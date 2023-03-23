Игроки «Чикаго» не будут надевать радужные джерси из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ (The Athletic)

Хоккеисты « » не будут надевать форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Ванкувером».

«Блэкхокс» решили не использовать радужные джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»), сославшись на соображения безопасности для игроков клуба российского происхождения, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в команде.

Два источника подчеркнули, что решение было принято руководством команды и представителями службы безопасности, а не игроками.

Сообщается, что источник издания не знает, возражали ли игроки, которые хотели надеть радужные джерси, против решения клуба. Организация не дала им выбора, опасаясь, что российские игроки могут быть вынуждены ссылаться на российский закон в качестве причины своего отсутствия.

Отмечается, что из-за того, как написан закон, команда беспокоится, что игроки могут в конечном итоге нарушить его, просто сославшись на него как на причину своего неучастия, потому что это означало бы, что в противном случае они бы надели свитеры.

За «Чикаго» в играет защитник , в системе клуба также выступает вратарь .

Ранее The Athletic сообщал, что «Миннесота» отказалась от радужных джерси в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. В составе клуба в НХЛ играет Кирилл Капризов.

Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Кроме того, «Рейнджерс», в составе которых также есть российские игроки, не надели форму с ЛГБТ-символикой, сославшись на «право каждого человека уважительно выражать свои убеждения».

«Айлендерс» не будут использовать радужную ленту в рамках акции Pride Night. Они никогда не надевают форму с ЛГБТ-символикой