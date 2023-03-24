Тухель возглавит «Баварию». Он согласился, стороны договорились (Фабрицио Романо)
Томас Тухель станет новым главным тренером «Баварии».
Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.
По данным Романо, стороны уже пришли к договоренности, Тухель согласился на работу. Контракт с ним согласован, а документы готовятся прямо сейчас.
Ранее Bild сообщила, что руководство клуба приняло решение уволить 35-летнего Юлиана Нагельсманна.
«Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание и опередить себя по итогам 25-го тура Бундеслиги. Это вызвало недовольство менеджеров.
Тухель был отправлен «Челси» в отставку в начале сезона.
А вот с Хасаном наверняка тёрки будут. С этим бездарем откажется работать любой топовый тренер
Клоппа в ПСЖ
В Баварии походу недовольны игроки были тренером.
И за 1 место в бундес лиге.