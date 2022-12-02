ФИФА поддержала решение судьи о пенальти на Месси в матче с Польшей
ФИФА поддержала решение назначить пенальти за фол на Лионеле Месси в матче с Польшей.
На 35-й минуте игры ЧМ-2022 Польша – Аргентина (0:2) главный судья Данни Маккели после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за попадание Войчеха Шченсного Лионелю Месси в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.
По информации Daily Mail, ФИФА и руководство арбитров ЧМ удовлетворены этим решением и в частном порядке поддержали Маккели.
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