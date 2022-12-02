«Ак Барс» почти договорился с экс-тренером «Авангарда» Хартли

близок к назначению на пост главного тренера .

Казанский клуб почти договорился с 62-летним канадским специалистом обо всех условиях соглашения, информирует «Чемпионат».

Напомним, вечером 2 декабря «Ак Барс» объявил, что принял отставку Олега Знарка с поста главного тренера.

Хартли ранее возглавлял в . Он тренировал команду с 2018 по 2022 год.

В 2019 году «Авангард» играл в финале Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (0-4 в серии).

В 2021 году Хартли привел омский клуб к первой в истории победе в розыгрыше Кубка Гагарина – в финале «Авангард» выиграл у ЦСКА (4-2 в серии).

В текущем сезоне «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 играх.