Сербы не играют в плей-офф крупных турниров с Евро-2000. Тогда было название Югославия и три черногорца в сборной

не вышла в плей-офф .

Команда тренера проиграла сборной Швейцарии (2:3) и заняла четвертое место в группе G, набрав один балл в трех играх.

В последний раз Сербия играла в плей-офф крупного турнира на Евро-2000. На том чемпионате выступала сборная Югославии.

В составе той команды присутствовали три черногорца – , Ниша Савельич и Ивица Краль. Весь остальной состав сформировали сербы.

На Евро-2000 сборная Югославии проиграла сборной Нидерландов (1:6) в четвертьфинале. Из группы югославы вышли со второго места.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ