Михаил Мишустин: «Перспективно организовать у нас соревнования стран ШОС, БРИКС»

Теги Олимпийская сборная России Спартакиада Политика ТАСС Михаил Мишустин Игры Дружбы Российско-китайские молодежные игры Биатлон

Михаил Мишустин призвал организовывать соревнования с дружественными странами.

«Считаю, что самое важное для нас – сохранить соревновательную практику наших ребят, сделать для этого все возможное как внутри страны, так и организовать соревнования вместе с дружественными странами.

У нас в 2022 году была проведена Спартакиада сильнейших по летним видам спорта, там было 39 видов спорта, в Китае в конце года прошли Российско-китайские молодежные зимние игры – туда прибыли около 150 лучших спортсменов.

Перспективно у нас организовать соревнования стран ШОС, БРИКС. Яркий пример – соревнования в Казани «Игры дружбы», у нас было около 3 тысяч человек, там было очень много спортсменов из дружественных стран – Алжира, Сирии, ЮАР, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии. Это то, что будет нас поддерживать. Будем бороться.

Несмотря на беспрецедентное давление, нам удалось отстоять интересы ряда наших [спортивных] федераций на международных соревнованиях. Это и бокс, и фехтование, и самбо, и шахматы, и тайский бокс, и теннис. В этом смысле нужно делать комплекс мер, чтобы сохранить соревновательную практику», – цитирует премьер-министра России ТАСС.

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95 комментариев

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слесарь Гавриленко
Ответ FilinMD
Идея хорошая, вопрос, какое будет исполнение В любом случае, все эти «международные» спортивные организации себя изжили, тк слишком централизованы и отдалились от спорта настолько, насколько это возможно. Будут появляться альтернативы
у вас в комментарии неполностью отражён размер госдолга сша.
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ARIGAMI ARIGAMI
🤣🤣🤣 Чего?
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catcher69
Ответ S.Mane10
Платят им За пиар
а мне кажется что тут дело не в деньгах...тут всё как в ссср
а попросит нас ЦК
мы подоим и быка
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Viks
М М : «Перспективно организовать у нас МММ...
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maripous
А зачем это все нам организовывать? Да еще и за свой счет? Надо сидеть на ..опе ровно и спокойно ждать завершения сво.
А пока, летников отправить куда-нибудь на уже существующие игры Азии и Африки. Пусть соревнуются если им надо.
А зимникам придется опять торчать на первенстве России, если к зиме все не закончится.
Все эти новые турниры -это выброшенные деньги . Надо начинать соревноваться на существующих дружественных турнирах дружественных стран.
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ks-1993
Ответ Аталанта расправила плечи
Первый турнир лучше в ЮАР провести с обязательным визитом глав государств на церемонию открытия.
и что будет?
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Герман Гевейлер
Ответ Katerina Sunny
"там было очень много спортсменов из дружественных стран – Алжира, Сирии, ЮАР, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии. Это то, что будет нас поддерживать. Будем бороться." С кем бороться?
Есть борьба сумо. А Россия ведет борьбу с умом
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Евгений Румкин
Ответ Melnikov1968
Кто-нибудь смотрел Спартакиаду 2022? Я уже про победителей не спрашиваю. Здесь будет ровно такая же история. В одном согласен - соревноваться необходимо.
Я смотрел
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Вадим Сидоров
Ответ Tun
За чей счет банкет планируется? Сколько Венесуэла с Вьетнамом готовы вкинуть?
Венесуэла бочки нефти может предложить, а Вьеты
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ks-1993
Ответ СладкаЯгода
Нужно бороться за возвращение. Организация параллельных соревнований - это вынужденная мера, которая ведёт к расколу олимпизма.
К расколу ведут именно те, кто в свое время фигню с Родченковым замутил. Кстати где он, жив ли?
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Вадим Сидоров
Сегодня новость - "Россия и Бурунди будут развивать мирный атом"
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S.Mane10
Ответ catcher69
зачем? ведь это выглядит просто глупо...они что этого не понимают или им пофиг ?
Платят им
За пиар
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London.is.blue
Ответ Tun
За чей счет банкет планируется? Сколько Венесуэла с Вьетнамом готовы вкинуть?
Пару рукопожатий.
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catcher69
Ответ S.Mane10
Пиарятся тупо
зачем? ведь это выглядит просто глупо...они что этого не понимают или им пофиг ?
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ks-1993
Если убрать всю лирику, Мишустин самый продвинутый и внятный чиновник сейчас в стране. И говорить умеет и дела делает.
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Олег Акимов
Ответ Лёха Жданчик
Страна ШОС это Беларусь?))
Устроим турнир стран Чтос против Шос
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Олег Акимов
Ответ Он саМый
Он вводит в заблуждение. Игры дружбы, Спартакиады, сильнейшие спортсмены по таким соревнованиям не ездят, у них свои графики подготовки, отборы на чемпионаты страны, континента, мира, олимпиады. Времени для других стартов у элитных спортсменов нет. Только если из коммерческих целей, но тогда мы разоримся, а спортивной составляющей всё равно не добьёмся
Просто отправят спортсменов у которых нет шансов отобраться на нормальные турниры. Приедут товарищи уровня КМС в лучшем случае.
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СладкаЯгода
Нужно бороться за возвращение. Организация параллельных соревнований - это вынужденная мера, которая ведёт к расколу олимпизма.
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-1
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Maks Harpy
Наконец-то появился шанс увидеть ведущих лыжников и биатлонистов из Алжира, Сирии, ЮАР, Венесуэлы, Вьетнама и Сербии.Cпасибо мудрому правительству!
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volandRU
главное ногомячисты не будут мешаться под ногами у европейских грандов и отвлекать по пустякам!😀😀😀
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FilinMD
Ответ Дмитрий Джи
да наверное не за вас переживают, а за страну, в которой живут такие, как вы
Зачем за нелюдей переживать, доедающих последних ежей
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volandRU
теперь лыжники и биатлонисты с подиумов слезать не будут!😀😀😀
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Melnikov1968
Ответ los merengues
Шутка же, ну.
Чувство юмора изменило. Бывает. Извините.
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Dinamik1
Все упирается не в деньги а в огромные деньги.Вспомните Анжи в котором играли.ЭтоО и другие звезды.Огромный призовой фонд и к вам прибегут масса класных игроков и сборных
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S.Mane10
Ответ catcher69
почему о спорте всевремя говорят те кто в нём абсолютно не разбирается ???
Пиарятся тупо
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