Семак о Fan ID: «Жаль, что играем при пустых трибунах, но мы ничего не можем сделать. Ждем, что консенсус будет найден»

поделился мнением о введении системы Fan ID в России.

«Конечно, жаль, что играем при пустых трибунах. Фанаты и активные болельщики создают прекрасную атмосферу.

Но мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Будем ждать, что со временем будет найден какой-то консенсус», – сказал главный тренер « ».

«Там не работает турникет, здесь еще что-то. Больше на футбол не пойду». Слуцкий сходил на матч ЦСКА – «Зенит» по Fan ID и разочаровался

Репортаж о Fan ID на ЦСКА – «Зенит»: турникеты зависли, люди пропустили 20 минут игры, Федотов против системы