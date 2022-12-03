Сербы не играют в плей-офф крупных турниров с Евро-2000. Тогда было название Югославия и три черногорца в сборной

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Сборная Сербии не вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Команда тренера Драгана Стойковича проиграла сборной Швейцарии (2:3) и заняла четвертое место в группе G, набрав один балл в трех играх.

В последний раз Сербия играла в плей-офф крупного турнира на Евро-2000. На том чемпионате выступала сборная Югославии.

В составе той команды присутствовали три черногорца – Предраг Миятович, Ниша Савельич и Ивица Краль. Весь остальной состав сформировали сербы.

На Евро-2000 сборная Югославии проиграла сборной Нидерландов (1:6) в четвертьфинале. Из группы югославы вышли со второго места.

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