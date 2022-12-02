Португалия вышла в плей-офф ЧМ-2022 с 1-го места, Южная Корея – 2-я. Уругвай и Гана вылетели
Португалия заняла 1-е место в группе Н на ЧМ-2022.
В 3-м туре португальцы уступили Южной Корее (1:2), но все равно финишировали первыми. Корея вышла в плей-офф со второго места.
Уругвай обыграл Гану (2:0), но покинул турнир. У них с Кореей по 4 очка, но у корейцев больше забитых голов.
Гана финишировала на последнем месте, набрав 3 очка.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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