Исполком ФФКР выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на должность главного тренера сборной России по фигурному катанию. Ей 82 года
Исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) выдвинул кандидатуру Елены Чайковской в качестве главного тренера сборной России по фигурному катанию.
Ранее эту должность занимал Александр Горшков. Глава ФФКР скончался 17 ноября на 77-м году жизни.
Елене Чайковской 82 года. Она – заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, заслуженный деятель искусств России, мастер спорта СССР, тренер сборной России, председатель тренерского совета ФФКР.
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