Полиция не верит в версию «Барсы» о выплатах Негрейре для исключения предвзятости судей. Технический комитет считают нейтральным по умолчанию
Полиция не верит в версию «Барселоны» о выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
По версии клуба, выплаты бывшему вице-президенту технического судейского комитета Федерации футбола Испании производились для того, чтобы судьи относились к «Барселоне» непредвзято и не принимали решения против клуба. Эту версию подтвердил на допросе сам Негрейра.
Однако полиция сомневается в правдивости версии «Барселоны», считая, что технический комитет судей нейтрален априори, и выплаты за их нейтралитет не имеют смысла.
Следователи предполагают, что выплаты имели другую цель, и подозревают коррупцию.
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
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