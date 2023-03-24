Тухель возглавит «Баварию». Он согласился, стороны договорились (Фабрицио Романо)

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Томас Тухель станет новым главным тренером «Баварии».

Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Романо, стороны уже пришли к договоренности, Тухель согласился на работу. Контракт с ним согласован, а документы готовятся прямо сейчас.

Ранее Bild сообщила, что руководство клуба приняло решение уволить 35-летнего Юлиана Нагельсманна.

«Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание и опередить себя по итогам 25-го тура Бундеслиги. Это вызвало недовольство менеджеров.

Тухель был отправлен «Челси» в отставку в начале сезона.

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96 комментариев

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XavIniesta2008-2015
Ответ Фрэнк Канистра
Засекаем время через сколько тухель посрется с салихомиджичем и лидерами команды. ставлю на 1 сезон.
Когда Тухель последний раз ссорился с лидерами команды ? У него даже с Мбаппе и Неймаром были нормальные отношения
А вот с Хасаном наверняка тёрки будут. С этим бездарем откажется работать любой топовый тренер
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андрей кольцов
Ответ Амин Чич
смешно слышать от болел среднего европейского клуба 🤣🤣🤣🤣🤣
Ты считаешь себя лучше из-за того, что тебе симпатичен другой клуб? Смешон ты
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Say Hello to the Robots
Ответ WelcomeBackPURE
Думал Талалаева назначат, там все так совпало
Мостовой: "Я для вас какая-то шутка?"
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das1k
Ответ Barca
А что руководству Баварии не понравилось? В ЛЧ уверено идут, на групповом этапе набрали 18 из 18 возможных . Обыграли ПСЖ, да в лиге идут неуверенно, но блин, ну не каждый год выиграть салатницу
Да им достаточно выиграть в следующем туре, чтобы вернуться на первое место и я уверен, что они выиграют чемп. Странное решение, мягко говоря.
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llolishe
Единственный плюс-Тухель знает как обыгравать Ситю
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llolishe
Ответ Любезный Коссутий
Нагельсмана в ПСЖ
В Ливерпуль
Клоппа в ПСЖ
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glock17
Ответ Фран
Очень лихорадочная замена тренера. Ничего хорошего из такого не бывает, как правило. 4-0 от Сити получат.
в приход Тухеля в Челси, Сити не мог у него выиграть вроде бы 5 матчей подряд, в том числе и финал ЛЧ
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llolishe
Три гостевых поражения в сезоне в Баварке котируется как плохой результат пхахахахаха
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Любезный Коссутий
Нагельсмана в ПСЖ
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Георгий Гуляев
Неожиданно это все. Думал, тухель ждёт Реал.
В Баварии походу недовольны игроки были тренером.
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Jokk
Ответ 84z8fgzsf8
Обамеянга!
Все забыли про Пулишича
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Пинающий Достоинства
И давно в Баварии на испанском говорят?!
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Setdow Kazuto
Ответ Амин Чич
смешно слышать от болел среднего европейского клуба 🤣🤣🤣🤣🤣
Смешно слышать что ты смеёшься над человеком который верит своему клубу и болеет за него
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gamechanger
Считал Сити явным фаворитом в их паре в четвертьфинале, но сейчас есть сомнения. Конечно, непонятно, как команда заиграет при Тухеле, но, как мы знаем, он умеет в короткин сроки внедрять свои идеи.
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ZamoRano
Ответ Фран
Так можете поставить против Милана, никто не мешает :)
Фран, привет, я как болельщик Реала в этой лч за Милан. Всегда уважал этот клуб, это было бы красиво! :))
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инок
Удачи Тухелю в Баварии. Надеюсь, что поборется за ЛЧ.
И за 1 место в бундес лиге.
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Barca
Ответ 84z8fgzsf8
Обамеянга!
Обамеянг наш!
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Madcomposer
Это всё что-то резкое, как понос
+1
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84z8fgzsf8
Ответ Barca
И Лукаку
Обамеянга!
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London.is.blue
Ответ Амин Чич
Бавария рвет и картонный челси как бы )))
2012
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Фран
Ответ Амин Чич
ты уверен!? думаю скорее всего Милан от Наполи 4 сухих получит 🤣🤣🤣
Так можете поставить против Милана, никто не мешает :)
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Barca
А если говорить про Тухеля, то если ты не будешь делать, то, что он просит, тут он будет проявлять жёсткую токсичность
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Jurij Crazy
Дитера Флика бы вернуть.
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Barca
Ответ REALITY
Тухлый долго не задержится … Удачи конечно ! Но очень странное решение руководства Баварии
Зная его токсичность, то возможно
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AlexTim03
Ответ З А
Тухель то точно не будет с лидерами конфликтовать, я так понимаю?))
Нет, он не Байрон, он - другой
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