Чемпионат мира по фигурному катанию. Миура и Кихара, Книрим и Фрэйзер, Конти и Мачии, Стеллато-Дудек и Дешам представят произвольные программы

23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют японцы Рику Миура и Рюичи Кихара.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Пары

Произвольная программа

Начало – 5:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)

2. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)

4. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

Вторая разминка

5. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)

6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

7. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)

8. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

Третья разминка

9. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

10. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

11. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)

12. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

Четвертая разминка

13. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

14. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

15. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

16. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

Пятая разминка

17. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

18. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

19. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

20. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

Положение после короткой программы

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 80,72

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 74,64

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 73,24

4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 72,81

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 70,23

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 65,31

7. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 65,23

8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 64,43

9. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 63,40

10. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 63,33

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме