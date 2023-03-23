Семак о Fan ID: «Жаль, что играем при пустых трибунах, но мы ничего не можем сделать. Ждем, что консенсус будет найден»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики стадионы Чемпионат.com Fan ID Футбол

Сергей Семак поделился мнением о введении системы Fan ID в России. 

«Конечно, жаль, что играем при пустых трибунах. Фанаты и активные болельщики создают прекрасную атмосферу.

Но мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Будем ждать, что со временем будет найден какой-то консенсус», – сказал главный тренер «Зенита».

«Там не работает турникет, здесь еще что-то. Больше на футбол не пойду». Слуцкий сходил на матч ЦСКА – «Зенит» по Fan ID и разочаровался

Репортаж о Fan ID на ЦСКА – «Зенит»: турникеты зависли, люди пропустили 20 минут игры, Федотов против системы

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103 комментария

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Юрий Кечко
Ответ Ivan Petrov
Сердерей он и про фан айди сердерей 🤦🏻
Пожалуйся на него админу как ты любишь))
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SMART789
Ответ Aleksey Yashin
Без чьей-то указки или примера нельзя ничего делать? Некоторые игроки и тренеры уже высказываются вполне однозначно. Хотя бы после матча с Зенитом Фетодов назвал Fun ID - тормозом развития футбола, в то время как Семак продолжает мычать что "мы ничего не можем" и "закон надо исполнять"
все они высказываются супермягко, на это есть причина
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Glyb Aleksey
Удивительно, когда тренер чемпионов России говорит, что сделать ничего не может. Кто, если не он? Думаю, если бы все 16 главных тренеров премьер-лиги публично высказались "против" этой инициативы, то это было бы весомым аргументом. А так, да, легче всего занять позицию "от нас ничего не зависит"
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JohnySPB
Ответ MosFzz
Какие 10-15%? Тут на главной недавно лежала статья, где были указаны доли доходов клубов в матч-дэй по отношению к бюджетам. Цифры очень скромные.
50 000х2500 (средняя цена билета)= 125 000 000 (2 миллиона долларов). Это без вип-лож и кейтеринга, не считаем, так как не учтены абонементчики, у них средняя цена билета ниже. Таких матчей 10 в год набирается, так что уже 20 миллионов. Здесь я ничего не завышаю.
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MosFzz
Ответ JohnySPB
Но тут не согласен, у Зенита от болельщиков прибыль есть. Процентов 10-15 от бюджета точно, в доковидные времена, до бесплатных билетов, заполняемость была по 50 тысяч средняя, а цены на Зенит высокие, особенно на первый ярус. Матч с московской командой приносил 3-5 миллионов долларов только с билетов легко.
Какие 10-15%? Тут на главной недавно лежала статья, где были указаны доли доходов клубов в матч-дэй по отношению к бюджетам. Цифры очень скромные.
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Михаил Баканев
Ответ Фил_Айви
Да отменят этот фан-уйди. Путин, чуть поближе к дате выборов и отменит.
Не отменят. Вот увидишь. Скорее твое гражданство РФ отменят
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Старый Негр
Сережка всегда был Молчалиным из "Горе от ума", у Грибоедова красиво об этом сказано:
"Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья;
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платья,
Швейцару, дворнику, для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была."
С такими людьми всегда удобно, в этом и секрет сережкиной карьеры. Просто представьте, что у вас такой сосед) Сказка.
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JohnySPB
Ответ MosFzz
Только от болельщиков прибылей ноль. Их содержит государство. Они скорее обязаны правительству, а не каким-то там болельщикам.
Но тут не согласен, у Зенита от болельщиков прибыль есть. Процентов 10-15 от бюджета точно, в доковидные времена, до бесплатных билетов, заполняемость была по 50 тысяч средняя, а цены на Зенит высокие, особенно на первый ярус. Матч с московской командой приносил 3-5 миллионов долларов только с билетов легко.
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Aleksey Yashin
Ответ SMART789
Какой клуб так сделал? С кого нам взять пример?
Без чьей-то указки или примера нельзя ничего делать? Некоторые игроки и тренеры уже высказываются вполне однозначно. Хотя бы после матча с Зенитом Фетодов назвал Fun ID - тормозом развития футбола, в то время как Семак продолжает мычать что "мы ничего не можем" и "закон надо исполнять"
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United
Ответ Burel
эталонный приспособленец в структуре провластного проекта
да, к сожалению Серёжа совсем беззубым стал
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Павел Светлов
Ответ Фил_Айви
Да отменят этот фан-уйди. Путин, чуть поближе к дате выборов и отменит.
голосом усов
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docs
Мы ничего не можем сделать. Как вариант: а что мы можем сделать? Или: от нас ничего не зависит. Или: а что от нас зависит? Как так вышло, что это может сказать практически каждый почти в любой ситуации?
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Karel
Ответ АГОШКИН Алексей
Мне кажется,что из всех тренеров только Семак занял такую позицию,все тренеры критикуют,а он как подкаблучник молчит. Вот как игрок он мне нравился,а сейчас я понял ,что он просто продажная!!;
Или прямо наоборот )
Все против фан ид, потому что заискивают - даже не похвала им нужна от таких, как ты - а боязнь оскорблений в соцсетях и на сайтах. От таких как ты..

А Семак (ну и еще некоторые) - абсолютно и бесстрашнные, и бесстрасные - "не мечут бисер".

Тут как хочешь, так и думай.
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Фил_Айви
Да отменят этот фан-уйди. Путин, чуть поближе к дате выборов и отменит.
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MosFzz
Ответ JohnySPB
Сделать вы можете очень много, элементарный бойкот игры, играете же ради болельщиков, заслужите респект всех сторон. Но о чем я? Зенит сейчас действительно политпроект, хоть я и болельщик.
Только от болельщиков прибылей ноль. Их содержит государство. Они скорее обязаны правительству, а не каким-то там болельщикам.
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Ivan Petrov
Ответ Juriy_FCZ
Все футболисты его оформляют, даже твоего спартачка
Вся питерская паства уже оформила фан айди... Так и запишем
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Ivan Petrov
Сердерей он и про фан айди сердерей 🤦🏻
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JohnySPB
Сделать вы можете очень много, элементарный бойкот игры, играете же ради болельщиков, заслужите респект всех сторон. Но о чем я? Зенит сейчас действительно политпроект, хоть я и болельщик.
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Мистер Блин
страна приспособленцев
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Joker17
Ответ SMART789
Ни один клуб сделать так не может
Поэтому и живём как живём 🤷‍♂️ при пустых трибунах
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Мистер Блин
Ответ bostonKG
Аккуратно, вкрадчиво , дабы не задеть никого-Сережа так умеет…
а систему так выстроили, все зависят от бюджетных бабок и все молчат. даже выборы молча фальстфицируют, и принимают пенсионную реформу. все молча. кто не согласен, отойди в сторону, на его место трое, а то и пятеро запрыгнут мигом.так и живем))
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SMART789
Ответ Aleksey Yashin
"Жаль, что играем при пустых трибунах, но мы, к сожалению, ничего не можем сделать" Хватит сопли и сельдерей жевать! Можете сделать, заявить что Fun ID - ошибка и этот паспорт болельщикам не нужен
Какой клуб так сделал? С кого нам взять пример?
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Иван Цыбенко
Ответ bostonKG
Аккуратно, вкрадчиво , дабы не задеть никого-Сережа так умеет…
это называется такт и деловое общение, но вам этого не понять, так что держите вилы в руки.
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SMART789
Ответ Joker17
Как это ничего не можете сделать? Как футбольный клуб вы можете сделать заявление: о том, что доверяете своим фанатам; о том, что ваши фанаты - воспитанные люди, которые ходят поддерживать команду, а не хулиганы, которые ходят все громить; о том, что и без Fan ID мер по обеспечению безопасности достаточно. В конце концов вы можете прямым текстом сказать - мы за отмену Fan ID.
Ни один клуб сделать так не может
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Сергей Денисов
Сережа ты ж свой газпромовский
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