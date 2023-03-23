World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Легкая атлетика

World Athletics восстановила членство ВФЛА в организации. 

Совет World Athletics сегодня принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил глава World Athletics Себастьян Коу.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне многочисленных допинговых нарушений. 

Российские спортсмены по-прежнему не смогут принимать участия в международных соревнованиях под эгидой World Athletics. 

В марте 2022 года совет организации принял решение отстранить россиян из-за ситуации на Украине.

«Мы сами себя изолировали – не идем на контакт с миром». Беда нашей легкой атлетики изнутри

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6 комментариев

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Marky777
Ответ Кирилл.С-Пб
Т.е. платите за взносы, но выступать нельзя)
Можно выйти и не платить. Это дело нескольких дней
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Nick Crosier
И смысл?
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Кирилл.С-Пб
Т.е. платите за взносы, но выступать нельзя)
+2
-1
+1
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imaxim
Ответ Ебздрогыч
А, то есть теперь будут взносы платить как члены организации, но выступать по-прежнему не будут? Удобно, чё
Раньше платили ещё больше за работу рабочей группы по восстановлению
+1
0
+1
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Ебздрогыч
А, то есть теперь будут взносы платить как члены организации, но выступать по-прежнему не будут? Удобно, чё
+15
-3
+12
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imaxim
Глава World Athletics Себастьян Коу: в течение нескольких недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Белоруссии может быть отменено

Очевидно, тоже дожидаются рекомендаций МОК
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