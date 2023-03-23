УЕФА открыл дело против «Барселоны» из-за выплат Негрейре

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА судьи Федерация футбола Испании деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Барселоны».

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дело в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы.

Разбирательство инициировано в связи с делом о возможной коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему ранее пост вице-президента Технического судейского комитета Королевской федерации футбола Испании.

Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. Ранее прокуратура Барселоны подала иск против клуба.

Сообщалось, что УЕФА, согласно регламенту, вправе отстранить «Барселону» от участия в еврокубках на один сезон.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

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226 комментариев

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МГЕР
Ответ Yuriy Matochkin
Что там по норжевскому слепому Эвребэ?
Тебе большой привет от эвребе
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sayemlo
Ответ Лео Месси
а за последни 10 лет?🤓
реал 4 победы. 5 Барсы и 2 АТМ. а теперь напомни победы Барсы в еврокубках за последние 10 лет. ах, да..... хаахахахаха
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Иван Алейников
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Один сезон маловато, лет на 10 надо.
Согласен
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МГЕР
Больше корупции чем в самом уефа нет ни в какой организации мира. Что они ищут, у кого ищут, хрен поймёшь
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МГЕР
Ответ Колбаскер тут
Вернуть все ЛЧ с 2001 года законным победителям. Отдать все ЗМ законным владельцам.
Каждый о своём тоскует.
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Kyancey
Отобрать купленные кубки ЛЧ 2006, 2009, 2011 и отдать их истинным обладателям!
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Игорь Новиков
Ответ Роман
А также виноват Перес и Тебас. По мнению бчкашных
это само собой.
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Direct free kick
Ответ Yuriy Matochkin
Что там по норжевскому слепому Эвребэ?
Он просто один из многих.
А вот маленькое дополнение. Лучшие трансферы :
Сезон 2004/05 : Андрес Фриск
Сезон 2005/06 : Маркус Мерк и Ален Сарс
Сезон 2008/09 : Том Хенинг Эвребе.
Сезон 2009/10 : Де Блекере
Сезон 2010/11: Вольфанг Штарк и конечно же Де Блекере (аренда).
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mr kovalsky
Правильное решение, перфомансы Айтекина и Эвребе никем не забыты, нужно в сегунду отправить прогнить
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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
До матча ещё
Ну это понятно)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca
Пятая точка сгорела?)
До матча ещё
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nurikkkk
Ответ GuruFutbola
Как открыли, так же и закроют)
Расскажи, какого это болеть за судейский проект?)))
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gleboloco
УЕФА главное не выйти на самих себя
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nurikkkk
Ответ человек-муравей человек-физрук
УЕФА Реал не тронут. если вспомнить ЛЧ взятые Реалом сразу становится понятно кто главный спонсор Чеферина
Что не так было с прошлой ЛЧ?
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Oleg
Ответ Tpy6kaMerlina
Уефа это невыгодно, как и испанской федерации футбола. Скорее всего Барса отделается минимальными наказаниями. Не верю, что такой клуб скинут в самую низшую лигу и отстранят от ЕК надолго
Просто закроют дело да и все.
УЕФА должна была отреагировать, но доказательств как не было, так и нет.
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FanRocstar
Ответ Роман
Забрать все трофеи и выгнать с позором в Сегунду.
Полностью согласен значит план таков: заберём все трофеи у Реала и Реал дальше отправляется в Сегунду и все будут довольны как будто ничего и не было
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Антон Колпаков
еще один шаг к суперлиге
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Direct free kick
Ответ Rick Sanchezz
Арсеналу отдать кубок ЛЧ за позорище 2006 года, Челси за 2009
Чего это Арсеналу? Милан больше пострадал от судей бчк в 2006. Пробиваем Маркус Мерк гол Шевченко и всё становится ясно
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-4
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Сурхай Лукманов
Ответ Vovker
Можно пруф, где она так сказала? Ибо обвинение пока никто не снимал)
Я сказал что обвинение сняли ? Я сказал что прямых улик против барсы нет .
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Yuriy Matochkin
Что там по норжевскому слепому Эвребэ?
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Сурхай Лукманов
Ответ Vovker
Можно пруф, где она так сказала? Ибо обвинение пока никто не снимал)
Интернет в помощь. и здесь уже кидали пост что иск против барсы ничего не значит потому что ничего нет .
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белошип
Ответ Alexandr Donskoy
реал самый судейский клаб в мире
🤡
Однако именно бчку хотят забанить от футбола за заносы судьям и лишить всех кабинетных трофеев)
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Денис Александрович
Ответ Анвар Масимов
да и за оплату судей слишком смешная сумма
Тут видимо по принципу, что сможете доказать. А заносить могли по разному, способов миллион.
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Сурхай Лукманов
Ответ Vovker
че т пока что факты коррупции вскрылись только со стороны Барселоны, а не Реала, к вашему сожалению
Это пока 😂
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Константин Эсперов
И всё это на руку Суперлиге . Перес гений .
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