Норвежские лыжники заняли 9 мест в топ-10 в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере прошла мужская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

Норвежские лыжники заняли 9 мест в топ-10. Единственный лыжник не из Норвегии в первой десятке – Эндрю Масгрэйв из Великобритании (4-е место), который живет и тренируется в Норвегии.

Победу одержал Ивер Тильхейм Андерсен, стал 2-м, – 3-м. Также в десятке Ховард Мусебю, Пол Гульберг, Мартин Левстрем Ниенге, Маттис Стенсхаген, и .

Еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен стал 12-м. Хенрик Деннестад занял 15-е место, Эдвард Сандвик – 19-е.

Пятикратный олимпийский чемпион сегодня не вышел на старт гонки из-за боли в горле.

Российские лыжники отстранены от участия в Кубке мира.