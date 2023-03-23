Михаил Мишустин: «Перспективно организовать у нас соревнования стран ШОС, БРИКС»

Михаил Мишустин призвал организовывать соревнования с дружественными странами.

«Считаю, что самое важное для нас – сохранить соревновательную практику наших ребят, сделать для этого все возможное как внутри страны, так и организовать соревнования вместе с дружественными странами.

У нас в 2022 году была проведена Спартакиада сильнейших по летним видам спорта, там было 39 видов спорта, в Китае в конце года прошли Российско-китайские молодежные зимние игры – туда прибыли около 150 лучших спортсменов.

Перспективно у нас организовать соревнования стран ШОС, БРИКС. Яркий пример – соревнования в Казани «Игры дружбы», у нас было около 3 тысяч человек, там было очень много спортсменов из дружественных стран – Алжира, Сирии, ЮАР, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии. Это то, что будет нас поддерживать. Будем бороться.

Несмотря на беспрецедентное давление, нам удалось отстоять интересы ряда наших [спортивных] федераций на международных соревнованиях. Это и бокс, и фехтование, и самбо, и шахматы, и тайский бокс, и теннис. В этом смысле нужно делать комплекс мер, чтобы сохранить соревновательную практику», – цитирует премьер-министра России ТАСС.