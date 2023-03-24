Тухель возглавит «Баварию». Он согласился, стороны договорились (Фабрицио Романо)

станет новым главным тренером «Баварии».

Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Романо, стороны уже пришли к договоренности, Тухель согласился на работу. Контракт с ним согласован, а документы готовятся прямо сейчас.

Ранее Bild сообщила, что руководство клуба приняло решение уволить 35-летнего .

« » после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание и опередить себя по итогам 25-го тура Бундеслиги. Это вызвало недовольство менеджеров.

Тухель был отправлен «Челси» в отставку в начале сезона.