Гавриков сделал передачу во 2-м матче подряд. У него 3 броска и 4 блока за 24:16 с «Виннипегом»

Теги Коламбус НХЛ Виннипег Владислав Гавриков Хоккей

Владислав Гавриков сделал результативную передачу во 2-м матче подряд.

Защитник ассистировал при шайбе Густава Нюквиста в матче между «Коламбусом» и «Виннипегом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету россиянина стало 6 (2+4) очков в 22 матчах при общей полезности «+1». 

Сегодня Гавриков (24:16 – максимальное время в «Блю Джекетс», 1:32 – в большинстве, 6:24 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 4 блока. Статистика потерь и перехватов – 2:1. 

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