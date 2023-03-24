Айзек Окоро исполнил победный 3-очковый в матче с «Бруклином»

Легкий форвард « » стал автором победного 3-очкового в матче с « » (116:114).

Окоро забросил за 0,7 секунды до финальной сирены при счете 113:114.

На счету Айзека 11 очков при 3 из 4 из-за дуги.

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