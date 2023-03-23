Томас Бах: «Наши принципы запрещают любую поддержку боевых действий, в том числе демонстрацию символики Z»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Политика Биатлон

Томас Бах считает, что российские спортсмены не должны использовать символику Z.

«Наши принципы ясно и четко говорят о том, что запрещается любая активная поддержка боевых действий, в том числе демонстрация [символики] Z – это включает в себя публикации и многое другое.

Те, кто подобным образом поддерживает боевые действия, не могут участвовать в соревнованиях. Или же им не следует участвовать, учитывая, что это лишь наши рекомендации для международных федераций», – цитирует главу Международного олимпийского комитета (МОК) Inside the Games.

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91 комментарий

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Kvik75
Ответ Евгений Блажес
«Когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя родиной». Цитата из «Ромула Великого».
а я подумал из зеленского
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Fassar
Ответ Stivi M.D.
Кто и кого должен осуждать? Самую передовую страну в мире? Мирового полицейского? Вы себя слышите то хоть..
А кто им право дал, уничтожать другие государства? Без решений совбеза ООН, не понравилась власть в государстве, мы принесем вам демократию, а что-то ни разу этой демократии не вышло, страны в огне войн, конфликтов, а Америке вообще плевать на всех, кроме себя
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Hivaga22
Ответ Stivi M.D.
Ой ой ой бедную тетушку Джоанн зафлеймили несколько десятков ноунеймов в комментариях на твиттере, какой ужас, надеюсь с ней все в порядке. В то время как во многих странах за эту повязку предусмотрена смертная казнь, а зачастую на улицах могут и в чан прописать, если выяснится что ты голубой. Будешь дальше сравнивать несравнимовое? "Ну и вишенка на торте: гормональная терапия не калечит детей?))" ==== Да кому не похер? Их заставляют что ли?? Их тело, пусть делают что хотят, тебе что больше всех надо? Почему те кто чайлдфри абсолютно начхать? Это ведь такое же отклонение от нормы. Или протестовать против чайлдфри не так хайпово да?
Нормальным людям не похер. Но защитникам ЛГБТ почему-то всем поголовно похер, как себя изуродуют дети. Поэтому вас и не любят, как бы там ни истерил модератор с абсолютно нормальных моих комментариев про ЛГБТ, которые были до этого) ничто эту истину изменить не способно: вас терпеть не могут именно за то, что вы лицемерные радужные ребята. Но теперь маятник качнулся в другую сторону, и вам это будут очень часто говорить. Как бы ни бесился модер спортса)
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Лигурийский регулировщик
Ответ Konstantin Zagainov
Ну тогда будьте последовательны и запретите в рамках соревнований ВСЕ политические высказывания и акции, в т.ч. БЛМ, всяких меньшинств и иже с ними. То же самое по поводу истерик и бойкотов относительно участия/неучастия тех или иных стран. Так будет справедливо. Мечты-мечты, короче....
Так он не про политику сказал, а про боевые действия.
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Kvik75
Ответ Максим Пантелеев
Вот да. С паровоза путинского движения как с гуся вода. Ноль вопросов. Зато Канада ноунеймам въезд запрещает, которые с Путиным и близко никода не стояли и вообще о политике в жизни ни слова не сказали
ты о себе
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Orion_17
Ответ Ivan Balashov
В США последний безумный дед больше чем на один срок не задержался. Да и нынешний тоже близок к этому. Сменяемые деды - куда меньшая угроза человечеству, чем те, которые за два с лишним десятка лет уже вросли в свой трон.
да-да, династии Бушей, Клинтонов, Кеннеди не считаем уже, Трюдо там по наследству канадский трон передают - это другое, знаем
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Kvik75
Ответ Stivi M.D.
Ну удали, в чем проблема?
а ты чмо
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ks-1993
Ответ Viks
Бах: «Наши принципы..." --- Очень смешно, учитывая что у скользкого Баха никаких принципов нет.
у них такие же принципы, как и расследование взрыва потоков
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Fox_Mulder_12
Ответ gribovodoved
Публично можно не поддерживать, но почему заставляют публично осуждать?))
Осуждать публично что? Войну? И правда, зачем осуждать войну, смерть, разруху, оккупации.
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Hivaga22
Ответ Stivi M.D.
У тебя и вовсе нет аргументов. "Калечат детей" - требует доказательств. Не говоря уже о том, что радужная повязка не пропагандирует ЛГБТ. Он говорит о том, что если кто-то "не такой", то не нужно его буллить. Только и всего. И вообще тебе какая разница, кто и какие терапии делает? Чем философия чайлд фри хуже ЛГБТ? И однако я не вижу, чтобы с первым боролись как с нечто паразитическим.
Не знаю, что там админам не понравилось в моем комменте о том, как "лгбт-шники" НЕ буллили Джоан Роулинг только за то, что она не хотела становиться "менструирующим существом". Но я его повторю. Как и повторю, что американские и канадские хоккеисты настолько зашуганы этой анти-буллинговой повесткой, что вынуждены прикрываться российскими законами, чтобы не надевать радужные свитера. Как и то, что достали нарочно сексуализированные транссексуалы в детских сказках, когда им там вообще не места. Настолько не-буллинговая повестка, что лезет изо всех щелей, а если на западе скажешь слово поперек - вот тут ты и узнаешь, что такое настоящий небуллинг)))
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Kvik75
Ответ Максим Пантелеев
Это не Россия начала, а один человек. Зачем -никто не понимает. Там только за осаленные на Западе 350 млн -Украину купить можно было. Это первое. А вот зачем США и НАТО перли свои танки и ракеты к Петербургу, когда Россия свои базы на Кубе например закрывала ? Кто тут воинствующий и провокатор?
ты что ли
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Stivi M.D.
Ответ red_devils
аа, ну вот и дошли до того, что "им можно, а нам нет" :) фигли, мировой полицейский же, передовая страна, да да.
То что дозволено Юпитеру, не позволено быку
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yesnil
Ответ Адекватник
Да все правильно, блин. ЛЮБЫЕ политические-околополитические-социальные и прочие перформансы - нафиг с пляжа. ЛЮБЫЕ. Проблема у вас начинается тогда, когда здесь вижу, а здесь не вижу. Здесь нельзя, а здесь этодругое... Будте уже мужиками там у себя в этих ваших моках...
Брось! Политика двойных стандартов себя хорошо зарекомендовала ( сарказм )
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Stivi M.D.
Ответ Hivaga22
Комментарий удален модератором
Ой ой ой бедную тетушку Джоанн зафлеймили несколько десятков ноунеймов в комментариях на твиттере, какой ужас, надеюсь с ней все в порядке.
В то время как во многих странах за эту повязку предусмотрена смертная казнь, а зачастую на улицах могут и в чан прописать, если выяснится что ты голубой.
Будешь дальше сравнивать несравнимовое?

"Ну и вишенка на торте: гормональная терапия не калечит детей?))"
====
Да кому не похер? Их заставляют что ли?? Их тело, пусть делают что хотят, тебе что больше всех надо? Почему те кто чайлдфри абсолютно начхать? Это ведь такое же отклонение от нормы. Или протестовать против чайлдфри не так хайпово да?
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Viks
Бах: «Наши принципы..." --- Очень смешно, учитывая что у скользкого Баха никаких принципов нет.
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nnn4404
Ответ ks-1993
Тогда уронили сало тоже нужно банить, ибо это нац.лозунг
себя забань
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Максим Пантелеев
Ответ Alexander2022
Только "патриоты" считают, что не поддерживать действия - это предательство Родины
Причем отдавать целые области, не взорвать ни одного моста за год, электрику начать выключать только через 9 месяцев - это не предательство Родины ( вот как так?)
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ks-1993
Тогда уронили сало тоже нужно банить, ибо это нац.лозунг
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Максим Пантелеев
Ответ тоторо
овечкина не пустят?
Вот да. С паровоза путинского движения как с гуся вода. Ноль вопросов. Зато Канада ноунеймам въезд запрещает, которые с Путиным и близко никода не стояли и вообще о политике в жизни ни слова не сказали
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Alexander2022
Ответ opty
Почему тогда спортсмены США не отстранены от олимпийского движения ?
То есть ты приравнял действия России к действиям США. Значит Россия такая же кровожадная, как Штаты
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Максим Пантелеев
Ответ Data Architector
Угу... Россия начала войну, "чтобы не было войны"...
Это не Россия начала, а один человек. Зачем -никто не понимает. Там только за осаленные на Западе 350 млн -Украину купить можно было. Это первое. А вот зачем США и НАТО перли свои танки и ракеты к Петербургу, когда Россия свои базы на Кубе например закрывала ? Кто тут воинствующий и провокатор?
0
-3
-3
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Герман Гевейлер
Главное, что все равно Россию не допустят никуда. И это прекрасно!
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red_devils
Ответ Stivi M.D.
Кто и кого должен осуждать? Самую передовую страну в мире? Мирового полицейского? Вы себя слышите то хоть..
аа, ну вот и дошли до того, что "им можно, а нам нет" :) фигли, мировой полицейский же, передовая страна, да да.
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Hivaga22
Ответ Stivi M.D.
У тебя и вовсе нет аргументов. "Калечат детей" - требует доказательств. Не говоря уже о том, что радужная повязка не пропагандирует ЛГБТ. Он говорит о том, что если кто-то "не такой", то не нужно его буллить. Только и всего. И вообще тебе какая разница, кто и какие терапии делает? Чем философия чайлд фри хуже ЛГБТ? И однако я не вижу, чтобы с первым боролись как с нечто паразитическим.
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Ivan Balashov
Ответ Lol Ko
А раньше почему не осуждали США и Ко? Может тогда их безумные деды не дорвались до такой власти и чувства вседозволенности? Да и сейчас не осуждают...
В США последний безумный дед больше чем на один срок не задержался. Да и нынешний тоже близок к этому.

Сменяемые деды - куда меньшая угроза человечеству, чем те, которые за два с лишним десятка лет уже вросли в свой трон.
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