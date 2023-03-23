Полиция не верит в версию «Барсы» о выплатах Негрейре для исключения предвзятости судей. Технический комитет считают нейтральным по умолчанию

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Федерация футбола Испании деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Полиция не верит в версию «Барселоны» о выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

По версии клуба, выплаты бывшему вице-президенту технического судейского комитета Федерации футбола Испании производились для того, чтобы судьи относились к «Барселоне» непредвзято и не принимали решения против клуба. Эту версию подтвердил на допросе сам Негрейра.

Однако полиция сомневается в правдивости версии «Барселоны», считая, что технический комитет судей нейтрален априори, и выплаты за их нейтралитет не имеют смысла.

Следователи предполагают, что выплаты имели другую цель, и подозревают коррупцию.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

«Барселона» платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Ответ Ебздрогыч
Нормальная тема. Давать деньги гаишнику, чтобы правильно фиксировал нарушения, врачу - чтобы хорошо лечил, налоговому инспектору - чтобы правильно считал налоговые выплаты
Разве в России не как раз за это взятки и дают?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А я ясные дни оставляю себе
Неужели наконец хоть один из этих мыльных кредитных пузырей накажут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Негрейра судье перед матчем с "Барсой" :-"Вы тут случайно конверт обронили от" Барсы", за" нейтральное" судейство"!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ Экселлент
Я уверен прокуратура прекрасно знает,как именно может оказать давление на любого,и заставить рассказать, если не всё,то хоть что нибудь,за что можно зацепиться! Из всех,хоть 1 найдется,кто расколится
Возможно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vikeif
Это тоже самое, что ежемесячно платить ГИБДД, что бы тебя штрафовали справедливо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Наивный. Они должны по твоему признаться, что брали взятки и подсуживали "Барсе"!? А ХА ХА
Как тогда доказать,что судьи были лояльны к Барселоне? Если есть след подкупа,то судья является одним из обвиняемых. Либо признавайтесь,либо закрывайте дело.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erbol Saulebekov
Ответ Alex Serpen
Зачем тогда Негрейра со счетов своей компании покупал судьям подарки и водил в рестораны?
Откуда тебе это известно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ dr. cage
Это и дураку было понятно что бартомеу/лапорта/россель просто воровали деньги из барсы благодаря единственному испанцу с открытым ИП Негрейре, и который случайно по совместительству оказался одним из директоров судейского корпуса. Возможно платили ему определенную сумму.
Думаю через пару месяцев уже узнаем все .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Сурхай Лукманов
Никто не скажет что он был подкуплен . Минус карьера , возможно большой штраф, или даже тюрьма
Я уверен прокуратура прекрасно знает,как именно может оказать давление на любого,и заставить рассказать, если не всё,то хоть что нибудь,за что можно зацепиться! Из всех,хоть 1 найдется,кто расколится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Ответ Сурхай Лукманов
Это и дураку было понятно что бартомеу просто воровал деньги из барсы благодаря негрейре. Возможно платил ему определенную сумму.
Это и дураку было понятно что бартомеу/лапорта/россель просто воровали деньги из барсы благодаря единственному испанцу с открытым ИП Негрейре, и который случайно по совместительству оказался одним из директоров судейского корпуса. Возможно платили ему определенную сумму.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Ахахах мы дали взятку Негрейре для того чтобы он обьяснил судьям чтобы они не брали взятки и не были предвзятыми)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksim1302
Ответ Alex Serpen
Зачем тогда Негрейра со счетов своей компании покупал судьям подарки и водил в рестораны?
Это уже дела Негрейры, может он того…….судей любит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Экселлент
Мне кажется,самое верное,это допросить судей, которые судили матчи, в эти сезоны
А ХА ХА. Наивный. Они должны по твоему признаться, что брали взятки и подсуживали "Барсе"!? А ХА ХА
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ Alex Serpen
Зачем тогда Негрейра со счетов своей компании покупал судьям подарки и водил в рестораны?
Семья же. Больше, чем судьи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fenix4050
Ответ Вася Столяр
Взятка за нейтральность это действительно что-то новое. Воистину, не рычагами едиными
не, не новое, помню еще в книжке Фесуненко "Пеле, Гарринча, Футбол" он описывал случай (или бразильский фольклор), когда одна команда дала судье на лапу чтоб судил в их сторону. Вторая команда узнала об этом и спортдир пришел к судье и говорит "вот еще такая же сумма, пусть мистер судья судит честно"
Но то что Барса об этом говорит это отчаяние, потому что никто не поверит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Лайфхак для Барсы - пусть заплатит полицие, прокуратуре и судам, чтобы они были абсолютно беспристрастными.. 👍
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Это 100% коррупция! Негрейре просто был посредником в даче взяток судьям. А то получается по версии Негрейре, "Барса" ему давала денег за то, что он должен был делать бесплатно. Бред. И то что "Барса" дала ему миллионы, говорит о том, что он хорошо "работал" с судьями! Судьи на матчах "Барсы" работали как надо!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ Momos
Т.е. для вывода денег Бартомеу не нашел никого лучше судейского функционера?
Бартомеу есть бартомеу. Когда с его увижу спрошу . Я его каждый день вижу .
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca
Я президент всей планеты, но доказательств не будет, это моя гипотеза. Так что вам придется просто поверить
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ Аркадий Аркадич
Против Барсы есть факт перевода денег. Я не знаю как там устроено законодательство в Испании, но этого факта уже должно быть достаточно для наказания обеих сторон этих махинаций.
Но за то что именно неизвестно. Эту тему будет мусолить не один месяц
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
я считаю романа кристинкиным сыном, но у меня нээт доказательств....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Momos
Ответ Сурхай Лукманов
Это и дураку было понятно что бартомеу просто воровал деньги из барсы благодаря негрейре. Возможно платил ему определенную сумму.
Т.е. для вывода денег Бартомеу не нашел никого лучше судейского функционера?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
Ответ Muhammad Orhan
Предъявите доказательства что Барса покупала судьёй потом уже делайте свои гипотезы, в пустую все ваши домыслы слова не имеет смысла .
Перечисление средств Барсой действующему руководителю судейского комитета - более чем достаточное доказательство
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ Alex Serpen
Зачем тогда Негрейра со счетов своей компании покупал судьям подарки и водил в рестораны?
Чтобы ты спросил
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Допрос Барсы был примерно такой:
- Существуют ли договорные матчи в ЛаЛиге?
-Да
- Участвовали ли вы в договорных матчах в ЛаЛиге?
- Нет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий