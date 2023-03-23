УЕФА открыл дело против «Барселоны» из-за выплат Негрейре
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Барселоны».
Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дело в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы.
Разбирательство инициировано в связи с делом о возможной коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему ранее пост вице-президента Технического судейского комитета Королевской федерации футбола Испании.
Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. Ранее прокуратура Барселоны подала иск против клуба.
Сообщалось, что УЕФА, согласно регламенту, вправе отстранить «Барселону» от участия в еврокубках на один сезон.
Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?
А вот маленькое дополнение. Лучшие трансферы :
Сезон 2004/05 : Андрес Фриск
Сезон 2005/06 : Маркус Мерк и Ален Сарс
Сезон 2008/09 : Том Хенинг Эвребе.
Сезон 2009/10 : Де Блекере
Сезон 2010/11: Вольфанг Штарк и конечно же Де Блекере (аренда).
УЕФА должна была отреагировать, но доказательств как не было, так и нет.
Однако именно бчку хотят забанить от футбола за заносы судьям и лишить всех кабинетных трофеев)