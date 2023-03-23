объяснил, почему Россия сыграла слабее (1:1).

– У вас молодая команда. Все младше 30 лет. Это идет от вас? Почему так?

– Нас отовсюду отстранили, многое пробуем. Смотрим на новых ребят. Есть неплохие футболисты старше 30, мы их знаем. Но, если бы были официальные соревнования, команда была бы другая.

– Будете ли кого-то довызывать? Правильно ли, что состав на Ирак будет совсем другим?

– Да, с Ираком будет другой состав на 90 процентов, чтобы все сыграли. Пока не знаем, будем ли кого-то довызывать. Вы что-то не знаете и не узнаете. Кое-кто приболел, а так состав мог бы быть другим.

– Правда ли Россия хочет перейти в Азию?

– Вчера был этот вопрос. Ничего не известно, хотим или не хотим, будем или не будем. У меня нет информации.

– Иран играл лучше вас.

– Иран готовится к отборочным матчам, мы – нет. И не вызываем игроков старше 30 лет, плюс решили год спустя вызвать и Миранчука, но они не приехали из-за травмы.

Мы получили много информации насчет ближайшего резерва, – передает корреспондент .ru Ярослав Сусов слова главного тренера сборной России.

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