Кейн установил рекорд по голам за Англию – 54. Харри обошел Руни

стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

Форвард, представляющий «Тоттенхэм», реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за игру защитника сборной Италии Джованни Ди Лоренцо рукой.

Теперь на счету Кейна 54 гола за национальную команду. Он обошел , у которого было 53 гола.

Подробно со статистикой выступлений 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Кейн побил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром клуба с 267 мячами

Италия – Англия. 0:2 – Кейн реализовал пенальти. Онлайн-трансляция