С Роналду связался «Аль-Хилаль» насчет трансфера. Саудовский клуб готов сделать «сумасшедшее предложение», но не сможет подписать Криштиану зимой

Клуб из Саудовской Аравии готовит крупное предложение Криштиану Роналду.

Экс-форвардом интересуется , сообщил инсайдер .

«С Криштиану Роналду связывались люди, близкие к «Аль-Хилалю». Клуб готов сделать сумасшедшее предложение.

Однако есть один интересный момент. Мне сказали, что «Аль-Хилаль» не сможет подписывать игроков в январе. Они смогут покупать только летом. Поэтому на данный момент это сложно», – рассказал инсайдер на своем ютуб-канале.

Ранее сообщалось, что у 37-летнего игрока есть предложение от «Аль-Насра» – по 200 млн евро за сезон до июня 2025 года.

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