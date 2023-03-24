Айзек Окоро исполнил победный 3-очковый в матче с «Бруклином»
Легкий форвард «Кливленда» Айзек Окоро стал автором победного 3-очкового в матче с «Бруклином» (116:114).
Окоро забросил за 0,7 секунды до финальной сирены при счете 113:114.
На счету Айзека 11 очков при 3 из 4 из-за дуги.
«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана
Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка
2 комментария