Кейн установил рекорд по голам за Англию – 54. Харри обошел Руни

Теги Уэйн Руни Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия сборная Италии по футболу Тоттенхэм рекорды квалификация Евро-2024 Харри Кейн Джованни Ди Лоренцо Футбол

Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

Форвард, представляющий «Тоттенхэм», реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за игру защитника сборной Италии Джованни Ди Лоренцо рукой.

Теперь на счету Кейна 54 гола за национальную команду. Он обошел Уэйна Руни, у которого было 53 гола.

Подробно со статистикой выступлений 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Кейн побил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром клуба с 267 мячами

Италия – Англия. 0:2 – Кейн реализовал пенальти. Онлайн-трансляция

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20 комментариев

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Shuller18
Ответ United_LP
а сколько Руни бил? При нем, вроде, Лемпард и Джеррард чаще били.
У Руни штук 10 вроде, но он и матчей в полтора раза больше провёл
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Abu Ibrahim
Ответ JuVero
1 гол забил Руни в финалах ЛЧ, проигранном причем)) голы))
Ну не суть . По мне игроки запоминаются тогда когда их чаще встречаешь в топовых матчах в которых разыгрывается чемпионство турнира . У Руни таких матчей очень много , хотя Кейн как игрок думаю посильнее будет . Один только гол Сити через себя чего стоит .
Кейну предстоит трудный выбор летом . Пойти возможно по пути ван Перси , либо стать легендой шпор и остаться без медалей .
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Кагов
Гарри силен!
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JuVero
Ответ Abu Ibrahim
Увы но так и есть . Где Руни и где Кейн ? Руни забивавший голы в финале ЛЧ , поднимавший чашку ЛЧ, чашку АПЛ не раз .
1 гол забил Руни в финалах ЛЧ, проигранном причем)) голы))
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United_LP
Ответ Shuller18
У Кейна из 54 голов за сборную с пенальти забито 18, что ровно треть.
а сколько Руни бил? При нем, вроде, Лемпард и Джеррард чаще били.
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Alex_nder
Ну Кейн и посимпатичней чем Руни (Шрек) =)
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Abu Ibrahim
Ответ QWertY
Руни есть Руни, он икона английского футбола. А Кейна будут помнить как нольтрофеича, увы
Увы но так и есть . Где Руни и где Кейн ? Руни забивавший голы в финале ЛЧ , поднимавший чашку ЛЧ, чашку АПЛ не раз .
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ arspurs9
Безусловно лучший британский форвард как минимум за последние лет 20.
если Руни только не считать форвардом.
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Иван Алейников
Ответ arspurs9
Безусловно лучший британский форвард как минимум за последние лет 20.
Мне Ширер больше нравился
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QWertY
Руни есть Руни, он икона английского футбола. А Кейна будут помнить как нольтрофеича, увы
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stastzar
Легендарный нападающий, ему бы клуб поменять
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Max Gutter
Потрясающе!
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artalehman
Ответ arspurs9
Безусловно лучший британский форвард как минимум за последние лет 20.
Бери выше.
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lizarazu
Красава
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ss_podonok
кейн король. в пустые коронный, с пенальти похоронный. его голы как пули револьвера
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Royal Watcher
Конечно количество голов на топ уровне и количество топ трофеев у Харри контрастирует бешено…
+3
-1
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Английский_пациент
И лучшим бомбардиром в истории Шпор стал в этом году. Легенда
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Direct free kick
Ответ Shuller18
У Кейна из 54 голов за сборную с пенальти забито 18, что ровно треть.
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arspurs9
Безусловно лучший британский форвард как минимум за последние лет 20.
+14
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Shuller18
У Кейна из 54 голов за сборную с пенальти забито 18, что ровно треть.
+9
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