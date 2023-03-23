Ла Лига может передать дело Негрейры в ФИФА, если этого не сделает федерация. «Барсе» это грозит снятием очков или понижением

Ла Лига может пожаловаться на «Барселону» в .

Как сообщает As, руководство лиги рассматривает возможность обратиться в Международную федерацию футбола по делу о платежах каталонцев вице-президенту судейского комитета .

Национальные лиги не имеют прямой связи с ФИФА, но готова уже в ближайшее время найти способ передать материалы, если этим не займется Королевская испанская футбольная федерация.

«Барселоне» в таком случае может грозить снятие очков либо перевод в дивизион более низкого уровня.

УЕФА открыл дело против «Барселоны» из-за выплат Негрейре