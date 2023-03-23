Ла Лига может передать дело Негрейры в ФИФА, если этого не сделает федерация. «Барсе» это грозит снятием очков или понижением
Ла Лига может пожаловаться на «Барселону» в ФИФА.
Как сообщает As, руководство лиги рассматривает возможность обратиться в Международную федерацию футбола по делу о платежах каталонцев вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Национальные лиги не имеют прямой связи с ФИФА, но Ла Лига готова уже в ближайшее время найти способ передать материалы, если этим не займется Королевская испанская футбольная федерация.
«Барселоне» в таком случае может грозить снятие очков либо перевод в дивизион более низкого уровня.
Ну например цифрами отписки от соцсетей и оф канала Барсы?
Или падением телеаудитории матчей Барсы?
Может посещаемость на стадионе Камп-Ноу упала?
Не утруждайтесь поиском, по всем пунктам идет рост после ухода Лео ( только телеаудитория осталась на том же уровне). Про уход Пепа даже не говорю
@Секта приплетает Мадрид и пишут про него
видимо это дядя Фло сам переводил денежки со своего кошелька прикрываясь Лапортой, Роселем, Бартомеу и опять Лапортой
какие же вы гении