Овечкин забил 821-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 73 шайбы

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (6:1).

Капитан «Вашингтона» забросил 821-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.

В 67 играх текущего сезона на счету Овечкина 71 (41+30) балл.

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19 комментариев

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Б81
Опять из офиса в пустые,прямолинейный хоккеист)).
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терминатор киборгов
Ответ Сила в правде, брат
Саня терминатор
эммммм....
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Сила в правде, брат
Саня терминатор
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Андрей Хенто
Шикарный тем взял в конце сезона, очень рад за Саню, тем более после такого печального события.
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Руслан Ушанлы
За последние 6 игр им добыто 5+5 очков. Вполне себе блестящее выступление 👏
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Кагов
Овечкин в этом сезоне идёт в карьерном графике по забитым шайбам (3 в 5ти матчах)!
А по очкам 1+ за игру может оформить 13й сезон, больше среди россиян у Малкина - 14 сезонов.
Сейчас у Ови в карьере НХЛ:
Матчи - 1341
Броски в створ - 6342- рекорд! (4,7 броска за матч).
Голы - 821 (0,6 за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы)
Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз на окончание сезона 25/26г:
Матчи ~ 1570-1590
Броски ~ 7400 (~4,7) - 1 место
Голы ~ 920-930!(~0,6)!- 1 место
Очки ~ 1600+ - 10 место.
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Вадим Скорин
Всех поздравляю с очередным рекордом Овечкина. Пал рекорд Джонни Бьюсика 40 шайб в возрасте 37 лет, теперь на сегодня рекордсмен Александр, 41 шайба ( в 67 играх). Следующий ориентир 44 шайбы.
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Самый адовый Крикун
Нельзя не отметить гениальную передачу Сета Джонса. Отрабатывает свой 9,5-милионный контракт на все 100
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Rasul Chariev
Ответ Ivan Ivanych
Чикаге надо было хотя бы трёху ложить, а он всего один, и то в концовке самой.
Надеюсь с пингвинами (Питтбург) произойдет, все таки дерби💪💪💪
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Терминатор///Айлбибекович
Саня на зло хейтерам 1+1.Красава!!!
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Ivan Ivanych
Ответ Александр Гороховик
А никому не показалось, что Худобин и не старался отбить эту шайбу? Мне кажется, чем ближе к рекорду, вот при таких разгромных счетах, тем больше вратарей не будут стараться во что бы то ни стало отбивать броски Овечкина, особенно наши. И это хорошо)
Он вообще не старался отбивать в этом матче
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Ivan Ivanych
Чикаге надо было хотя бы трёху ложить, а он всего один, и то в концовке самой.
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Александр Гороховик
А никому не показалось, что Худобин и не старался отбить эту шайбу?
Мне кажется, чем ближе к рекорду, вот при таких разгромных счетах, тем больше вратарей не будут стараться во что бы то ни стало отбивать броски Овечкина, особенно наши. И это хорошо)
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Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 821 ( 1341 матч ) - 0, 612 за игру.
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hhlg
До рекорда Овечкина 74 шайбы! ;)
+6
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Suomi1981
Основные рекорды LW (регулярный сезон), которые уже принадлежат Ови:

1. Голы — 821
2. Очки - 1481
3. Голы в равных составах-518
4. Очки в равных составах -923
5. Голы в большинстве -298 рекорд НХЛ 🔝
6. Голы в овертайме — 25, рекорд НХЛ🔝
7. Победные голы — 124 (рекорд НХЛ — 135 Ягр).
8. Голы за один сезон — 65
9. Первый гол матча — 140 рекорд НХЛ 🔝
10. Голы в пустые — 54 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки).
11. Очки в пустые - 67. Брэд Маршан - 59.
12. Победные буллиты - 16
13. Броски - 6342, рекорд НХЛ 🔝

Что можно брать до 2026?

1. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 552

Под большим вопросом:
1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 660
2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 254
3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 256
4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 115
5. Хиты; Мэтт Мартин (33 года) - 3672. Ови - 3445.
+8
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+8
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Евгений Исаев
Саня - монстр!!! Не сбавляй темп, чемпион!!!
+7
0
+7
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markoolio
9 матчей 9 шайб
+5
0
+5
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Rasul Chariev
Великий!!!
+4
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