Дмитрий Губерниев: «Мы три Олимпиады выступали под нейтральным статусом. Если откажемся, будем дураками. Надо ехать и выступать»

Теги МОК Дмитрий Губерниев Томас Бах Париж-2024 Политика Биатлон

Дмитрий Губерниев назвал заявление главы МОК Томаса Баха «сотрясанием воздуха».

Ранее Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов. Олимпийские игры, по мнению главы МОК, должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой.

– Томас Бах опять заговорил про допуск российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024. Верим в искренность Баха?

– Это какое по счету выступление Баха? Я считаю, что это сотрясание воздуха. Чем больше он говорит, тем больше он эту тему замыливает.

Я по-прежнему пессимист и считаю, что никто нас никуда не допустит. Если бы хотели допустить – берите и допускайте. Ребят, поезд уже уходит. Отборочные турниры к Олимпиаде проходят вовсю.

МОК МОКом, но есть еще противодействие различных стран и федераций. А это очень большая работа. Вот фехтовальщиков допустили, а Германия отказалась проводить этап Кубка мира. И так будет со многими видами спорта.

– 28 марта состоится исполком МОК, на котором будет рассмотрен вопрос нашего допуска. Нас могут допустить уже 28 марта.

– Ничего хорошего я от этих исполкомов не жду. Мы же люди серьезные. Хотели бы допустить – допустили бы. Я рад буду ошибиться, но по-моему, это все исключительно сотрясание воздуха.

– Забегая вперед, если вдруг нас допустят, стоит ли нам ехать на Олимпиаду под нейтральным статусом?

– А у нас выбора нет. Мы три последних Олимпиады выступали под нейтральным статусом. Если мы откажемся, будем дураками. Надо ехать и выступать, – сказал Губерниев. 

Томас Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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46 комментариев

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AERN
Ты и вали под этим флагом.
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Alena Kostornaia
Россияне, если у вас такая великая держава при Путине, то почему вы под свои флагом уже много лет не можете выступать?)))
Разве не очевидно, что политика спецоперателя привела к унизмтельному положению для вашей страны?;)
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Погладь быка
Вы да. Беларусы должны выступать только под WRW флагами.
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Dinamik1
Власть что не видит к чему призывает губошлеп.Опять белая тряпочка да он же иноагент легко переобулся.
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Seven2482
та и пофиг на этих лицемеров.
когда ковбои шарахнули по югославии и ираку никто и рта не раскрыл, ни одной санкции не было введено
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Viks
Ответ Competition Score
Едь и выступай. Если пустят.
"Едь" и "ложь". Если "хотишь"
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Саша Кутузова
Ответ maripous
Выбор есть всегда. Дураками мы были когда согласились на унижение выступать без флага и гимна под белой тряпкой. Воспитав тем самым поколение собственных спортсменов, которым плевать на флаг и гимн. И которые на все согласные-на любое предательство, лишь бы на заграничный турнир пустили. А сейчас никаких нейтральных статусов. Времена изменились, и обстоятельства. Российская сборная только под российским флагом и гимном. И никак иначе. Если нас не хотят там видеть, значит нас там не будет.
Сидите дома, борщ варите и не решайте за спортсменов. Это их жизнь и их карьера, которая быстротечна. Не они вогнали себя в такую ситуацию. А кто это сделал - пусть дома и сидит.
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Maxim Belyaev
Правильно все говорит. Жертвовать, возможно, единственным шансом выступить на Олимпиаде из-за политиков - глупость
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Злодей Спб
Участие в любых международных мероприятиях "в нейтральном статусе" подрывает суверенитет, репутацию РФ и один из элементов (ака "скреп") внутригосударственной пропаганды .

Наши спортивные функционеры через флаг и гимн переступили, только чтобы "остаться в большой спортивной семье", которой присутствие РФ на спортивных мероприятиях даже в спокойные времена было нежелательно - в слишком многих видах спорта РФ создавала конкуренцию остальным странам.

А теперь эти заигрывания с нейтральным статусом только показывает пример российским спортсменам - флаг для не важен, что косвенно стимулирует смену гражданства.

Нам точно нужно ЭТО?
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Anna Morgan
да никто не будет выступать с российскими спортсменами пока не закончится сво. даже если моки и прочие допустят. будут бойкотировать федерации и спортсмены. Мне кажется, это лучше для сами спортсменов - не лезть туда, где видеть не хотят
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Gondeira
Ответ Леди Брэкнелл
Вопрос прочтите, умник 🤣
Пробелы в образовании, что тут скажешь. "Гляжу в книгу - вижу фигу".
: )
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Arthur Morgan
Ответ maripous
Выбор есть всегда. Дураками мы были когда согласились на унижение выступать без флага и гимна под белой тряпкой. Воспитав тем самым поколение собственных спортсменов, которым плевать на флаг и гимн. И которые на все согласные-на любое предательство, лишь бы на заграничный турнир пустили. А сейчас никаких нейтральных статусов. Времена изменились, и обстоятельства. Российская сборная только под российским флагом и гимном. И никак иначе. Если нас не хотят там видеть, значит нас там не будет.
Спасибо, вот бы так все думали. Класс.

Тем временем за кулисами:
*Оооо, да, наконец-то этих не будет на соревнованиях))
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Competition Score
Едь и выступай. Если пустят.
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Sergant Neo
Все страны жили жили мирно потом пришли бравые ребята в лице путинской террористической группировки, и стали диктовать свои условия , как соседним государством себя вести , все должно быть под них подстроено, Ну Украинцы же не лезут к вам со своими законами , принципами , люди просто устали этой власти , то что было на майдане , это говорит о том что люди не терпилы , как в России , Молодежь хочет жить по новым европейским ценностям , пора этот совок давно скинуть и жить самим не смотреть на Россию , мы отдельное государство , нас с России ничего не связывает , уходите солдаты , уходите , оставьте нас .
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olvl
Ответ bengalsckyzh
Сегодня старт отборочного турнира ЧЕ по футболу в ФРГ и нас там нет. А белорусы есть.. Вот как оно получилось..
Я рада за белорусов.
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Viks
Надо ехать и выступать» --- Ты, губАшлёп, ещё не всё про другие условия нейтральности знаешь.
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Andrew Petrov
если отправить одного Губера под радужным или нейтральным флагом? может он скучает по своим соратникам,надо дать ему шанс в конце концов🤔
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GullitRuud
негодяй .
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Леди Брэкнелл
Я думаю, ближайшая для нас олимпиада это 2030 в лучшем случае.
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maripous
Выбор есть всегда. Дураками мы были когда согласились на унижение выступать без флага и гимна под белой тряпкой. Воспитав тем самым поколение собственных спортсменов, которым плевать на флаг и гимн. И которые на все согласные-на любое предательство, лишь бы на заграничный турнир пустили.
А сейчас никаких нейтральных статусов. Времена изменились, и обстоятельства. Российская сборная только под российским флагом и гимном. И никак иначе.
Если нас не хотят там видеть, значит нас там не будет.
+12
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Viks
" Вот фехтовальщиков допустили, а Германия отказалась проводить этап Кубка мира." --- Потому что федерации и МОК ещё не последние инстанции.
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Леди Брэкнелл
Ответ тоторо
так нас не допускают и под нейтральным никуда дурачок
Вопрос прочтите, умник 🤣
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tyuiop tyuiop
Ответ Дмитрий
Где сейчас Запад открыто говорит, что хочет развала России и где он ранее так говорил закрыто?))) опять Соловьев сказал?))
а как ещё заставить людей брать повестку?
все как Геббельс учил
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Дмитрий
Ответ Mypta3uh23
Конкретно можно ссылки, где говорят о развале страны? Я это только от внутренних блогеров слышу
Да это всем известно со времен Рюрика. Но ссылок нет и не будет😂😂
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Анна Беляева
Ответ Азамат011989
Тогда не было войны и Запад в открытую не говорил, что хочет развала России. Так что никуда мы не поедем под нейтральным флагом!
Вы можете остаться дома, а спортсмены, которые сдетства пахали ради этой олимпиады, пусть едут. У них второго шанса может и не быть.
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