Морган о повязках One Love: «Они сдались в момент, когда им пригрозили желтыми. Что это за принципиальность? А акция Германии жалкая»

Пирс Морган раскритиковал политические акции на .

Капитаны некоторых сборных планировали надевать повязку против всех видов дискриминации One Love на матчи ЧМ-2022, но отказались от идеи после запрета ФИФА.

После запрета футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото в знак протеста против ФИФА.

«Это выборочное возмущение по поводу Катара совершенно раздуто. Вся проблема с повязками лежит прямо в основе идеи. Футбольная ассоциация и Харри Кейн сказали нам, что он и другие европейские капитаны будут носить повязки. Это была моральная позиция, которую они собирались занять, чтобы оправдать поездку на чемпионат мира. Здорово, рад за вас.

Однако они сдались в тот момент, когда им пригрозили желтой карточкой. Что это за принципиальность такая? Если они отступают при первом же признаке того, что перед их лицом будут размахивают карточкой, это просто стыдно.

Это показывает проблему со всем этим – что, в конечном счете, это посыл без какого-либо реального ядра принципиальности.

[Акция Германии] – одна из самых жалких вещей, что я когда-либо видел», – заявил журналист и телеведущий.

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