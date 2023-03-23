Сборная России объявила о матче с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта. Fan ID не требуется

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу Газпром Арена (Крестовский) товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Fan ID Футбол

Сборная России подтвердила проведение товарищеского матча с Ираком.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта. Сборные России и Ирака встретятся впервые в истории. 

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ». Начало – в 18:00 по московскому времени. 

Для посещения матча не требуется Fan ID. 

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35 комментариев

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Millencolin
как это не требуется фан-айди? вы хотите сказать, что на матче будет НЕБЕЗОПАСНО???
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Рокко Сиффредди
Жаль, что Жирик не дожил до этого матча.
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DenSpM
Ответ ivica_sprut
когда с КНДР?
Сначала с КНР
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Андрей Балабаев
От 600 рублей. Не многовато ли для такого матча? Ну время подумать есть, ведь заблаговременно билетную программу выложили)
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Gordon Brown
Ответ Ярик01
Да можно и не смотреть товарняки, и в мирное время с более солидными соперниками не очень интересно было.
На безрыбье и рак щука.
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слесарь Гавриленко
как можно? и ведь не боятся!

ведь сожгут, разобьют и изнасилуют! На глазах у детей.

Одна надежда, что "кубковые" болельщики придут. Они культурные
+1
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Russ Ivan
С ума сошли без Fan ID? Всё хулиганское отребье соберётся, ультрас и хулс с фаерами, битами и пластиковыми стаканчиками...
+2
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mbauer
Ответ космонавт на дереве
26 марта в Питере обещают +1 и дождик, в Багдаде сейчас +23. Иракцы офигеют от такой погоды)
Тем лучше, у нас есть шанс на победу)
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Ярик01
Ответ Gordon Brown
Будем смотреть, а что делать?
Да можно и не смотреть товарняки, и в мирное время с более солидными соперниками не очень интересно было.
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Walking Dead
Хорошая попытка РФС, но нет. Без Fan ID не пойду на стадион, это небезопасно.
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Space666
Диктаторы с диктаторами играют
+2
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+1
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Ezra-Matthew Miller
Ответ космонавт на дереве
26 марта в Питере обещают +1 и дождик, в Багдаде сейчас +23. Иракцы офигеют от такой погоды)
Да, но среди вызванных в сборную Ирака аж девять человек, играющих не на родине и MENA)
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Jii Gee
То надо, то не надо FanID. А как же закон?
+1
0
+1
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Alexander Alexander
Ждём матчи с Абхазией, Южной Осетией, и чтобы в старте были игроки из ЛДНР))
+1
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+1
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Граф Котэ-Кристо
Играть не с кем, вот это уровень. Лучше тогда бы вообще не играли ни с кем. Докатились. С такими сборными надо молодежкой играть
0
-1
-1
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Фил_Айви
Без Фан айди я не пойду. Это очень опасно. Людям, которые плохое замыслили, разрешили спокойно пройти на стадион. Это ж терроризм какой-то...
+7
0
+7
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Игорь Новиков
Соперники все лучше и лучше.
+1
-1
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mdaa
Не потребуется... А Что так?
0
0
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Олимпионик
Обидно будет иракцам: не увидят красную площадь
+1
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+1
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космонавт на дереве
26 марта в Питере обещают +1 и дождик, в Багдаде сейчас +23. Иракцы офигеют от такой погоды)
+1
0
+1
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Варлампий Варлампий
соперники мечты, спасибо Володь, наделал делов
+12
-2
+10
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ivica_sprut
когда с КНДР?
+5
-2
+3
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Бухгалтер2021
отлично хоть хоккея не будет
0
-2
-2
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ivica_sprut
Ответ Тимофей Воробьёв
Комментарий удален модератором
с талибами летом, на Кубке Центральной Азии. Афганистан участник.
+3
0
+3
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Manchester Yun Yfva
Эти матчи нужны что бы доказать людям что такая сборная еще есть . по сути Югославия 2.0 и проект закрыт.
+7
-2
+5
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