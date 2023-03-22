Чемпионат мира по фигурному катанию. Миура и Кихара, Книрим и Фрэйзер, Конти и Мачии, Стеллато-Дудек и Дешам представят произвольные программы

Теги чемпионат мира по фигурному катанию результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Германии сборная Великобритании сборная Италии сборная Венгрии пары Брендон Фрэйзер Алекса Книрим (Шимека) Рюичи Кихара Рубен Бломмарт сборная Грузии Дэнни О’Ши Александр Коровин Никколо Мачии сборная Австралии сборная Филиппин Максим Дешам Алиса Ефимова Павел Ковалев Ян Юнчао Деанна Стеллато-Дудек Анника Хокке Трент Мишо Алексей Святченко Роберт Кункель Ника Осипова Брук Макинтош Рику Миура Мария Павлова Бенджамин Мимар Лука Берулава Изабелла Гамес Карина Сафина сборная Нидерландов Камилла Ковалев Дарья Данилова Мишель Циба Сара Конти Лиа Перейра Дмитрий Эпштейн Анастасия Голубева Гектор Гиотопулос Мур Эмили Чан Спенсер Акира Хоу Анастасия Вайпан-Ло Люк Дигби Оксана Вуйламоз Флавьен Жинио Элли Кам Фигурное катание

23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют японцы Рику Миура и Рюичи Кихара.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Пары

Произвольная программа

Начало – 5:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай) 

2. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) 

3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) 

4. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) 

Вторая разминка

5. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция) 

6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 

7. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) 

8. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) 

Третья разминка

9. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) 

10. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) 

11. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) 

12. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) 

Четвертая разминка

13. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) 

14. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) 

15. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) 

16. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) 

Пятая разминка

17. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) 

18. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) 

19. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) 

20. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 

Положение после короткой программы

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 80,72

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 74,64

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 73,24

4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 72,81

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 70,23

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 65,31

7. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 65,23

8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 64,43

9. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 63,40

10. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 63,33

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Іра Блоцкая-Вараксіна
Японцев догнать конечно практически нереально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий