Сербы не играют в плей-офф крупных турниров с Евро-2000. Тогда было название Югославия и три черногорца в сборной
Сборная Сербии не вышла в плей-офф ЧМ-2022.
Команда тренера Драгана Стойковича проиграла сборной Швейцарии (2:3) и заняла четвертое место в группе G, набрав один балл в трех играх.
В последний раз Сербия играла в плей-офф крупного турнира на Евро-2000. На том чемпионате выступала сборная Югославии.
В составе той команды присутствовали три черногорца – Предраг Миятович, Ниша Савельич и Ивица Краль. Весь остальной состав сформировали сербы.
На Евро-2000 сборная Югославии проиграла сборной Нидерландов (1:6) в четвертьфинале. Из группы югославы вышли со второго места.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии