Ла Лига может передать дело Негрейры в ФИФА, если этого не сделает федерация. «Барсе» это грозит снятием очков или понижением

Теги Барселона Ла Лига ФИФА происшествия Федерация футбола Испании Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Ла Лига может пожаловаться на «Барселону» в ФИФА.

Как сообщает As, руководство лиги рассматривает возможность обратиться в Международную федерацию футбола по делу о платежах каталонцев вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Национальные лиги не имеют прямой связи с ФИФА, но Ла Лига готова уже в ближайшее время найти способ передать материалы, если этим не займется Королевская испанская футбольная федерация.

«Барселоне» в таком случае может грозить снятие очков либо перевод в дивизион более низкого уровня.

УЕФА открыл дело против «Барселоны» из-за выплат Негрейре

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66 комментариев

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ljolik888
Ответ DolJun
барселона - этарычаг футбола) фк мем как он есть, не понимаю твоего негодования если ты сам выбрал топить за этот середняк судейский)
Я с детства болею и это уже больше 30-ти лет . Барселона великий клуб наряду с Реалом , Баварией ,МЮ и Миланом . Остальные могут только завидовать .
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nobrainnopain
Чемодан. Вокзал. Каталония.
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predMBAPPE
Настоящий кринж будет, если с Барсы снимут 15 очков но она все равно финиширует первой с +12😁👍🏻
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ljolik888
Ответ Moscwow
Тогда жаль, что истинные фанаты у барсы такие же климовоголовые, как и глоры были
О себе не судят , поэтому прошу окуратно говорить о болельщикам Барселоны . Мы были и будем .
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Леван Мкртчян
Ответ Дядя ТУРА
ага. только большинство уже перебралась в ПСЖ и сити
Подтвердить чем-то можете?
Ну например цифрами отписки от соцсетей и оф канала Барсы?
Или падением телеаудитории матчей Барсы?
Может посещаемость на стадионе Камп-Ноу упала?

Не утруждайтесь поиском, по всем пунктам идет рост после ухода Лео ( только телеаудитория осталась на том же уровне). Про уход Пепа даже не говорю
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predMBAPPE
Ответ Анвар Масимов
глоров у Барсы давно нет . с ней только истинные фанаты остались
Из Мадрида и Лондона)
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Александр Бялт
Ответ Макс Кидалов
Вот как раз пусть снимут 12 очков с барсы и шансы на чемпионство уровняются, больше не нужно, пусть будет по честному. Мы болельщики Реала привыкли побеждать в честной борьбе и только на поле
@Барселона на протяжении многих лет заносит деньги в судейский комитет, доказательств вагон
@Секта приплетает Мадрид и пишут про него

видимо это дядя Фло сам переводил денежки со своего кошелька прикрываясь Лапортой, Роселем, Бартомеу и опять Лапортой

какие же вы гении
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zqhh2gq7nv
Учитесь у Переса подкупать. Как раз Реал и чемпионство в подарок получит в этом году.
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Роман
Отправьте их в Сегунду, чтобы не мучались.
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DolJun
Ответ ljolik888
Он прочитал и ответил на твой бред . В чём проблема ? Барселона эталон футбола и там были и будут играть супер игроки . Конечно Челси это не понять - так как там только деньги правят.
барселона - этарычаг футбола) фк мем как он есть, не понимаю твоего негодования если ты сам выбрал топить за этот середняк судейский)
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predMBAPPE
Ответ Raindrop Drop Top
У тебаса не получилось подкопаться, так решили другую мафию натравить 🤣
У испанской элитной петушняги не получилось решили созвать всю европейскую петушарню))) 🐓🐓🐓
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Седесим Куиндесимов
"А какие доказательства что Барса подкупала судей?" 🤡
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всебудет
Нужна суперлига , срочна
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ljolik888
Ответ DolJun
новость прочитай)
Он прочитал и ответил на твой бред . В чём проблема ? Барселона эталон футбола и там были и будут играть супер игроки . Конечно Челси это не понять - так как там только деньги правят.
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Moscwow
Ответ Анвар Масимов
глоров у Барсы давно нет . с ней только истинные фанаты остались
Тогда жаль, что истинные фанаты у барсы такие же климовоголовые, как и глоры были
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Sunnyboy
Барселона закончилась, теперь никто адекватный не будет воспринимать всерьёз её победы что предыдущие что будущие! А Чапи только может порадоваться отстранению, он все равно без прикормленных(на них бюджет закончился плюс СЛ) постоянно сливает.
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Олег Кайзер
Всё тайное становится явным
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ljolik888
Ответ Арман Бижанов
глоры окончательно ушли от Барсы после 2:8 от Баварии, сейчас истинные фаны с Барсой, если нам будет суждено поддерживать Барсу в сегунде, то мы будем это делать! С Барсой до конца!
Лучше и не сказать !
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ljolik888
Ответ Анвар Масимов
глоров у Барсы давно нет . с ней только истинные фанаты остались
Что правда- то правда!
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mr kovalsky
Ответ Макс Кидалов
Вот как раз пусть снимут 12 очков с барсы и шансы на чемпионство уровняются, больше не нужно, пусть будет по честному. Мы болельщики Реала привыкли побеждать в честной борьбе и только на поле
я как болельщик Барселоны с 20 летним стажем не считаю, что нужно отнимать очки, ведь последний сезон ла лиги хотелось бы, чтобы был знаменательным, ведь непонятно когда еще моя Барселона выйдет из сегунды и сыграет в еврокубках
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Дядя ТУРА
Ответ Леван Мкртчян
Мы же не Реал, где половина болел топит только из-за пафосного налета "королевского статуса" и истории побед в ЛЧ ( да и в целом из-за истории побед). Так что практически все останутся -- не переживай. Ps. Настоящим болелам Мадрида не принимать на свой счёт
ага. только большинство уже перебралась в ПСЖ и сити
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Flavius
Перес серьёзно взялся за чемпионство
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Виталий Ан
Наказание отправка даже в сегунду и пропуск сезона ЛЧ, если докажут подкуп, считаю не справедливым. Если это правда то за этот период лишение всех командных и индивидуальных наград и присвоение их второму месту. А так же уголовные дела всем фигурантам. За должны болеть все любители футбола.
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Muhammad Orhan
Да заберите у Барсы 12 очков и Реал станет чемпионом,не чего смешного не слышал молодцы губа не дура.
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Арман Бижанов
Ответ Акира_1
Интересно сколько глоров останется у Барселоны во второй лиге? 🤔
глоры окончательно ушли от Барсы после 2:8 от Баварии, сейчас истинные фаны с Барсой, если нам будет суждено поддерживать Барсу в сегунде, то мы будем это делать! С Барсой до конца!
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