World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований

World Athletics восстановила членство в организации.

Совет World Athletics сегодня принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил глава World Athletics Себастьян Коу.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне многочисленных допинговых нарушений.

Российские спортсмены по-прежнему не смогут принимать участия в международных соревнованиях под эгидой World Athletics.

В марте 2022 года совет организации принял решение отстранить россиян из-за ситуации на Украине.

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