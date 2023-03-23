Полиция не верит в версию «Барсы» о выплатах Негрейре для исключения предвзятости судей. Технический комитет считают нейтральным по умолчанию

Полиция не верит в версию «Барселоны» о выплатах .

По версии клуба, выплаты бывшему вице-президенту технического судейского комитета Федерации футбола производились для того, чтобы судьи относились к «Барселоне» непредвзято и не принимали решения против клуба. Эту версию подтвердил на допросе сам Негрейра.

Однако полиция сомневается в правдивости версии «Барселоны», считая, что технический комитет судей нейтрален априори, и выплаты за их нейтралитет не имеют смысла.

Следователи предполагают, что выплаты имели другую цель, и подозревают коррупцию.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

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