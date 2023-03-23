Томас Бах: «Наши принципы запрещают любую поддержку боевых действий, в том числе демонстрацию символики Z»
Томас Бах считает, что российские спортсмены не должны использовать символику Z.
«Наши принципы ясно и четко говорят о том, что запрещается любая активная поддержка боевых действий, в том числе демонстрация [символики] Z – это включает в себя публикации и многое другое.
Те, кто подобным образом поддерживает боевые действия, не могут участвовать в соревнованиях. Или же им не следует участвовать, учитывая, что это лишь наши рекомендации для международных федераций», – цитирует главу Международного олимпийского комитета (МОК) Inside the Games.
В то время как во многих странах за эту повязку предусмотрена смертная казнь, а зачастую на улицах могут и в чан прописать, если выяснится что ты голубой.
Будешь дальше сравнивать несравнимовое?
"Ну и вишенка на торте: гормональная терапия не калечит детей?))"
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Да кому не похер? Их заставляют что ли?? Их тело, пусть делают что хотят, тебе что больше всех надо? Почему те кто чайлдфри абсолютно начхать? Это ведь такое же отклонение от нормы. Или протестовать против чайлдфри не так хайпово да?
Сменяемые деды - куда меньшая угроза человечеству, чем те, которые за два с лишним десятка лет уже вросли в свой трон.