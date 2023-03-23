Сборная России объявила о матче с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта. Fan ID не требуется
Сборная России подтвердила проведение товарищеского матча с Ираком.
Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта. Сборные России и Ирака встретятся впервые в истории.
В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ». Начало – в 18:00 по московскому времени.
Для посещения матча не требуется Fan ID.
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