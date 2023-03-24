Роналду первым в истории забил 100 голов за сборную в официальных матчах
Криштиану Роналду забил 100 голов за сборную Португалии в официальных матчах.
38-летний форвард оформил дубль в матче с Лихтенштейном (4:0) в квалификации Евро-2024. Второй его мяч, забитый со штрафного, позволил ему стать первым футболистом с сотней голов в официальных играх на международном уровне.
Всего у Роналду 120 результативных ударов в составе национальной команды. Детальнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Роналду побил мировой рекорд по матчам за сборную. У него 197 игр за Португалию
Месси мопед 😁
У Месси только на ЧМ 2022 - 4(5) пенальти
СА - гол пенальти
Нидерланды - гол с пенальти
Хорватия - гол с пенальти
Франция - гол с пенальти
И один промах с пенальти)
И это только на одном ЧМ… катарском 😁
Приведи общую статистику Месси на крупных турнирах за сборную и сколько голов без учета пенальти 🤣
У Месси только на ЧМ 2022 - 4(5) пенальти
СА - гол пенальти
Нидерланды - гол с пенальти
Хорватия - гол с пенальти
Франция - гол с пенальти
И один промах с пенальти)
И это только на одном ЧМ… катарском 😁
Приведи общую статистику Месси на крупных турнирах за сборную и сколько голов без учета пенальти 🤣
Месси велик
1. Матчи за сборную на ЧМ
2. Гол+пас за сборную на ЧМ
3. 12 раз лучший игрок матча на ЧМ
4. Два раза МВП ЧМ
5. Голы во всех матчах ПО на одном ЧМ
6. Что-то упустил?
Вывод : Что это, если не 8-й ЗМ?
Кринжафилы, что с лицом? 😄👏👍💋..
Предголевик за два сезона в шестой лиге мира - 19 голов.
Например за ПСЖ… он ведь там уже сыграл 4(!) матча за два сезона 😁
ПСЖ с приходом Месси прям стал грозой ЛЧ 🤣 особенно в плей-офф.
Кстати он и пенальти пробивал, но виноват Мбаппе? 😁
🇦🇷 Месси:
🏟️ 26 матчей
⚽️ 13 голов (4 с пенальти)
🅰️ 8 ассистов
✅ 5 голов в стадии плей-офф
🇵🇹 Роналду:
🏟️ 22 матчей
⚽️ 8 голов (3 с пенальти)
🅰️ 2 ассистов
🚫 0 голов в стадии плей-офф
Что теперь у тебя с лицом?
И сколько из них топ сборным? В официальных матчах 😁
А сколько голов с игры у Месси на самых турнирах… и с пенальти тоже.
Если на ошибаюсь, то на последних двух ЧМ, Месси пробил 8 пенальти, 2 не забил и 6 забил.
А сколько у него голов с игры, кто помнит? 🤣
Утром будет еще пара мировых рекордов от Роналду 😉
Если конечно Месси снова не забьет в товарняке с пенальти 🤣
Кстати, сколько голов у Месси с пенальти на крупных турнирах, а сколько с игры? 😁