Технический директор Ки покинул «Макларен», экс-глава отдела аэродинамики «Феррари» Саншес вернется в британскую команду
«Макларен» сообщил о существенной реорганизации команды.
Исполнительный технический директор Джеймс Ки покинул «Макларен». Коллектив избавился от данной должности, заменив ее тремя специализированными техническими директорами, отчитывающимися перед руководителем Андреа Стеллой.
Техническая команда «Макларена» будет включать в себя экс-руководителя отдела аэродинамики «Феррари» Давида Саншеса, Питера Продрому и Нила Холди. Саншес вернется в «Макларен» 1 января 2024 года после десяти лет в Скудерии. Давид будет отвечать за концепцию и производительность болида, Питер – за аэродинамику, Нил – за инжиниринг и дизайн.
Джузеппе Пеше стал директором по аэродинамике и будет отчитываться перед Продрому, главным операционным директором назначен Пирс Тинн.
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