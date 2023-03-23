Сборная России объявила о матче с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта. Fan ID не требуется

подтвердила проведение товарищеского матча с .

Игра пройдет на « » в Санкт-Петербурге 26 марта. Сборные России и Ирака встретятся впервые в истории.

В прямом эфире матч покажет телеканал « ». Начало – в 18:00 по московскому времени.

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