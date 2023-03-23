Кейн установил рекорд по голам за Англию – 54. Харри обошел Руни
Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.
Форвард, представляющий «Тоттенхэм», реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за игру защитника сборной Италии Джованни Ди Лоренцо рукой.
Теперь на счету Кейна 54 гола за национальную команду. Он обошел Уэйна Руни, у которого было 53 гола.
Подробно со статистикой выступлений 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Кейн побил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром клуба с 267 мячами
Италия – Англия. 0:2 – Кейн реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
Кейну предстоит трудный выбор летом . Пойти возможно по пути ван Перси , либо стать легендой шпор и остаться без медалей .