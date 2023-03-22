Чемпионат мира по фигурному катанию. Миура и Кихара, Книрим и Фрэйзер, Конти и Мачии, Стеллато-Дудек и Дешам представят произвольные программы
23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют японцы Рику Миура и Рюичи Кихара.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Пары
Произвольная программа
Начало – 5:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)
2. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)
4. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Вторая разминка
5. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)
6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
7. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)
8. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
Третья разминка
9. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
10. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
11. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)
12. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
Четвертая разминка
13. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
14. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
15. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
16. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
Пятая разминка
17. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
18. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
19. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
20. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Положение после короткой программы
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 80,72
2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 74,64
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 73,24
4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 72,81
5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 70,23
6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 65,31
7. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 65,23
8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 64,43
9. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 63,40
10. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 63,33
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме
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