Семак о Fan ID: «Жаль, что играем при пустых трибунах, но мы ничего не можем сделать. Ждем, что консенсус будет найден»
Сергей Семак поделился мнением о введении системы Fan ID в России.
«Конечно, жаль, что играем при пустых трибунах. Фанаты и активные болельщики создают прекрасную атмосферу.
Но мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Будем ждать, что со временем будет найден какой-то консенсус», – сказал главный тренер «Зенита».
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"Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья;
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платья,
Швейцару, дворнику, для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была."
С такими людьми всегда удобно, в этом и секрет сережкиной карьеры. Просто представьте, что у вас такой сосед) Сказка.
Все против фан ид, потому что заискивают - даже не похвала им нужна от таких, как ты - а боязнь оскорблений в соцсетях и на сайтах. От таких как ты..
А Семак (ну и еще некоторые) - абсолютно и бесстрашнные, и бесстрасные - "не мечут бисер".
Тут как хочешь, так и думай.