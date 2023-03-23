Билеты на матч России с Ираком стоят от 600 рублей до 15 тысяч
Цены на билеты на матч между сборными России и Ирака начинаются от 600 рублей.
Российская команда сегодня объявила, что проведет товарищеский матч со сборной Ирака 26 марта. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Стоимость билетов стартует от 600 рублей, самые дорогие стоят 15 тысяч.
Детям до 5 лет включительно не требуются билеты при условии, что они проходят на стадион в сопровождении близких родственников, а также не занимают индивидуальные места. Fan ID для посещения матча не требуется.
Приобрести билеты на матч можно по ссылке.
Погоди, и до сборной это дойдёт))
А причём тут накопить? У всего есть цена. И красная цена матча Россия - Ирак 300-400 рублей. Я абсолютно согласен.
Если в 15-16 лет замутить 600р чтобы сходить на сборную это много, то всё - жизнь прожил неправильно?
За товарняк от 600 рублей такое себе.