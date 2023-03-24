Овечкин забил 821-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 73 шайбы
Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (6:1).
Капитан «Вашингтона» забросил 821-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.
В 67 играх текущего сезона на счету Овечкина 71 (41+30) балл.
А по очкам 1+ за игру может оформить 13й сезон, больше среди россиян у Малкина - 14 сезонов.
Сейчас у Ови в карьере НХЛ:
Матчи - 1341
Броски в створ - 6342- рекорд! (4,7 броска за матч).
Голы - 821 (0,6 за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы)
Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз на окончание сезона 25/26г:
Матчи ~ 1570-1590
Броски ~ 7400 (~4,7) - 1 место
Голы ~ 920-930!(~0,6)!- 1 место
Очки ~ 1600+ - 10 место.
Мне кажется, чем ближе к рекорду, вот при таких разгромных счетах, тем больше вратарей не будут стараться во что бы то ни стало отбивать броски Овечкина, особенно наши. И это хорошо)
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 821 ( 1341 матч ) - 0, 612 за игру.
1. Голы — 821
2. Очки - 1481
3. Голы в равных составах-518
4. Очки в равных составах -923
5. Голы в большинстве -298 рекорд НХЛ 🔝
6. Голы в овертайме — 25, рекорд НХЛ🔝
7. Победные голы — 124 (рекорд НХЛ — 135 Ягр).
8. Голы за один сезон — 65
9. Первый гол матча — 140 рекорд НХЛ 🔝
10. Голы в пустые — 54 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки).
11. Очки в пустые - 67. Брэд Маршан - 59.
12. Победные буллиты - 16
13. Броски - 6342, рекорд НХЛ 🔝
Что можно брать до 2026?
1. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 552
Под большим вопросом:
1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 660
2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 254
3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 256
4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 115
5. Хиты; Мэтт Мартин (33 года) - 3672. Ови - 3445.