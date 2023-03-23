назвал заявление главы МОК Томаса Баха «сотрясанием воздуха».

Ранее Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов. Олимпийские игры, по мнению главы МОК, должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой.

– Томас Бах опять заговорил про допуск российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024. Верим в искренность Баха?

– Это какое по счету выступление Баха? Я считаю, что это сотрясание воздуха. Чем больше он говорит, тем больше он эту тему замыливает.

Я по-прежнему пессимист и считаю, что никто нас никуда не допустит. Если бы хотели допустить – берите и допускайте. Ребят, поезд уже уходит. Отборочные турниры к Олимпиаде проходят вовсю.

МОК МОКом, но есть еще противодействие различных стран и федераций. А это очень большая работа. Вот фехтовальщиков допустили, а Германия отказалась проводить этап Кубка мира. И так будет со многими видами спорта.

– 28 марта состоится исполком МОК, на котором будет рассмотрен вопрос нашего допуска. Нас могут допустить уже 28 марта.

– Ничего хорошего я от этих исполкомов не жду. Мы же люди серьезные. Хотели бы допустить – допустили бы. Я рад буду ошибиться, но по-моему, это все исключительно сотрясание воздуха.

– Забегая вперед, если вдруг нас допустят, стоит ли нам ехать на Олимпиаду под нейтральным статусом?

– А у нас выбора нет. Мы три последних Олимпиады выступали под нейтральным статусом. Если мы откажемся, будем дураками. Надо ехать и выступать, – сказал Губерниев.

Томас Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают