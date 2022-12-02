Исполком ФФКР выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на должность главного тренера сборной России по фигурному катанию. Ей 82 года

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Исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) выдвинул кандидатуру Елены Чайковской в качестве главного тренера сборной России по фигурному катанию.

Ранее эту должность занимал Александр Горшков. Глава ФФКР скончался 17 ноября на 77-м году жизни. 

Елене Чайковской 82 года. Она – заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, заслуженный деятель искусств России, мастер спорта СССР, тренер сборной России, председатель тренерского совета ФФКР.

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