Португалия вышла в плей-офф ЧМ-2022 с 1-го места, Южная Корея – 2-я. Уругвай и Гана вылетели

заняла 1-е место в группе Н на .

В 3-м туре португальцы уступили (1:2), но все равно финишировали первыми. Корея вышла в плей-офф со второго места.

обыграл Гану (2:0), но покинул турнир. У них с Кореей по 4 очка, но у корейцев больше забитых голов.

финишировала на последнем месте, набрав 3 очка.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ