УЕФА открыл дело против «Барселоны» из-за выплат Негрейре

открыл дисциплинарное дело в отношении «Барселоны».

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дело в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы.

Разбирательство инициировано в связи с делом о возможной коррупции в связи с выплатами , занимавшему ранее пост вице-президента Технического судейского комитета Королевской федерации футбола Испании.

Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. Ранее прокуратура Барселоны подала иск против клуба.

Сообщалось, что УЕФА, согласно регламенту, вправе отстранить «Барселону» от участия в еврокубках на один сезон.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?