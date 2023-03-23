Валерий Карпин: «Россию отовсюду отстранили, многое пробуем. Команда была бы другой на официальный матч»

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Sports.ru Азиатская футбольная конфедерация товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук Александр Головин Футбол

Валерий Карпин объяснил, почему Россия сыграла слабее Ирана (1:1).

– У вас молодая команда. Все младше 30 лет. Это идет от вас? Почему так?

– Нас отовсюду отстранили, многое пробуем. Смотрим на новых ребят. Есть неплохие футболисты старше 30, мы их знаем. Но, если бы были официальные соревнования, команда была бы другая.

– Будете ли кого-то довызывать? Правильно ли, что состав на Ирак будет совсем другим?

– Да, с Ираком будет другой состав на 90 процентов, чтобы все сыграли. Пока не знаем, будем ли кого-то довызывать. Вы что-то не знаете и не узнаете. Кое-кто приболел, а так состав мог бы быть другим.

– Правда ли Россия хочет перейти в Азию?

– Вчера был этот вопрос. Ничего не известно, хотим или не хотим, будем или не будем. У меня нет информации.

– Иран играл лучше вас.

– Иран готовится к отборочным матчам, мы – нет. И не вызываем игроков старше 30 лет, плюс решили год спустя вызвать Головина и Миранчука, но они не приехали из-за травмы.

Мы получили много информации насчет ближайшего резерва, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера сборной России.

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

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62 комментария

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interested
Совести нет у человека. ((
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Антон Фалафель
Какже задолбал этот эстонский пудель на пафосе втирать все эти если бы да ка бы. Зачем мучаетесь если эти матчи вам не нужны вообще?
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Альф Третий
Ответ Nogi dryably
гнать надо Валеру полный ноль не игры не состава про тактику вообще молчу правильно про него Мостовой сказал
Сочувствую, что тебе не понравилось выступление команды, но Валерий Карпин делает все возможное, чтобы подготовить молодых игроков и пробовать различные тактики. Причины неудачи не всегда очевидны и критиковать кого-то бездумно неправильно. Давайте оставим критику конструктивной и не забудем про юмор :)
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Антон Третьяков
Ответ Nogi dryably
гнать надо Валеру полный ноль не игры не состава про тактику вообще молчу правильно про него Мостовой сказал
в случае с нашей сборной тренер пока и не нужен вообще
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Football family Gdansk
Ответ Женя Григорьев
Пробуем ставить Миранчука , который мёртвый в Локо , его меняют в клубе после 1 тайма с Акроном, где игра во 2 тайме перевернулась и с Краснодаром где и вовсе выиграли , когда агент говорит мы не будем продлевать контракт , а Карпин ПРОБУЕТ 27 игрока , когда от страны ждут результат.
это Леша был, просто палиться не хочет на всю Европу, что играет за Россию да еще и в Иране
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ЧакСевернаяКорея
Что же ты врешь,безнадёжный тренеряка?
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LAOWAI
#валереневерю# вот кто бы ему объяснил , что не его это - тренировать ! ? )))
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catcher69
а какая разница какие фамилии у игроков ??? уровень то у них один и это уровень РПЛ...
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Direct free kick
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
поляки и шведы обделались и покатилось. из группы не вышли напрямую из-за несчастного случая. когда Карпин принимал сборную, никто не верил, что мы даже в стыки попадем.
У физрука было 5 замен, он всё потратил к 80-й, а к 81-й травмированный Кудряшов забивает в свои. Чисто эстонский провал
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Александр Зубков
Ответ sebastian1410
Для чего? Ближайшие пару лет никаких официальных матчей не будет.
Да, блин для того, что я смотрел этот футбол! И очень недоволен. Это сборная России! И многие смотрели этот матч, и что он популизировал? Пенальти на Зиньковском?
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Алексей Зиновьев
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
поляки и шведы обделались и покатилось. из группы не вышли напрямую из-за несчастного случая. когда Карпин принимал сборную, никто не верил, что мы даже в стыки попадем.
Когда Карпин принимал сборную, она шла на втором месте в группе, уступая первое место Хорватии лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Никто не верил, что в стыки попадём?
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Direct free kick
Ответ Slavnov
Валера принимай армению,хорош народ мучить,сделал из сборной цирк,сто капитанов,200 человек в расширенной заявке,в основной сто человек,10 вратарей,половина сборной вообще не понятно как туда попали,не одной игры нормальной не было,3 передачи отдать не могут,с центра поля выпинывают на угловой,это просто кошмар...
Чтобы проигрывать Гибралтару карпуша не нужен, как дундуровец петраков, которого туда назначалили
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Водяра
Одни отмазки и ноль отвественности к этого типа.
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PavelK22
Состав другой , игра та же 😁
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Toto89
Ответ Slavnov
Валера принимай армению,хорош народ мучить,сделал из сборной цирк,сто капитанов,200 человек в расширенной заявке,в основной сто человек,10 вратарей,половина сборной вообще не понятно как туда попали,не одной игры нормальной не было,3 передачи отдать не могут,с центра поля выпинывают на угловой,это просто кошмар...
Эстонию
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sebastian1410
Ответ Александр Зубков
Так, а что мешает собрать лучшую сборную. Не смотреть на возраст и на какие то мифические перспективы. Шанс сыграть. Собирай сборную! Нет блин. То не то, и это не это.
Для чего? Ближайшие пару лет никаких официальных матчей не будет.
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Aleksandr Danilov
Видели мы вас в официальных играх. Как был ужасный вотокат так и остался
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Russ Ivan
Карпуха, если ты не можешь мотивировать команду на игру, иди ##### в свою эстонию, ватокату и без тебя покажем!
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fewral
А зачем пробовать, если отовсюду отстранили?
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Виктор "мешок с гавном" Пипихин
Ради чего вот это "многое пробуем", я так и не понял... В футбол надо играть чётко и задористо, прямо сейчас, ваших вот "официальных матчей" может не быть ещё оч долго. Карпин, право, производит впечатление олигофрена немного в данной ситуации, такого демотивированного судьбой олигофрена.
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Alexandr Tarakanoff
Такое ощущение, что у нас футбол для кого угодно, но не для зрителей. Для футболистов и их кошельков, для тренера и его кошелька, для распилов, для чиновников и их распилов, но не для нас.
Сейчас сборную готовить не для чего. Что-то тренировать и наигрывать бессмысленно. Ну устройте вы матч для зрителей. Сыграйте в атаку, бегите, импровизируйте. Проиграете, да и пес с ним. Ничего страшного. Разницы никакой, но хоть смотреть в кайф. Но нет...
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Ростов-на-Дону
К сборной претензий нет: бились достойно с соперником выше классом. Только положительные эмоции от проделанной работы всего коллектива сборной!
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АГОШКИН Алексей
Я предлагаю тренером мостового поставить,все равно игры ничего не решают и царь успокоится!!!
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LAOWAI
физрук , он и в сборной , физрук !
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Nogi dryably
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
всё правильно сказал. нет задач, нет игр, нет основы. просмотры и пробы.
гнать надо Валеру полный ноль не игры не состава про тактику вообще молчу правильно про него Мостовой сказал
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