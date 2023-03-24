Овечкин забил 821-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 73 шайбы

набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (6:1).

Капитан « » забросил 821-ю шайбу в чемпионатах и по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только – 894 гола.

В 67 играх текущего сезона на счету Овечкина 71 (41+30) балл.