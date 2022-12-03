Гавриков сделал передачу во 2-м матче подряд. У него 3 броска и 4 блока за 24:16 с «Виннипегом»

сделал результативную передачу во 2-м матче подряд.

Защитник ассистировал при шайбе Густава Нюквиста в матче между и (4:1) в регулярном чемпионате .

На счету россиянина стало 6 (2+4) очков в 22 матчах при общей полезности «+1».

Сегодня Гавриков (24:16 – максимальное время в «Блю Джекетс», 1:32 – в большинстве, 6:24 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 4 блока. Статистика потерь и перехватов – 2:1.