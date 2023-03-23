Игроки «Чикаго» не будут надевать радужные джерси из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ (The Athletic)

Теги Чикаго Антон Худобин НХЛ Никита Зайцев игровая форма ЛГБТ Хоккей

Хоккеисты «Чикаго» не будут надевать форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Ванкувером».

«Блэкхокс» решили не использовать радужные джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»), сославшись на соображения безопасности для игроков клуба российского происхождения, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в команде.

Два источника подчеркнули, что решение было принято руководством команды и представителями службы безопасности, а не игроками.

Сообщается, что источник издания не знает, возражали ли игроки, которые хотели надеть радужные джерси, против решения клуба. Организация не дала им выбора, опасаясь, что российские игроки могут быть вынуждены ссылаться на российский закон в качестве причины своего отсутствия.

Отмечается, что из-за того, как написан закон, команда беспокоится, что игроки могут в конечном итоге нарушить его, просто сославшись на него как на причину своего неучастия, потому что это означало бы, что в противном случае они бы надели свитеры.

За «Чикаго» в НХЛ играет защитник Никита Зайцев, в системе клуба также выступает вратарь Антон Худобин.

Ранее The Athletic сообщал, что «Миннесота» отказалась от радужных джерси в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. В составе клуба в НХЛ играет Кирилл Капризов.

Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Кроме того, «Рейнджерс», в составе которых также есть российские игроки, не надели форму с ЛГБТ-символикой, сославшись на «право каждого человека уважительно выражать свои убеждения».

«Айлендерс» не будут использовать радужную ленту в рамках акции Pride Night. Они никогда не надевают форму с ЛГБТ-символикой

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36 комментариев

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Nikolas Polosukhin
скоро, глядишь, так им и повестки начнут приходить) ну че законодательство РФ надо соблюдать.
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tyuiop tyuiop
Ответ Артём Горбенко
не хотят подставлять своего игрока под статью уважение Чикаго
правильно делают, это не совок где поступил приказ и все выполняют
добавить проблем человеку на ровном месте могут.
а внимание к проблеме и так привлекли отказом
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Артём Горбенко
Ответ HockeyMan
Очень забавно, когда клубы Сша, считаются с законом РФ )))))
не хотят подставлять своего игрока под статью
уважение Чикаго
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HellLight
любопытная причина, а главное правдивая)))
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Artem Karev
Ответ Berbatov09
Удобно прикрываться законами другой страны чтобы тупо не вмазываться в эти разноцветные дела :)
шаришь
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Axmat Cecenov
Вспомнил эпизод в Камеди, где чебурашку хотели отправить в США в роли президента, чтобы наши законы там действовали
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Дмитрий Белов
Самое интересное - а какую выгоду от этого получат сами клубы и Лига ? Гондурасы массово повалят на матчи и завалят деньгами ? Если просто солидарность - то у игроков хоть спросили ? Выходит - тупо разнарядка под угрозой нападок, но ловко догадались прикрыться нашим законом, вроде как и "за" и в тоже время не пришлось позориться на раскатке.
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Одна_Тарелка
Вот журналисты удивятся, когда до текста закона доберутся и поймут, что он никак заокеанских хоккеистов не трогает, пусть они хоть там порятся прилюдно в радужных повязках, показывая при этом свой российский паспорт. Хотя о чём это я, не прочитают=(
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Семен Спесивцев
Чикаго(Томск)
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Макс_Вирер
Мы им и президента одного выбрали.))
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Э М
Есть ли клубы НХЛ без россиян? Сейчас все будут охотиться за нашими пацанами)
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Stivi M.D.
Даже в США работают законы РФ, а у нас все никак ))
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KozlikX
Ответ Мистер Уайт
Сказ про то, как Зайцев нагнул гомосеков.
как в мультике про зайца и медведя , который застрял между деревьев
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Russ Ivan
России надо ещё пару законов принять о запрете алкоголя, табака, наркоты, оружия и фаст-фуда. Тогда в США продолжительность жизни ого-го скаканёт...
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Кирилл.С-Пб
Ночь гордости??? Как по мне это утро дырявости. Какой стыд 🤦🙈
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melmi
Забавно
Один в системе клуба
Один в составе
Тот случай когда один в поле воин
Думаю был какой-то брифинг и они ( все клубы ) решили теперь ссылаться на этот закон
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Direct free kick
"США - колония России", - Джо Байден
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Кавабунга Шреддоголовый
В США действуют законы РФ? Сильно
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Bangal88
Рука Кремля)))
Вообще топовую отмазку они придумали)))
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Alexander Prokofyev
А тех американцев, кто все-таки наденет такие свитера, будут судить в Басманном суде
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белая простыня олимпиады
Ахахаха, вот это поворот))) это мы однозначно одобряем 😀😀😀
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Hola Hola
Я что-то два раза прочитал и не понял логику. Получается, чтобы не допустить ситуации, когда игроки ссылались бы на российский закон, они запретили вообще всей команде надевать свитера?
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And-Rover
Это звучит смешно, что даже не русские хоккеисты соблюдают чужой закон. Лол.
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Yusa Naza
грамотный отказ.
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Veld
Ответ Колбаскер тут
Ну вот, российские законы начинают работать везде. Наконец-то дожил
НААШИ ЗАКОНЫ СААМЫЕ ЗАКОННЫЕ, У-ХУ!
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