Роналду первым в истории забил 100 голов за сборную в официальных матчах

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу рекорды квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду забил 100 голов за сборную Португалии в официальных матчах.

38-летний форвард оформил дубль в матче с Лихтенштейном (4:0) в квалификации Евро-2024. Второй его мяч, забитый со штрафного, позволил ему стать первым футболистом с сотней голов в официальных играх на международном уровне.

Всего у Роналду 120 результативных ударов в составе национальной команды. Детальнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Роналду побил мировой рекорд по матчам за сборную. У него 197 игр за Португалию

Материалы по теме

83 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Ответ ZamoRano
Ибрагимович за сезон в шестой лиге мира - 38 голов. Предголевик за два сезона в шестой лиге мира - 19 голов.
Таак!... А сколько раз твой Ибра брал ЛЧ, ЧЕ и ЧМ?... Сколько у него ЗМ и ЗБ?... Ладно, согласен с одним - нос у него длиннее, чем у Месси... А-ха-ха-ха...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Arthur Jacob
Речь идёт про настоящие турниры - ЧМ и Евро
Копа это настоящий турнир? Который провели 4 раз за 6 лет 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gornostaev
Клуб Федотова только голами за сборную ⚡...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Ваня-председатель
А кто такие кулесы? Месси велик
Кулесы - это официальное прозвище фанатов Барсы. Если хочешь узнать перевод, Гугл в помощь)

Месси мопед 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
Ответ Artem Piatkov
Хет-трик Швейцарии в Лиге Наций?
Речь идёт про настоящие турниры - ЧМ и Евро
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Игорь Климов
🏆Статистика Криштиану Роналду и Лионеля Месси на пяти чемпионатах мира. 🇦🇷 Месси: 🏟️ 26 матчей ⚽️ 13 голов (4 с пенальти) 🅰️ 8 ассистов ✅ 5 голов в стадии плей-офф 🇵🇹 Роналду: 🏟️ 22 матчей ⚽️ 8 голов (3 с пенальти) 🅰️ 2 ассистов 🚫 0 голов в стадии плей-офф Что теперь у тебя с лицом?
😁

У Месси только на ЧМ 2022 - 4(5) пенальти

СА - гол пенальти
Нидерланды - гол с пенальти
Хорватия - гол с пенальти
Франция - гол с пенальти

И один промах с пенальти)

И это только на одном ЧМ… катарском 😁

Приведи общую статистику Месси на крупных турнирах за сборную и сколько голов без учета пенальти 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Игорь Климов
🏆Статистика Криштиану Роналду и Лионеля Месси на пяти чемпионатах мира. 🇦🇷 Месси: 🏟️ 26 матчей ⚽️ 13 голов (4 с пенальти) 🅰️ 8 ассистов ✅ 5 голов в стадии плей-офф 🇵🇹 Роналду: 🏟️ 22 матчей ⚽️ 8 голов (3 с пенальти) 🅰️ 2 ассистов 🚫 0 голов в стадии плей-офф Что теперь у тебя с лицом?
😁

У Месси только на ЧМ 2022 - 4(5) пенальти

СА - гол пенальти
Нидерланды - гол с пенальти
Хорватия - гол с пенальти
Франция - гол с пенальти

И один промах с пенальти)

И это только на одном ЧМ… катарском 😁

Приведи общую статистику Месси на крупных турнирах за сборную и сколько голов без учета пенальти 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Street Fighter
Ответ Екн Лор
Сейчас бы мерить силу сборных по рейтингу ФИФА. Крепкая Исландия на 63 месте, Катар на 60 (рейтинг на 22 декабря 2022). Это равные хоть примерно сборные?
Я когда вижу упоминание сборной Исландии по футболу сразу автоматически вспоминаю Евро-16. Мамочки, неужели это было аж 7 лет назад?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
У Месси элементарно нет официальных матчей с карликами , все сборные латинской Америки умеют играть в футбол и они выходят грызть землю , ломать и биться , особенно у себя дома , Лихтенштейн 198 сборная в рейтинге фифа это 14 с конца худшая сборная мира ,недавно Месси играл с Эстонией это 109 сборная в рейтинге фифа и отгрузил им 5 голов ! Представьте если у Месси такие сборные , которые слабее Эстонии были бы на постоянку в официальных матчах , сколько бы он им отгрузил голов ! Главное это Чм это главный турнир сборных , который проходит всего лишь раз в 4 года и там собираются лучшие из лучших со всего мира , он и определяет кто лучший !Так было с Пеле, Гаринчей , Марадоной ,Роналдо , Роналдиньо , Зиданом , Хави , Иньестой ,Месси , Мбаппе это элитный клуб !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ваня-председатель
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кулесы набежали 🤣 Там их клуб хотят выкинуть из элиты из-за подкупа судей, финансовых махинаций и недобросовестном поведении… а их кулесы говорят о голах Месси забитых пр купленных судейских комитетов 🤣 Россель, Бартомеу, Лапорта - это самый успешный период Барсы за всю историю… Но дело идет к тому, что их разоблачили и Барсу хотят унизить 😁 А тут видите ли Роналду устанавливает рекорд: 1. Матчи за сборную 2. Голы за сборную 3. Голы за сборную в официальных матчах 4. Голы со штрафного 5. Что-то упустил? Кулесы, что с лицом? 😁
А кто такие кулесы?
Месси велик
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vir_Cotto
Ответ Екн Лор
Сейчас бы мерить силу сборных по рейтингу ФИФА. Крепкая Исландия на 63 месте, Катар на 60 (рейтинг на 22 декабря 2022). Это равные хоть примерно сборные?
Примерно да.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кулесы набежали 🤣 Там их клуб хотят выкинуть из элиты из-за подкупа судей, финансовых махинаций и недобросовестном поведении… а их кулесы говорят о голах Месси забитых пр купленных судейских комитетов 🤣 Россель, Бартомеу, Лапорта - это самый успешный период Барсы за всю историю… Но дело идет к тому, что их разоблачили и Барсу хотят унизить 😁 А тут видите ли Роналду устанавливает рекорд: 1. Матчи за сборную 2. Голы за сборную 3. Голы за сборную в официальных матчах 4. Голы со штрафного 5. Что-то упустил? Кулесы, что с лицом? 😁
А какой рекорд по голам со штрафного?... Не подскажешь?.... Ну а теперь про РЕКОРДЫ Месси на ЧМ, коль забыл :
1. Матчи за сборную на ЧМ
2. Гол+пас за сборную на ЧМ
3. 12 раз лучший игрок матча на ЧМ
4. Два раза МВП ЧМ
5. Голы во всех матчах ПО на одном ЧМ
6. Что-то упустил?
Вывод : Что это, если не 8-й ЗМ?
Кринжафилы, что с лицом? 😄👏👍💋..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Ибрагимович за сезон в шестой лиге мира - 38 голов.
Предголевик за два сезона в шестой лиге мира - 19 голов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ vwzx8mx5vh
С каких пор 60 голов со штрафного рекорд?)
Кстати, сколько голов у Месси в плей-офф ЛЧ?
Например за ПСЖ… он ведь там уже сыграл 4(!) матча за два сезона 😁

ПСЖ с приходом Месси прям стал грозой ЛЧ 🤣 особенно в плей-офф.

Кстати он и пенальти пробивал, но виноват Мбаппе? 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кулесы набежали 🤣 Там их клуб хотят выкинуть из элиты из-за подкупа судей, финансовых махинаций и недобросовестном поведении… а их кулесы говорят о голах Месси забитых пр купленных судейских комитетов 🤣 Россель, Бартомеу, Лапорта - это самый успешный период Барсы за всю историю… Но дело идет к тому, что их разоблачили и Барсу хотят унизить 😁 А тут видите ли Роналду устанавливает рекорд: 1. Матчи за сборную 2. Голы за сборную 3. Голы за сборную в официальных матчах 4. Голы со штрафного 5. Что-то упустил? Кулесы, что с лицом? 😁
🏆Статистика Криштиану Роналду и Лионеля Месси на пяти чемпионатах мира.

🇦🇷 Месси:
🏟️ 26 матчей
⚽️ 13 голов (4 с пенальти)
🅰️ 8 ассистов
✅ 5 голов в стадии плей-офф

🇵🇹 Роналду:
🏟️ 22 матчей
⚽️ 8 голов (3 с пенальти)
🅰️ 2 ассистов
🚫 0 голов в стадии плей-офф

Что теперь у тебя с лицом?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ atomio
зацените его гол со штрафного: https://ibb.co/6v9RNkH уровень ФНЛ? да не, даже там таких вратарей нет))
Да, это очередной нелепый гол, а кто-то будет им восхищаться)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vwzx8mx5vh
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кулесы набежали 🤣 Там их клуб хотят выкинуть из элиты из-за подкупа судей, финансовых махинаций и недобросовестном поведении… а их кулесы говорят о голах Месси забитых пр купленных судейских комитетов 🤣 Россель, Бартомеу, Лапорта - это самый успешный период Барсы за всю историю… Но дело идет к тому, что их разоблачили и Барсу хотят унизить 😁 А тут видите ли Роналду устанавливает рекорд: 1. Матчи за сборную 2. Голы за сборную 3. Голы за сборную в официальных матчах 4. Голы со штрафного 5. Что-то упустил? Кулесы, что с лицом? 😁
С каких пор 60 голов со штрафного рекорд?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Оказывается у Месси всего 40 голов с игры за сборную… в официальных матчах… без учета это проклятого кулесами пенальти 🤣

И сколько из них топ сборным? В официальных матчах 😁
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Дайте ему уже скорее какую-нибудь премию за эту смешную мусорную статистику)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Ответ Arthur Jacob
3 гола в плей-офф на всех турнирах (2004-2022) 🤣
Хет-трик Швейцарии в Лиге Наций?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Ответ atomio
зацените его гол со штрафного: https://ibb.co/6v9RNkH уровень ФНЛ? да не, даже там таких вратарей нет))
Это уровень в разы хуже даже 60 ой Лиги Аравии. ФНЛ намного сильнее, топ 50 точно .
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ahma007
лихтенштейну- коронный, люксембургу- похоронный:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ МТБ
98 голов в общем, из них 23 с пенальти. 54 в официальных, из них 14 с пенальти.
Получается, что у Месси всего 40 голов в официальных матчах?

А сколько голов с игры у Месси на самых турнирах… и с пенальти тоже.

Если на ошибаюсь, то на последних двух ЧМ, Месси пробил 8 пенальти, 2 не забил и 6 забил.

А сколько у него голов с игры, кто помнит? 🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Last Hero
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Согласен, камрад, вот бы хотя бы медальку на ЧМ зацепить да побить бомбардирские рекорды Роналду в ПО...😓
Норм тебя там в клочи разрывает, под каждым постом про величайшего по 5 комментов оставляешь. Так и норовит защищать пешехода с левым чм?)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
А есть еще рекорды, которые он не побил?

Утром будет еще пара мировых рекордов от Роналду 😉

Если конечно Месси снова не забьет в товарняке с пенальти 🤣

Кстати, сколько голов у Месси с пенальти на крупных турнирах, а сколько с игры? 😁
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий