Дмитрий Губерниев: «Мы три Олимпиады выступали под нейтральным статусом. Если откажемся, будем дураками. Надо ехать и выступать»
Дмитрий Губерниев назвал заявление главы МОК Томаса Баха «сотрясанием воздуха».
Ранее Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов. Олимпийские игры, по мнению главы МОК, должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой.
– Томас Бах опять заговорил про допуск российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024. Верим в искренность Баха?
– Это какое по счету выступление Баха? Я считаю, что это сотрясание воздуха. Чем больше он говорит, тем больше он эту тему замыливает.
Я по-прежнему пессимист и считаю, что никто нас никуда не допустит. Если бы хотели допустить – берите и допускайте. Ребят, поезд уже уходит. Отборочные турниры к Олимпиаде проходят вовсю.
МОК МОКом, но есть еще противодействие различных стран и федераций. А это очень большая работа. Вот фехтовальщиков допустили, а Германия отказалась проводить этап Кубка мира. И так будет со многими видами спорта.
– 28 марта состоится исполком МОК, на котором будет рассмотрен вопрос нашего допуска. Нас могут допустить уже 28 марта.
– Ничего хорошего я от этих исполкомов не жду. Мы же люди серьезные. Хотели бы допустить – допустили бы. Я рад буду ошибиться, но по-моему, это все исключительно сотрясание воздуха.
– Забегая вперед, если вдруг нас допустят, стоит ли нам ехать на Олимпиаду под нейтральным статусом?
– А у нас выбора нет. Мы три последних Олимпиады выступали под нейтральным статусом. Если мы откажемся, будем дураками. Надо ехать и выступать, – сказал Губерниев.
Томас Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
Разве не очевидно, что политика спецоперателя привела к унизмтельному положению для вашей страны?;)
когда ковбои шарахнули по югославии и ираку никто и рта не раскрыл, ни одной санкции не было введено
Наши спортивные функционеры через флаг и гимн переступили, только чтобы "остаться в большой спортивной семье", которой присутствие РФ на спортивных мероприятиях даже в спокойные времена было нежелательно - в слишком многих видах спорта РФ создавала конкуренцию остальным странам.
А теперь эти заигрывания с нейтральным статусом только показывает пример российским спортсменам - флаг для не важен, что косвенно стимулирует смену гражданства.
Нам точно нужно ЭТО?
: )
Тем временем за кулисами:
*Оооо, да, наконец-то этих не будет на соревнованиях))
А сейчас никаких нейтральных статусов. Времена изменились, и обстоятельства. Российская сборная только под российским флагом и гимном. И никак иначе.
Если нас не хотят там видеть, значит нас там не будет.
все как Геббельс учил