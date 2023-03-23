НБА. «Бруклин» примет «Кливленд», «Клипперс» сыграют с «Оклахомой» и другие матчи

Теги результаты Шарлотт Кливленд Клипперс Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 4 матча.

«Бруклин» Бриджеса примет «Кливленд» Митчелла, «Клипперс» сыграют с «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Нью-Йорк
Дата проведения
24 марта, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Бруклин – Кливленд
Дата проведения
24 марта, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Шарлотт
Дата проведения
24 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Клипперс – Оклахома-Сити
Дата проведения
24 марта, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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