Португалия вышла в плей-офф ЧМ-2022 с 1-го места, Южная Корея – 2-я. Уругвай и Гана вылетели

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Португалия заняла 1-е место в группе Н на ЧМ-2022.

В 3-м туре португальцы уступили Южной Корее (1:2), но все равно финишировали первыми. Корея вышла в плей-офф со второго места.

Уругвай обыграл Гану (2:0), но покинул турнир. У них с Кореей по 4 очка, но у корейцев больше забитых голов.

Гана финишировала на последнем месте, набрав 3 очка. 

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