ФИФА поддержала решение судьи о пенальти на Месси в матче с Польшей

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу ФИФА судьи Войчех Шченсны ЧМ-2022 Данни Маккели Футбол

ФИФА поддержала решение назначить пенальти за фол на Лионеле Месси в матче с Польшей.

На 35-й минуте игры ЧМ-2022 Польша – Аргентина (0:2) главный судья Данни Маккели после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за попадание Войчеха Шченсного Лионелю Месси в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.

По информации Daily Mail, ФИФА и руководство арбитров ЧМ удовлетворены этим решением и в частном порядке поддержали Маккели.

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