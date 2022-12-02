Путин о проведении крупных турниров в России: «Мы и дальше будем этим заниматься, в том числе с нашими партнерами в рамках ШОС»

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна и дальше будет организовывать крупные спортивные соревнования.

«Мы и дальше будем этим заниматься, в том числе с нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), там уже этот вопрос поднимали, он встретил очень благожелательную реакцию, и мы будем двигаться по этому направлению», – сказал Путин.

Он также обратил внимание на то, что в России ранее были проведены летние и зимние соревнования.

«Причем стараемся делать это таким образом, чтобы была и материальная мотивировка соответствующая, чтобы это было не только интересно, но еще и поддерживало бы наших спортсменов. Уверяю вас, мы будем эту работу расширять, здесь нет никаких сомнений», – отметил Путин.