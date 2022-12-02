Три сборные Азиатской конфедерации вышли в плей-офф ЧМ-2022. Это Япония, Южная Корея и Австралия
Три представителя Азиатской футбольной конфедерации сыграют в плей-офф ЧМ-2022.
В следующий раунд турнира вышли сборные Японии, Южной Кореи и Австралии.
Австралия, набрав шесть очков, заняла второе место в группе D и сыграет с командой Аргентины в 1/8 финала.
Япония стала первой в группе E с шестью баллами в активе и встретится с Хорватией в 1/8 финала.
Южная Корея расположилась на второй строчке в группе H, набрав четыре очка.
Добавим, что все три команды одержали победы в третьем туре. Австралия обыграла Данию (1:0), Япония – Испанию (2:1), Южная Корея – Португалию (2:1).
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