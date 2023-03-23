Билеты на матч России с Ираком стоят от 600 рублей до 15 тысяч

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС болельщики Сборная Ирака по футболу Газпром Арена (Крестовский) товарищеские матчи (сборные) Fan ID деньги Футбол

Цены на билеты на матч между сборными России и Ирака начинаются от 600 рублей. 

Российская команда сегодня объявила, что проведет товарищеский матч со сборной Ирака 26 марта. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. 

Стоимость билетов стартует от 600 рублей, самые дорогие стоят 15 тысяч. 

Детям до 5 лет включительно не требуются билеты при условии, что они проходят на стадион в сопровождении близких родственников, а также не занимают индивидуальные места. Fan ID для посещения матча не требуется. 

Приобрести билеты на матч можно по ссылке

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21 комментарий

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Истинный зенитовец
Ответ Лимит Лимитович
С таким уровнем игры и соперников сборная должна доплачивать за поход на неё на стадион. Change my mind, как говорится
В РПЛ уже начали доплачивать. В Петербурге как раз.
Погоди, и до сборной это дойдёт))
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Alexandr Sokolov
Это болельщикам же платят за то, чтоб пришли, да?
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Кирилл.С-Пб
Ответ Макс Y-O-Y
Сначала достаточный уровень жизни сделай по всей стране, потом про халяву говори.
Для Питера ценник нормальный
0
-3
-3
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Бухгалтер2021
15 к смешно месячная зарплата 99 % населения
+2
-3
-1
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Макс Y-O-Y
Ответ Кирилл.С-Пб
У нас и 300р за месяц спорта на тв отдать не могут. Много ))) Страна халявы...
Сначала достаточный уровень жизни сделай по всей стране, потом про халяву говори.
0
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DynamoUfa
Ответ Ekkart
Зачем ходить? Здесь 0:0 как диагноз.
1-0 наши цепнут
+1
0
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Zenith forever
Ответ Ебздрогыч
За 15 тысяч в билет входит опция выхода на поле во втором тайме. Можно даже за сборную Ирака
Ждем тогда выход на поле Садыгова.
+3
-1
+2
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Кирилл.С-Пб
Ответ Vićtor Diaź
Хах А причём тут накопить? У всего есть цена. И красная цена матча Россия - Ирак 300-400 рублей. Я абсолютно согласен.
У нас и 300р за месяц спорта на тв отдать не могут. Много ))) Страна халявы...
0
-3
-3
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Ekkart
Зачем ходить? Здесь 0:0 как диагноз.
+3
0
+3
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Vićtor Diaź
Ответ Кирилл.С-Пб
Ну если не можешь 600р накопить, дело труба...
Хах
А причём тут накопить? У всего есть цена. И красная цена матча Россия - Ирак 300-400 рублей. Я абсолютно согласен.
+10
-2
+8
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damondiamond
пойду, если только меня выпустят на замену во втором тайме цпз
+2
0
+2
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инок
Власти нужна картинка полного стадиона на своем пиар-мероприятии, так что бюджетников и так бесплатно нагонят...
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Кирилл.С-Пб
Ответ fargys
А поход на футбол у нас 18+ развлечение, и на него строго работающие люди ходят? Если в 15-16 лет замутить 600р чтобы сходить на сборную это много, то всё - жизнь прожил неправильно?
На аватарке великий человек, а несёшь непои́ми что...
0
-5
-5
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fargys
Ответ Кирилл.С-Пб
Ну если не можешь 600р накопить, дело труба...
А поход на футбол у нас 18+ развлечение, и на него строго работающие люди ходят?
Если в 15-16 лет замутить 600р чтобы сходить на сборную это много, то всё - жизнь прожил неправильно?
+5
-3
+2
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SadlerRG
В 15 тысяч входят ковер-самолёт, кальян с танцовщицами и туфли с загнутыми носами?
+6
-1
+5
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Ебздрогыч
За 15 тысяч в билет входит опция выхода на поле во втором тайме. Можно даже за сборную Ирака
+30
-3
+27
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Лимит Лимитович
С таким уровнем игры и соперников сборная должна доплачивать за поход на неё на стадион. Change my mind, как говорится
+15
-4
+11
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St. Jimmy
О капец, сборная и так скучнее некуда, ещё и такие деньги за просмотр платить??
+7
-3
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Tun
с фанайди или без? хотя в любом случае цена просмотра такой игры порядка 10р
+2
-2
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Кирилл.С-Пб
Ответ kulik13
Сборная и так давно не играла, сделайте от 300-400 рублей. За товарняк от 600 рублей такое себе.
Комментарий скрыт
+6
-18
-12
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kulik13
Сборная и так давно не играла, сделайте от 300-400 рублей.

За товарняк от 600 рублей такое себе.
+22
-2
+20
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