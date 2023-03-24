забил 100 голов за сборную в официальных матчах.

38-летний форвард оформил дубль в матче с (4:0) в квалификации Евро-2024. Второй его мяч, забитый со штрафного, позволил ему стать первым футболистом с сотней голов в официальных играх на международном уровне.

Всего у Роналду 120 результативных ударов в составе национальной команды. Детальнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Роналду побил мировой рекорд по матчам за сборную. У него 197 игр за Португалию