, Питера Продрому и Нила Холди. Саншес вернется в «Макларен» 1 января 2024 года после десяти лет в Скудерии. Давид будет отвечать за концепцию и производительность болида, Питер – за аэродинамику, Нил – за инжиниринг и дизайн.

Джузеппе Пеше стал директором по аэродинамике и будет отчитываться перед Продрому, главным операционным директором назначен Пирс Тинн.

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