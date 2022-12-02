С Роналду связался «Аль-Хилаль» насчет трансфера. Саудовский клуб готов сделать «сумасшедшее предложение», но не сможет подписать Криштиану зимой
Клуб из Саудовской Аравии готовит крупное предложение Криштиану Роналду.
Экс-форвардом «Манчестер Юнайтед» интересуется «Аль-Хилаль», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
«С Криштиану Роналду связывались люди, близкие к «Аль-Хилалю». Клуб готов сделать сумасшедшее предложение.
Однако есть один интересный момент. Мне сказали, что «Аль-Хилаль» не сможет подписывать игроков в январе. Они смогут покупать только летом. Поэтому на данный момент это сложно», – рассказал инсайдер на своем ютуб-канале.
Ранее сообщалось, что у 37-летнего игрока есть предложение от «Аль-Насра» – по 200 млн евро за сезон до июня 2025 года.
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