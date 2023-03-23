Валерий Карпин: «Россию отовсюду отстранили, многое пробуем. Команда была бы другой на официальный матч»
Валерий Карпин объяснил, почему Россия сыграла слабее Ирана (1:1).
– У вас молодая команда. Все младше 30 лет. Это идет от вас? Почему так?
– Нас отовсюду отстранили, многое пробуем. Смотрим на новых ребят. Есть неплохие футболисты старше 30, мы их знаем. Но, если бы были официальные соревнования, команда была бы другая.
– Будете ли кого-то довызывать? Правильно ли, что состав на Ирак будет совсем другим?
– Да, с Ираком будет другой состав на 90 процентов, чтобы все сыграли. Пока не знаем, будем ли кого-то довызывать. Вы что-то не знаете и не узнаете. Кое-кто приболел, а так состав мог бы быть другим.
– Правда ли Россия хочет перейти в Азию?
– Вчера был этот вопрос. Ничего не известно, хотим или не хотим, будем или не будем. У меня нет информации.
– Иран играл лучше вас.
– Иран готовится к отборочным матчам, мы – нет. И не вызываем игроков старше 30 лет, плюс решили год спустя вызвать Головина и Миранчука, но они не приехали из-за травмы.
Мы получили много информации насчет ближайшего резерва, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера сборной России.
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Сейчас сборную готовить не для чего. Что-то тренировать и наигрывать бессмысленно. Ну устройте вы матч для зрителей. Сыграйте в атаку, бегите, импровизируйте. Проиграете, да и пес с ним. Ничего страшного. Разницы никакой, но хоть смотреть в кайф. Но нет...