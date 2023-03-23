Билеты на матч России с Ираком стоят от 600 рублей до 15 тысяч

Цены на билеты на матч между сборными России и Ирака начинаются от 600 рублей.

Российская команда сегодня объявила, что проведет товарищеский матч со сборной 26 марта. Игра пройдет на « » в Санкт-Петербурге.

Стоимость билетов стартует от 600 рублей, самые дорогие стоят 15 тысяч.

Детям до 5 лет включительно не требуются билеты при условии, что они проходят на стадион в сопровождении близких родственников, а также не занимают индивидуальные места. Fan ID для посещения матча не требуется.

Приобрести билеты на матч можно по ссылке.